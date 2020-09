En su libro, ‘The Infinite Game’, Simon Sinek dice que las empresas más exitosas se centran en el largo plazo. He aquí por qué las ganancias a corto plazo están sobrevaloradas.

El nuevo libro de Simon Sinek, The Infinite Game, tiene un argumento fascinante: los negocios no tienen ganadores ni perdedores, ya que no hay un final definitivo para el “juego”. El verdadero éxito proviene de construir relaciones a largo plazo.

También significa no arriesgarlo todo por una victoria a corto plazo.

Tienes que respetar a tu competencia

En el podcast Behind the Brand With Bryan Elliott, Sinek habla sobre el ex director ejecutivo y presidente de Ford, Alan Mulally. En 2006, Mulally asumió el control de Ford de manos del homónimo de la compañía, ya que se estaba recuperando de pérdidas financieras y de participación de mercado. Se preguntó cómo, culturalmente, Ford podría haber perdido su liderazgo.

Luego, Mulally preguntó si había Toyotas, entonces la marca de automóviles más popular en los EE. UU., u otros vehículos de fabricantes competidores en las instalaciones. No hubo ninguno.

En otras palabras, Ford estaba decidido a vencer a la competencia sin estudiar realmente lo que estaba haciendo la competencia. ¿Cómo iba a funcionar eso?

Sinek sostiene que la empresa se enorgullecía demasiado de tener los productos de la competencia en el campus de Ford. Mulally inmediatamente comenzó a conducir un nuevo auto de la competencia cada semana al trabajo y pidió que todos los líderes hicieran lo mismo. La compañía comenzó a cambiar, ya que en realidad comenzó a prestar atención a cómo los consumidores veían sus productos y cómo los competidores les servían mejor.

No puede corregir su situación hasta que la vea de manera realista. No puedes tener todo tu orgullo envuelto en ganar, ya que debes reconocer cuando no estás ganando en absoluto.

“No se trata de ver a quién podría vencer Ford, sino en qué áreas eran más débiles y podrían mejorar”, dice Sinek.

No puedes crear lo mejor en el vacío

En una columna reciente, compartí una gran observación del emprendedor Chase Jarvis: Crea antes de consumir.

Construir primero te ayudará a conservar tu visión original sin intervención externa, y te ayudará a mantenerte enfocado en la creación en lugar de preocuparte por lo que hace la competencia.

Sin embargo, el ejemplo de Sinek muestra que no se puede simplemente crear y no consumir. Eso es como hablar y no escuchar nunca. Se vuelve frustrante tanto para usted como para las personas a las que intenta servir.

Primero, eventualmente debe comprender cómo se atiende actualmente a las personas con las que está tratando de conectarse. Más concretamente, entonces podrá comprender mejor cómo no se les sirve. Mi startup, Cuddlr, conectaba a la gente para recibir abrazos, pero mis cofundadores y yo solo entendimos su poder cuando nos dimos cuenta de que otras aplicaciones eran solo para personas que se conectaban. Sin mirar el paisaje, no se puede comprender la necesidad.

En segundo lugar, desea aprender de otros que ya han recorrido el camino. Bill Gates y Steve Jobs eran rivales absolutos, pero es mejor que creas que aprendieron de los movimientos del otro. No se trata de obsesionarse con lo que hacen los demás. Se trata de prestar suficiente atención para aprender de sus competidores.

El orgullo es literalmente la única razón para no reconocer que los rivales tienen nuevos conocimientos, perspectivas o habilidades que ofrecerte. Prestar atención a su victoria hoy podría prepararte para tener un momento de gloria mañana, pero debes ser lo suficientemente humilde para saber que aún tienes más que aprender y estar lo suficientemente comprometido con el juego infinito.

Damon Brown – INC