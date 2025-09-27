por Dr. Horacio Krell*

Del wifi a los tokens

Hace 25 años el wifi transformó la comunicación global. Hoy la tokenización inicia un cambio de la misma magnitud ya que convierte bienes físicos o intangibles en representaciones digitales —tokens— que pueden intercambiarse, fraccionarse y gestionarse en cualquier parte del mundo.

Para comprenderlo mejor, hay que hablar de blockchain, es la plataforma o la casa donde los tokens cobran vida digital. Se trata de una tecnología que funciona como un gran libro contable digital, distribuido en miles de computadoras al mismo tiempo. Cada transacción que ocurre allí queda registrada de manera inmutable, transparente y segura. Así, nadie puede alterar los datos y todos los participantes pueden estar seguros de que el registro es auténtico..

Pero tokenizar no es lanzar un token: requiere un proceso estratégico que integra diseño de negocio, regulación, comunidad e incentivos sostenibles. Existen varios tipos de tokens:

Utility tokens , que aportan servicios (por ejemplo, acceso a una plataforma).

, que aportan servicios (por ejemplo, acceso a una plataforma). Security tokens , que representan activos financieros regulados (como acciones o bonos).

, que representan activos financieros regulados (como acciones o bonos). Híbridos, que combinan ambos modelos.

Los superpoderes de la tokenización

Fragmentación: hace accesible un edificio de 100 millones al dividirlo en tokens de 100 dólares. Liquidez: permite comprar o vender participaciones en minutos, sin esperar meses o años. Componibilidad: los tokens funcionan como piezas de Lego, combinándose para crear nuevos productos financieros. Transparencia y eficiencia: la plataforma blockchain asegura trazabilidad y ejecución automática.

Grandes gestoras como BlackRock ya tokenizan activos para gestionarlos en tiempo real.

Ejemplos reales y prácticos

La tokenización puede aplicarse a cualquier industria: desde inmuebles y energía hasta gimnasios, restaurantes, arte o espectáculos.

El caso FIT Token (Tutellus)

El primer gimnasio del mundo tokenizado nació en España. Lucas Leal, junto a la plataforma Tutellus, creó FIT Token, un token de utilidad que transformó la experiencia de los clientes.

Cada socio que cumplía un objetivo (ir al gimnasio tres veces por semana, mejorar su marca, participar de un reto) recibía FIT Tokens como premio.

Esos tokens podían usarse dentro del gimnasio para pagar entrenamientos personalizados, suplementos o merchandising, o incluso intercambiarse fuera, en plataformas que aceptaban el token.

Además, el token abrió la posibilidad de financiar la expansión del gimnasio: los clientes podían comprar FIT Tokens y así transformarse en pequeños inversores del proyecto.

De esta manera, el gimnasio pasó de ser un negocio local a convertirse en un ecosistema digital de fidelización y financiamiento, demostrando que la tokenización no es exclusiva del mundo financiero: puede aplicarse a empresas de cualquier sector.

Otros ejemplos

Energía renovable : proyectos que tokenizan plantas solares y reparten dividendos según la energía generada.

: proyectos que tokenizan plantas solares y reparten dividendos según la energía generada. Restaurantes, cines y franquicias : tokens híbridos para financiar nuevas aperturas y fidelizar clientes.

: tokens híbridos para financiar nuevas aperturas y fidelizar clientes. Propiedades tokenizadas (Rental): pequeños inversores acceden a rentas mensuales con baja inversión.

Inteligencia Artificial al servicio de la tokenización

La tokenización digitaliza activos. La IA es el cerebro que los analiza, gestiona y multiplica:

Optimización de decisiones : predice tendencias con datos de mercado y comportamiento de usuarios.

: predice tendencias con datos de mercado y comportamiento de usuarios. Contratos inteligentes dinámicos : ajustan reglas en función de riesgos y patrones de uso.

: ajustan reglas en función de riesgos y patrones de uso. Creación de valor : genera nuevos productos financieros a partir de activos tokenizados.

: genera nuevos productos financieros a partir de activos tokenizados. Seguridad: detecta anomalías y fraudes en tiempo real.

La convergencia IA + tokenización inaugura una economía más democrática, transparente y global.

La evolución del cerebro humano hasta la inteligencia digital

Del cerebro reptiliano , heredamos instintos de supervivencia.

, heredamos instintos de supervivencia. Con el cerebro mamífero , llegaron las emociones.

, llegaron las emociones. Al ponernos de pie y liberar las manos, el cerebro creció.

Con la lectura nació el pensamiento racional.

nació el pensamiento racional. Luego, el ser humano enseñó a las máquinas a pensar: nació la Inteligencia Artificial.

En ese proceso, se potenciaron capacidades cognitivas, pero también se perdieron habilidades blandas como la empatía, la creatividad, la intuición o la comunicación. Hoy, la IA amenaza reemplazar empleos, pero también ofrece una oportunidad única:

Que el humano sea el director técnico y las máquinas los jugadores.

y las máquinas los jugadores. Recuperar y entrenar la inteligencia emocional y estratégica.

Crear su gemelo digital mediante agentes, asistentes y avatares que liberen tiempo y sean su brazo armado.

mediante agentes, asistentes y avatares que liberen tiempo y sean su brazo armado. Aprender a sincronizar el sistema nervioso humano con el nuevo cerebro digital.

Conclusión

La tokenización transforma los activos en accesibles, líquidos y globales. La inteligencia artificial los potencia con gestión inteligente, seguridad y creación de valor.

Estamos ante un cambio histórico, tan inevitable como lo fueron Internet o el wifi. Quienes comprendan e integren esta convergencia —tecnología, comunidad, tokenización e IA— estarán en la vanguardia de la economía digital.

El futuro no será solo de las máquinas: será de los humanos capaces de dominar la inteligencia digital y ponerla al servicio de la evolución de nuestra propia inteligencia.