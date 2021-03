¿Se puede vender con éxito cualquier producto o servicio en Internet? La actualidad demuestra que sí. Hoy encontramos en la web miles de emprendedores con su tienda online de diversos rubros de la industria que crecen y llegan a miles de clientes con efectivas estrategias de marketing. Hoy te contamos una serie de consejos que te ayudarán a posicionar mejor tu web, aumentar el número de visitas y lograr conversiones.

Experiencia de usuario

Así como se busca que el local en la vía pública sea atractivo y cómodo para quienes lo visitan, lo mismo sucede en internet. Quienes visitan una tienda online buscan navegar de forma simple y rápida: encontrar al instante un determinado producto o servicios, tener una descripción del mismo y comprar sin obstáculos. Si ya tenés una tienda online y querés mejorar la experiencia de usuario (UX), la recomendación es que realices periódicamente un miniestudio de tu web. Podés pedirle a un amigo que concrete una compra y luego te cuente cómo le resultó el proceso. De esta manera, podrás detectar los aciertos y dificultades de tu tienda para luego optimizarla.

Si aún no tenés una tienda online, la buena noticia es que en la actualidad existen constructores de páginas web, como SitioSimple (de DonWeb), que permiten crear la web en minutos ya que ofrecen templates elaborados por expertos en diseño UX. Estas plantillas están pensadas para brindar experiencias gratificantes a los usuarios, por lo que lo único que hay que hacer es personalizarlas como se desee: agregar el logo del negocio, editar los colores si se quiere, cambiar la tipografía, agregar imágenes y demás acciones que ayudarán a darle a la tienda online una identidad propia y distintiva.

Tienda online responsive

El auge del eCommerce en el marco de la pandemia y los altos niveles de consumo realizado desde los smartphones, impulsó a muchos comercios a actualizar sus web para que cumplan con los parámetros del diseño responsive: garantizar que los usuarios puedan acceder a la tienda online desde cualquier dispositivo (computadora, celular, tablet). Una web responsive es, hoy en día, una condición indiscutible para aumentar las ventas.

Además de lograr más visitas, este tipo de diseño web ayuda a posicionar mejor el sitio en Google (SEO) y llegar a más clientes potenciales. Debido a su importancia, muchos constructores web ya cuentan con la función de adaptar automáticamente la versión de escritorio a los distintos dispositivos. Sin embargo, siempre es recomendable dedicar un tiempo para editar la versión móvil.

Facilitar el pago

Uno de los puntos que más se valora en un eCommerce es la facilidad de pago. Ofrecer distintas formas de pago (efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, Mercado Pago, PayPal, etc.) será un plus para que tus visitantes avancen en la compra. Cuanto mayor sea el abanico de posibilidades, menos excusas encontrarán para no completar el proceso.

A su vez, permitir que compren sin tener que registrarse es otro punto a favor para el negocio online. Formularios largos y engorrosos pueden hacer que el cliente cambie de idea y abandone los productos en el carrito. El consejos es que pidas sólo los datos primordiales ya que, si el cliente queda conforme, con el tiempo podrás ir completando su perfil. Constructores como SitioSimple habilitan las compras online seguras sin registro previo.

Campañas de email marketing

¡El email marketing nunca pasa de moda! Es un clásico de los planes de ventas online porque, año tras año, sigue demostrando que continúa siendo muy eficaz. Es el canal de comunicación más directo con los clientes ya que, quienes se suscriben a las campañas de email, son aquellos que desean recibir las novedades del negocio y, por ende, abren con gusto los correos.

La recomendación es segmentar tu base de datos y crear campañas con distintos objetivos. Es decir, podés enviar un email informando los productos nuevos que ingresaron a tu tienda online, y otro email con descuentos y regalos para quienes hayan comprado en el último mes. Además, podés crear campañas específicas para fechas comerciales como el Pascuas, Hot Sale, Cyber Monday, entre otras.

El comercio electrónico seguirá creciendo en el 2021 y traerá nuevos desafíos. Adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías es la clave principal para seguir creciendo de manera online y offline.