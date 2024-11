por Jano le Roux* – The Startup

Si aún ignoras estas herramientas, probablemente estés haciendo mal el marketing.

Los profesionales de marketing pierden el sueño buscando las herramientas perfectas. No les interesa la última moda en redes sociales, las nuevas palabras de moda de la IA, ni el lenguaje sofisticado de marketing. Les importa lo que realmente funciona para hacer crecer su marca.

Esta lista no es una excepción.

Estas 8 herramientas poco conocidas están generando resultados significativos para marcas como la tuya.

Webflow: Páginas de aterrizaje impresionantes en un instante

En Likeflare, hemos visto de primera mano cómo Webflow puede revolucionar la creación de páginas de aterrizaje. Cuando colaboramos con Eyesurf, un ISP independiente, querían renovar su sitio web para atraer a posibles inversores. Usamos Webflow para rediseñar su sitio, enfocándonos en un aspecto limpio y profesional con una funcionalidad fluida.

El nuevo sitio de Eyesurf no solo atrajo la atención, sino que, entre otros factores, impresionó tanto a los inversores que la compañía fue adquirida poco después.

Consejo: Al crear páginas de aterrizaje que conviertan, la velocidad lo es todo. Si no usas una herramienta que te permita avanzar rápido, ya estás quedándote atrás.

Webflow te permite crear páginas de aterrizaje de alta conversión con un código limpio que incluso el desarrollador más exigente admiraría. Ofrece una libertad de diseño inigualable, y lo que realmente lo distingue es su interfaz intuitiva.

Velocidades de página ultrarrápidas significan más clics, menos rebotes y un mayor ROI. Créeme, una vez que diseñes con Webflow, te preguntarás cómo te las arreglabas sin él.

Versatilidad: Perfecto para casi cualquier proyecto, desde portafolios hasta sitios web completos.

Flexibilidad de diseño: Agrega código personalizado, animaciones y otros elementos dinámicos sin esfuerzo.

Flodesk: Hermosos correos electrónicos y formularios de generación de clientes potenciales

Flodesk es nuestra herramienta preferida para el marketing por correo en Likeflare y una herramienta esencial en nuestro enfoque minimalista para la generación de leads. Para MBA ASAP, un curso que enseña conocimientos esenciales de MBA, necesitábamos una herramienta que no solo creara correos electrónicos atractivos, sino que también funcionara como un potente imán de leads. Flodesk cumplió en ambos aspectos. Hemos usado exitosamente Flodesk para diseñar y lanzar una página de suscripción por correo electrónico con una tasa de conversión del 62%, ayudándonos a hacer crecer significativamente la base de suscriptores de MBA ASAP.

Consejo: El diseño de tu correo electrónico debe hacer que tu audiencia se detenga y piense: “Wow, necesito leer esto”. Si no lo logra, los estás perdiendo antes de que siquiera empiecen.

Flodesk es como el Canva del marketing por correo electrónico, permitiéndote crear correos hermosos con facilidad. La interfaz es limpia e intuitiva, lo que hace que sea un placer usarla, ya seas un profesional experimentado o estés comenzando.

¿Lo mejor? Correos ilimitados, listas ilimitadas, un precio único. No más estar pendiente del recuento de correos. Es pura tranquilidad en email marketing.

Xano: Configuración de backend escalable sin complicaciones

Xano es otra herramienta que se alinea perfectamente con nuestro enfoque minimalista en Likeflare. Es una solución backend poderosa que hace exactamente lo que necesitas sin abrumarte con complejidad.

Imagina esto: una configuración de backend escalable que puedes armar sin escribir una sola línea de código. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? No lo es.

Consejo: En el mundo del desarrollo backend, la complejidad es el enemigo. Cuanto más simple sea la configuración, más rápido puedes escalar — Xano lo logra a la perfección.

Poder sin código: Construye sistemas backend robustos sin los dolores de cabeza del desarrollo tradicional.

Generoso plan gratuito: Comienza a construir sin vaciar tu bolsillo.

Hemos usado Xano para simplificar procesos backend para varios clientes, y ha ahorrado tiempo y recursos de manera constante. De hecho, Xano se ha convertido en un elemento fundamental en nuestro flujo de trabajo; no podemos imaginar enfrentar un proyecto sin él.

CrazyEgg: Mapas de calor personalizados para detectar problemas de los usuarios

CrazyEgg es el epítome de una herramienta minimalista que ofrece gran potencia. Es una manera sencilla pero poderosa de ver exactamente dónde se están quedando atascados los visitantes en tu sitio web.

Noté que Shopify estaba usando CrazyEgg cuando navegaba por su sitio y observé algunos cambios sutiles pero efectivos en su página principal a lo largo del tiempo. Después de investigar un poco, descubrí que habían estado utilizando CrazyEgg para identificar puntos de abandono y realizaron ajustes que llevaron a un aumento del 20% en las conversiones. Fue un ejemplo perfecto de cómo pequeños cambios basados en datos pueden tener un gran impacto.

Consejo: No puedes solucionar lo que no ves, y CrazyEgg te permite verlo todo. Si no estás usando mapas de calor, estás volando a ciegas.

Con CrazyEgg, finalmente puedes entender qué está funcionando y qué no. Es como recibir un mapa del tesoro que lleva directamente a mayores conversiones.

Visuales perspicaces: Visuales fáciles de entender que hacen sencillo implementar cambios.

Datos accionables: Obtén la información que necesitas sin desorden.

