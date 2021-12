por Marie Miguel* – BetterHelp.com

Vivir con una enfermedad mental puede ser muy difícil. Lo que puede hacer las cosas aún más difíciles es cuando los amigos o los miembros de la familia no entienden realmente por lo que estás pasando.

Tal vez hagan comentarios mal informados, sugiriendo que «no tienes nada por lo que estar triste» o insinuando que deberías ser capaz de «superar» lo que estás experimentando. Esto puede ser extremadamente hiriente y aumentar los sentimientos de aislamiento. En este artículo, hablaremos de tres consejos para gestionar cuando tus amigos o familiares no te apoyan cuando se trata de problemas de salud mental.

3 Consejos cuando tu familia y amigos no entienden la enfermedad mental

1. Intente educarlos. Es muy posible que su amigo o familiar no sepa lo que es realmente una enfermedad mental, lo común que puede ser en todas las etapas de la vida y el impacto que puede tener en la vida de las personas. Es posible que tenga interiorizadas las creencias estigmatizadoras de que padecer una enfermedad mental es un signo de debilidad, o que es algo de lo que se puede «salir fácilmente».

Puedes considerar la posibilidad de enviarles un artículo sobre el trastorno o los trastornos mentales específicos que padeces, que puede servir como punto de partida para un diálogo abierto sobre lo que estás viviendo y el impacto que tiene en tu día a día.

2. Acepta la realidad. La desafortunada verdad es que, a pesar de tus intentos, algunas personas simplemente no serán capaces de entender. Puede que no sean capaces de dejar de lado ciertas creencias arraigadas sobre la enfermedad mental y el tratamiento, lo que puede llevarles a seguir invalidando tus experiencias, lo pretendan o no.

En este punto, puedes optar por aceptar la relación por lo que es y por lo que obtienes de ella, aunque no seas capaz de ser totalmente abierto y comprensivo. O bien, si ves que esta relación te está afectando negativamente a ti y a tu salud mental, podrías establecer límites con la persona para proteger tu bienestar.

3. Busca a otras personas que puedan comprenderte y apoyarte. A veces tenemos que buscar fuera de nuestra familia o de nuestras amistades de larga duración para encontrar el apoyo que buscamos. Intenta unirte a un grupo de apoyo a la salud mental o a otra vía en la que puedas conectar con otras personas que compartan retos similares.

Ser capaz de abrirse con personas que realmente lo entienden puede ser muy curativo. Incluso si tus amigos o tu familia no te apoyan de la manera que necesitas, hay personas que podrán acompañarte en tu viaje de recuperación, que te permitirán sentirte visto y comprendido, y te recordarán que no estás solo.

