La revista INC recopiló una serie de consejos de Quora para mejorar las chances de éxito de tu startup y ser mejor emprendedor. Conócelas

¿Qué consejo le darías a los empresarios primerizos que recién comienzan? fue la pregunta que apareció originalmente en Quora: el lugar para obtener y compartir conocimiento, capacitando a las personas para aprender de los demás y comprender mejor el mundo.

Respuesta de Alexandre Robicquet, cofundador de Crossing Minds, sobre Quora:

Esa es una gran pregunta, y trataré de hacer que esta respuesta sea lo más práctica posible (no como uno de esos numerosos blogs o libros que dicen revelar todos los consejos y trucos de la vida de una startup).

1. No invente un problema porque tiene una solución

Este es un problema común, especialmente en Silicon Valley. Las personas comienzan una empresa porque han descubierto una solución genial, pero puede que no sea algo que les interese a los consumidores. Inicie una empresa solo si está resolviendo un verdadero problema para los consumidores.

2. Haz de tu empresa tu obsesión

Asegúrese de tener las herramientas para hacer de este problema el foco de sus próximos cinco años. Existe un mito común de que las empresas son éxitos de la noche a la mañana, pero puedo asegurarle que no es así.

Echemos un vistazo a algunas IPO recientes: Pinterest, Stitch Fix y Lyft. Lyft se fundó en 2012, Pinterest en 2010 y Stich Fx en 2011. Los equipos fundadores pasaron años trabajando antes de que se enterara de ellos y aún más tiempo preparándose para sus OPI. Para cualquier persona que quiera construir una empresa de clase mundial, es esencial que se controle.

3. Ten confianza, pero no arrogancia

La confianza es crucial: es útil en todo, desde citas hasta entrevistas de trabajo, recaudación de fondos e iniciar una empresa. A nadie le gusta estar cerca de personas que siempre se cuestionan a sí mismas. Recuerde, hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia. A diferencia de la confianza, la arrogancia es un rasgo negativo que puede ser perjudicial para su empresa y su reputación. Cuando comiences a pensar demasiado en ti mismo, recuerda que hay millones de personas inteligentes y talentosas en el mundo, y solo un pequeño número es famoso, rico o exitoso.

4. Siempre ayuda a las personas que están en la misma situación que tú

Comparta sus experiencias, sea generoso con su tiempo y ayude a los demás. El karma está sorprendentemente presente.

5. Rodéese de experiencia técnica

contrate a personas que tengan experiencia técnica en el espacio en el que esté trabajando. Esto es más difícil de lo que parece. Silicon Valley está lleno de ingenieros increíbles, pero reclutar talento puede ser brutal, especialmente cuando se enfrenta a compañías como Facebook, Apple y Google que ofrecen paquetes y ventajas increíbles. Aunque sea difícil, no contrate a ingenieros que no tengan la experiencia que necesita. Sea paciente e invierta en reclutar para asegurarse de obtener el talento adecuado.

6. No subestime la logística: debe tener las mejores herramientas

Esto puede sonar aburrido pero es de vital importancia. La logística y las operaciones realmente importan, especialmente en los primeros días. Hay un millón de cosas que deben suceder para asegurarse de que los empleados y proveedores sean pagados a tiempo, su oficina esté limpia y organizada, que sus luces e Internet funcionen, usted entiende el punto. Contratar a un gerente de oficina fuerte o gerente de operaciones es vital.

7. Júntese con personas más inteligentes que usted y hágales MUCHAS preguntas

Tener una mentalidad de crecimiento es un componente clave para tener éxito. Al rodearse de personas inteligentes que se sienten capacitadas para desafiarlo, usted:

A) demuestra que tiene confianza y no es territorial con sus posiciones,

B) elimina el riesgo de pensar en representación del grupo o de rodearse de personas que solo digan «sí»,

C) muestra una mentalidad de crecimiento que contribuye al aprendizaje constante y aumentará sus posibilidades de éxito.

8 … Pero tome consejos con un grano de sal

Al final del día, cualquier individuo es solo un punto de datos en todo el espacio, ninguna persona es la autoridad absoluta.

9. Cree un equipo fundador saludable

Las personas con las que comienza esta aventura son fundamentales para saber si tendrá éxito o no. Asegúrese de asociarse con alguien que lo felicite, que tenga una integridad incuestionable y que sea alguien que pueda imaginar pasar juntos por momentos difíciles.

En cuanto a su equipo fundador, reclutar a los mejores talentos desde el principio es extremadamente importante :

A) porque el talento atrae a otros talentos, y si tiene un equipo central fuerte, será más fácil reclutar a los mejores, y

B) hacer que una empresa despegue es extremadamente difícil, especialmente en los primeros días y tiene que rodearse de personas con las que sea fácil trabajar y que estén dispuestas a hacerlo en todo tipo de proyectos, grandes y pequeños.

