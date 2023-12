por Horacio Krell*

Las olas de infelicidad provienen del populismo. La felicidad implica una economía sana, el dinero no la compra, pero su falta lleva a la miseria. Luego sigue vivir en democracia, sin corrupción, crear una cultura optimista y mirar para adelante sin miopía del futuro.

La Escala de las Necesidades: Más Allá de la Supervivencia.

La pirámide diseñada por Maslow señaló la importancia de esta escala de las necesidades humanas. En la base situó a las de supervivencia, en la parte media las de seguridad, amor y en la parte superior a las de autorrealización y trascendencia.

La mayor parte de las personas sobreviven en los niveles inferiores de la pirámide y muy pocos llegan a la cima. La necesidad es la madre del invento que permite escalar la pirámide. Pero para tener el corazón contento primero hay que tener la panza llena.

Creatividad Innovadora: La Misión Como Motor de Felicidad

La conexión se debe dar entre ser creativo e innovador y el tomar conciencia de la misión personal en la vida. Esto permite actuar desde un propósito vital interno, sentir que se contribuye con un valor esencial y con un servicio útil para los demás. Creación e innovación asociadas son productoras de valor.

Salir del Pozo: Desafíos en un Mundo Desconectado

Hay gente que no es pobre, pero que es infeliz. La gente insatisfecha es el caldo de cultivo para los gobiernos populistas. El derrumbe de las ideologías y el gradual desplome de las religiones tradicionales han dejado a cientos de millones de personas sin una brújula moral, sin una comunidad y sin un propósito.

Hay otros factores que influyen en la desconexión: la revolución tecnológica, que transformó el mundo del trabajo eliminando la ilusión del trabajo de por vida, y las redes sociales que disminuyeron la comunicación que producía un mayor contacto humano.

Prescriptores Sociales: Recetas Inusuales para la Felicidad

Ante la ola de infelicidad provocada por la conjunción de estos factores, algunos países tomaron medidas para aumentar la felicidad. Hay médicos británicos que están dando recetas sociales: desde clases de bailes y de canto. Consideran que una de las claves de la felicidad es el optimismo. La gente optimista vive seis años más que los pesimistas. Proponen crear una cultura donde predomine un optimismo realista. Eso proporciona más energía, creatividad y productividad. El optimismo puede fallar, pero el pesimismo paraliza.

Aumento de la Infelicidad: Desentrañando Causas Globales

La explosión social vivida en 2019 en Chile, ocurrió pese a que el país había logrado la mayor tasa de crecimiento económico de América Latina y fue el motivo para investigar las razones que explican los índices récord de insatisfacción en todo el planeta.

Para mejorar hay que insistir en el crecimiento económico, pero mantener la lucha contra el populismo y la corrupción, combinadas con el combate contra el descontento.

Según la Encuesta Gallup en 137 países en 2022 el índice de personas que se declararon enojadas o estresadas fue del 33 %, un aumento considerable respecto al 24 % de 2006.

Grandes Avances Sociales y Científicos: Enfrentando Factores Sociales

Es innegable que pese a los avances científicos y tecnológicos, hay factores sociales que menoscaban la felicidad y los países generan políticas para luchar contra la infelicidad. En India hay programas para enseñar a los niños a ser más felices. La organización Step Up en Nigeria organiza sesiones que enseñan a los niños a combatir la corrupción, uno de los mayores problemas de esa nación. En el Reino Unido miden la felicidad con preguntas durante el censo, lo que les permite elaborar luego iniciativas perfiladas.

Los estudiosos de la felicidad señalan la diferencia entre la alegría, como algo temporal, y la satisfacción de vida, la cual va de la mano de un trabajo digno, ahorros financieros, el vivir en democracia y lejos de la corrupción. La alegría es un fenómeno pasajero, la satisfacción de vida es mucho más duradera, una variable en la que son líderes los países nórdicos como Finlandia, nación que además tiene la tasa de suicidios más baja respecto a la media europea.

En el estudio de Gallup, los países más felices del mundo (desde la perspectiva de la satisfacción de vida) son Finlandia, Dinamarca e Islandia, mientras que Estados Unidos se ubica en el puesto 15 y España en el 32. No es casualidad que los países más desastrosos en lo económico y corruptos como Venezuela estén en los últimos puestos. Cuba no forma parte de este estudio porque no permite el ingreso de los encuestadores de Gallup.

En la persecución de la felicidad juegan los avances tecnológicos, para lo bueno y lo malo. Un desarrollo tecnológico que tiene un aporte positivo, es la posibilidad de, gracias a la ingeniería de datos, de encontrar «focos de descontento» para desarrollar políticas públicas focalizadas, así como abordar la ola de soledad entre los adultos mayores.

Hay problemas sociales que se traducen en enfermedades, costes hospitalarios, muertes y una mala onda colectiva que nos afecta a todos.

Recetas para la Felicidad: Más Allá del Crecimiento Económico

El hecho de reconocer la infelicidad no implica que las medidas adoptadas para combatirla sean adecuadas. Bután es un ejemplo, creó el índice de felicidad nacional bruta, pero está hoy entre los peores países del mundo. La legislación sobre infelicidad fue incorporada en su Constitución de 2008, pero la realidad no es tan idílica como la fama que acompaña a este remoto reino situado en la cordillera del Himalaya. Es un estado pobre (su renta per cápita anual es de poco más de 3.000 dólares) y, además, ocupa un lejano puesto 95 en el Reporte Mundial de la Felicidad, según afirma Karma Ura, presidente del Centro de Investigaciones de la Felicidad Nacional Bruta.

La Escuela como Pilar de la Felicidad: Enseñanzas Diarias

El impacto de la educación en la felicidad. Uno de los pilares de la felicidad está en la escuela. En India, a diario, se instruye a los pequeños en diferentes prácticas, como mindfulness o conversaciones sobre como tolerar y superar los fracasos. Éstas últimas están basadas en casos reales como el de la estrella del fútbol Lionel Messi El objetivo es que los niños aprendan desde muy pequeños, que no hay que ahogarse en un vaso de agua. Como dice la ley del karma -uno de los principios budistas-, cada uno recoge lo que siembra.

Populismo y Descontento: Desafíos para la Felicidad Global

El papel del populismo es decisivo en la ola de infelicidad. Es necesaria la economía, la democracia, y la necesidad de una cultura optimista para mirar hacia adelante. Una de las peores causas de la ola de infelicidad es el aumento de dirigentes populistas, de ambos extremos del espectro político. El descontento explica que lleguen al poder Gustavo Petro (Colombia), Donald Trump (Estados Unidos), Nicolás Maduro (Venezuela). Para cultivar la Felicidad en un Mundo en Transformación que enfrenta desafíos sociales, económicos y tecnológicos, y construir un futuro más feliz, es importante desarrollar las relaciones sociales y valores fundamentales que compensen la caída de las ideologías y de las religiones que hicieron perder la brújula moral, las comunidades y el sentido del propósito en la vida.

Mientras los robots amenazan el trabajo humano y las redes reducen el contacto, hay países que buscan soluciones. Los médicos en Inglaterra dan recetas sociales. Intentan crear un optimismo realista, ya que muchas patologías son causadas por falta de relaciones humanas.

Uno de los pilares de la felicidad está en la escuela. En la India se aprende mindfulness y a superar los fracasos. El objetivo aprender a no ahogarse en un vaso de agua.

La ola de infelicidad proviene del populismo. La felicidad implica una economía sana, el dinero no la compra, pero su falta lleva a la miseria. Luego sigue vivir en democracia, sin corrupción, crear una cultura optimista y mirar para adelante sin miopía del futuro.