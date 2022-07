El emprendedor tiene en su ADN una pizca de rebeldía; ese componente necesario que lo lleva a buscar la forma de sentirse el dueño de su destino y no el esclavo de un salario.

Hoy, cuando emprender parece ser “cool” y cualquiera siente que puede crear un Google desde su escritorio, es el momento de ser francos y dejar de vender humo.

Emprender no es tan sencillo como les gusta contar a los “stars” del ecosistema desde los escenarios, la tv y las tapas de revistas. Te hablan de posibilidades, de millones de dólares y contactos como si fuese soplar y hacer botellas. Los ves y los escuchas en todos lados, lo mismo que al entusiasta grupo de “fans” emprendedores que los escuchan ensimismados con la expectativa de poder hacer negocios con ellos.

Mi experiencia personal es que son muy pocos los que logran sacar provecho real del acercamiento a las estrellas del ecosistema; porque éstas generalmente funcionan como una especie de club semi cerrado. Es como si te invitaran a su casa, pero solo hasta la puerta.

Por eso, lo mejor que puedes hacer es dejar de endiosar a otros y ponerte a vos mismo en el altar. Confiar en tus posibilidades, en tus cualidades, en fuerza, en tus ideas… Nadie va a hacer nada por vos, sino no eres el primero en creer.

Ser emprendedor no es fácil, no le creas a quienes te presentan una versión edulcorada del ecosistema; vas a pasar momentos difíciles, puede que sientas ganas de abandonar, tal vez haya momentos en que todo te parezca inalcanzable.

Acuérdate: Eres lo más importante que posees. Si no tienes confianza en vos, si no crees en tu idea, si piensas que no vas a poder vivir de tu proyecto, ¿porque deberían creer y confiar los otros?

Tal vez, la siguiente historia pueda inspirarte:

«Aunqux mi máquina dx xscribir xs antigua, funciona bastantx bixn, xxcxpto una dx sus txclas. Sin xmbargo, muchas vxcxs mx hubixra gustado qux funcionara pxrfxctamxntx. Xs vxrdad qux cuarxnta y sxis txclas van bastantx bixn, pxro la única qux falla, sx nota considxrablxmxntx»

Es posible que pienses que eres como esa letra, que el mundo puedo seguir sin vos…y tienes razón. Pero también, puedes creer que tu idea podrá contribuir, como esa letra, a crear un mundo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¡Qué también tienes razón!

Creer en tus posibilidades, empieza en vos mismo.

Marcelo Berenstein

[email protected]