10. Haga su plan de negocios y hágalo mal

Me volvía loco cuando la gente tenía planeado desde el primer día cómo planeaban ganar dinero dentro de cuatro años. A mí me sonó absurdo. PERO después de unos años de construir una empresa, me doy cuenta de lo importante que es seguir haciendo el ejercicio. Te equivocarás en alguna parte, y todos lo saben, pero al menos tienes una guía.

11 Haga una copia de seguridad de su «concepto» con números

Nunca comience una sola oración o pensamiento con un «Si». Los inversores y socios quieren ver los números.

12. Sea pesimista cuando se trata de flujo de caja y gastos

Ser realista no es lo suficientemente seguro. La regla número uno al pensar en su quemadura es que todo es más caro de lo que piensa. Y me refiero a todo. ¿Alquilar un espacio de oficina no tan agradable? ¿Costoso? ¿Contratar abogados para revisar sus contratos? ¿Costoso? Sea obsesivamente frugal cuando se trata de gastar dinero.

13. Construir relaciones

A lo largo de la construcción de su pequeño imperio, conocerá gente. Algunos serán buenos, otros, no tan agradables. Pero lo único sobre lo que tiene control es cómo actúa. Cuando deje una impresión, asegúrese de que la gente lo recuerde de la mejor manera posible. Quién sabe quién puede ayudarte en el camino.

14. Siempre vender

Soy ingeniero. Peor aún, soy (era) un investigador. Y como todos los investigadores, solía creer que «vender» es un conjunto de habilidades que solo necesita si lo que está vendiendo no es convincente. Vender es para los negocios lo que «compensación» es para la vida … y no puedo decir lo equivocado que estaba. Vender es clave. No sea lo suficientemente presuntuoso como para pensar que la persona frente a usted verá tan claramente como usted aprovecha la ventaja de su algoritmo o solución. Recuerde, esto es algo en lo que ha estado pensando durante años, y generalmente solo les está presentando el problema. Vender aquí es clave. Hágales comprender el problema, la solución y toda la relevancia de su esfuerzo. Porque si no lo haces, nadie lo hará.

15. Establece tu cultura como base

La cultura es clave y es algo que no debe descuidarse desde el principio. Descubra sus valores y lo que realmente le importa a su equipo, al tiempo que excluye los comportamientos que parecen perjudiciales. Esto requiere mucha introspección y tiempo. Establecer valores sólidos y auténticos de la compañía no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo al 100% y conducirá a un equipo y una compañía más fuertes y mejores.

16. No se tome muy en serio ningún libro sobre startups

Muchas veces los emprendedores por primera vez intentan encontrar la «solución rápida al final del capítulo» leyendo toneladas de libros o entrevistas de directores ejecutivos, capitalistas de riesgo, superestrellas de Silicon Valley o incluso Beyonce e intentan aplicar lo que escribieron a sus startups. Un par de puntos para recordar:

A) Google NO es una startup, no intentes copiar y pegar su modelo,

B) No aplique necesariamente las reglas de liderazgo de los CEO a su equipo de menos de 10 personas y, por último, pero no menos importante

]C) Recuerde que lo que está haciendo es único. Su camino es único, su equipo es único, su solución es única y, si no es el caso, deténgase ahora mismo. Solo lea esos libros para obtener orientación y ejemplos sin copiar y pegar las respuestas.

17. Conozca a su competencia, incluso a los más absurdos

La tonta competencia de hoy podría convertirse en la seria amenaza de mañana. Siempre preste atención a lo que su competencia está trabajando. No hay razón para seguirlos obsesivamente, pero su trabajo es conocer sus contrataciones clave, buena prensa y expansión del mercado. No prestar atención no lo hace parecer genial, solo incompetente.

18. Aprecie a sus críticos

Es difícil escuchar comentarios negativos, especialmente en algo que ha trabajado incansablemente para construir. También puede ser frustrante ser criticado por personas no técnicas,que no entienden lo difícil que son incluso los cambios aparentemente pequeños. Pero recuerde,

A) sus comentarios son muy importantes, todos son usuarios o clientes potenciales y,

B) a nadie le importan sus sentimientos. Endurezca y tome en serio los comentarios, pero no personalmente. Y recuerde, si puede convencer a sus críticos, puede convencer a cualquiera.

19. Continúe aprendiendo sin importar qué

Al crear un producto y una empresa, trabaje duro para tener una mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que con suficiente esfuerzo y educación, puede mejorar enormemente varias habilidades. Esto es, por supuesto, de vital importancia para su desarrollo y crecimiento, pero también es una buena mentalidad para tenerlo cuando está empleado. Deje que los empleados inteligentes y trabajadores crezcan, no los mantenga atados a su carril. Dése a usted mismo y a su equipo, grandes desafíos y tareas y esté a la altura de las circunstancias.

20. No tomes este consejo demasiado en serio

Recuerde, solo soy una persona que está creando una startup.