Si no estás usando CrazyEgg, estás dejando valiosas ideas —y dinero— sobre la mesa.

Thanks.io: Marketing tradicional con un toque moderno

Como minimalista, valoro la simplicidad y efectividad del marketing de la vieja escuela, y Thanks.io lleva eso a la era moderna de la manera más elegante.

Imagina enviar hermosas postales con apariencia de escritura a mano a tus clientes. En un mundo saturado de ruido digital, Thanks.io destaca como una joya vintage. La herramienta es sencilla pero poderosa, dándote la capacidad de crear conexiones personales sin complicaciones.

Consejo profesional: A veces, los métodos de la vieja escuela funcionan mejor, especialmente cuando nadie más los está utilizando. Si quieres destacar, intenta retroceder en el tiempo con un toque moderno.

Toque personal: Envía hermosas postales con apariencia de escritura a mano que destacan en un mundo digital. Personalización impulsada por API: Obtén la ubicación de un usuario (con su permiso) y envíales una postal o carta. ¿Qué tan increíble es eso? Es el tipo de toque personal que hace que tu marca sea inolvidable. Este es un truco de la vieja escuela que resulta sorprendentemente fresco en el panorama del marketing actual. No me canso de él..

Stripe Payment Links: Páginas de destino instantáneas con sistemas de pago confiables

Si hay algo que aprecio, es la rapidez y eficiencia. Stripe Payment Links ofrece ambas cosas en gran medida, y lo hace con un nivel de simplicidad que se alinea perfectamente con mi enfoque minimalista.

Vi cómo Glossier utilizaba Stripe Payment Links en acción cuando recibí uno de sus correos de lanzamiento de productos. Fue tan fácil hacer una compra directamente desde el correo que supe que Stripe estaba detrás de eso. Después de investigar un poco, lo confirmé y vi que su integración sin problemas había llevado a un aumento del 40% en las ventas. Fue un ejemplo perfecto de cómo la simplicidad impulsa resultados.

Consejo profesional: Cuanto más rápido puedan pagar tus clientes, más rápido puedes crecer. No dejes que un proceso de pago complicado se interponga en tus conversiones.

Ya sea que estés vendiendo un producto, servicio o suscripción, Stripe Payment Links te brinda todo lo que necesitas en un paquete elegante.

Configuración rápida: Obtén una página de destino con procesamiento de pagos en minutos. Diseño confiable: Una interfaz bien diseñada que inspira confianza, facilitando las conversiones. Es el tipo de herramienta que te hace preguntarte por qué no todos lo están haciendo de esta manera. Rápido, seguro y sumamente simple. Y el hecho de que se integre perfectamente con otros productos de Stripe es solo la cereza en el pastel.

VideoAsk: Chats de video interactivos que reemplazan formularios aburridos

Seamos realistas: los formularios pueden ser aburridos. Por eso, estoy totalmente a favor de VideoAsk.

Esta herramienta transforma esos formularios monótonos y sin vida en chats de video interactivos y atractivos que la gente realmente quiere usar. Ya sea que estés contratando o simplemente buscando obtener retroalimentación, VideoAsk añade un toque personal que es difícil de superar.

Consejo profesional: Los formularios no tienen que ser aburridos; hazlos una conversación. VideoAsk aporta un toque humano a las interacciones digitales, y ahí es donde ocurre la magia.

Interacción a través de la conversación: Transforma formularios aburridos en dinámicas interacciones de video.

Toque personal: Destácate conectando con tu audiencia a un nivel más profundo. ¿La mejor parte? Te ayuda a sobresalir en un mar de bots aburridos y formularios estáticos. Una vez que empieces a usar VideoAsk, nunca querrás volver a los formularios tradicionales. Incluso lo he usado para reemplazar chatbots convencionales, y los resultados han sido fenomenales.

Apollo.io: La herramienta definitiva para contactos en frío

El alcance en frío puede ser complicado, pero Apollo.io lo hace sencillo. Es otra herramienta que encaja perfectamente con mi filosofía minimalista: poderosa pero intuitiva, diseñada para ayudarte a lograr más con menos esfuerzo.

Noté el uso de Apollo.io por parte de Gong cuando vi lo personalizados que eran sus correos de alcance. Tras investigar un poco, descubrí que habían aumentado sus ventas salientes en un 35% en solo tres meses usando Apollo.io. La manera en que dirigieron y personalizaron su alcance marcó la diferencia, convirtiendo contactos fríos en prospectos cálidos.

Consejo profesional: La personalización ya no es opcional; es el estándar. Si tu alcance se siente genérico, estás perdiendo oportunidades antes de siquiera comenzar.

Las funciones avanzadas de búsqueda y los datos sólidos de Apollo.io facilitan la identificación de clientes potenciales de alta calidad y la creación de mensajes personalizados que realmente obtienen respuestas. Y todo esto sin abrumarte con funciones innecesarias.

Automatización con un toque personal: Automatiza el alcance manteniendo un enfoque personalizado. Eficiencia: Ahorra tiempo y esfuerzo, logrando excelentes resultados. Es como tener un asistente personal que no pierde el ritmo.

Si estás comprometido a construir relaciones que se conviertan en ventas, Apollo.io es la herramienta que necesitas en tu arsenal. Me ha ahorrado tanto tiempo y esfuerzo que no puedo imaginar hacer alcance en frío sin ella.

*Jano le Roux – Un galardonado consultor de marketing que ayuda a las marcas de alto crecimiento a crear un marketing que no parezca marketing.