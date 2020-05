Seth Godin habló en el Real Talk: Business Reboot de la revista Inc. y dio recomendaciones a los dueños de negocios para enfrentar y superar la crisis actual.

Para Godin, la única forma de tener éxito como emprendedor, especialmente cuando se enfrenta a competidores más grandes, es «ponerse del lado del cambio».

De acuerdo con el experto en marketing, «2021 no se preocupa por lo que esperabas; 2021 vendrá, lo desees o no». Godin habló con el editor en jefe de Inc. Scott Omelianuk el miércoles pasado durante la serie de eventos virtuales Real Talk: Business Reboot de Inc..

Godin habló sobre su definición de buen marketing (y en qué se diferencia de la publicidad), trampas comunes que pueden hundir un negocio y cómo las marcas pueden llegar mejor a su público.

En medio de la pandemia mundial, cuando tantas normas han puesto patas para arriba la economía, ¿cómo deben avanzar los empresarios? Estos son los consejos de Godin para los dueños de negocios que luchan en la actual crisis económica.

Aceptar el cambio

Para tener éxito en un mundo rápido e impredecible, no puede apegarse demasiado a las viejas formas de hacer las cosas, ya sea una táctica de marketing o un modelo de negocio completo, o su visión actual del futuro, dice Godin. Compara el espíritu empresarial con el surf: «Mañana habrá una ola diferente, y eso es bueno. Para eso te inscribiste».

Para que su empresa supere la recesión, dice, es posible que deba dejar de priorizar la rentabilidad a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo. Considere Yahoo, por ejemplo. Cuando estalló la burbuja de las puntocom, las compañías de Internet que tuvieron éxito fueron Google, que dio un paso atrás y desarrolló un nicho nuevo y duradero. Yahoo, y otros similares, persiguieron una serie de aumentos a corto plazo, lucharon y finalmente fracasaron.

Una gran diferencia ahora, explica, es que si bien la mayoría de los propietarios de negocios se han enfrentado a la adversidad de una forma u otra, actualmente «todos se ven presionados de la misma manera». Y, agrega, «todos lo estamos sintiendo al mismo tiempo».

Cuando se enfrente a decisiones difíciles, tenga como objetivo ser lo suficientemente resistente y flexible como para resistir la crisis, y luego haga lo mejor que pueda y acepte los resultados. Por ejemplo, una cadena de restaurantes puede necesitar cerrar algunas ubicaciones para garantizar la supervivencia de todo el negocio. Es importante, dice, perdonarse a sí mismo si no puede salvar cada parte de su negocio.

Encuentra tu audiencia

Asegúrese de proporcionar exactamente el producto o servicio correcto en el momento adecuado a las personas adecuadas (quienes, idealmente, le contarán a sus amigos sobre usted). «Solo necesitas importarle a algunas personas», dice Godin. Encuentre su «audiencia mínima viable» o «el grupo más pequeño que posiblemente pueda sostenerlo en su trabajo». En caso de duda, vuelva a la razón por la cual comenzó un negocio en primer lugar.

Si bien la crisis del coronavirus puede significar que hay menos clientes y es posible que no estén dispuestos a gastar tanto dinero, todavía se pueden encontrar oportunidades. Eso no significa que deba reducir los precios o azotar un producto impopular en una carrera hacia el fondo. Independientemente de los costos hundidos que se han invertido en su negocio, Godin dice, «si hace algo que la gente no necesita ni quiere, debe hacer otra cosa».

Además, es un error utilizar el marketing en redes sociales para enviar spam a una audiencia para atraer la atención y el entusiasmo. En cambio, dice: «Es necesario pasar más tiempo diciendo: «¿Para quién estoy exactamente aquí y cómo puedo hacer algo por ellos que se perderían si no lo hiciera?'»

Olvida la ‘autenticidad’ y simplemente sé humano

Godin rechaza la noción de que comportarse «auténticamente» en la comercialización (es decir, «ser», sin adornos, sin una intención o agenda percibida) es la mejor manera de conectarse con los clientes.

«Lo que la gente realmente quiere de ti es consistencia», dice. Si bien debe actuar dentro de los límites de lo que representa su marca, la empatía es lo más importante: sus empleados deben conocer a sus clientes, donde están y tratarlos como personas.

En una era que requiere que muchas compañías giren rápidamente, Godin argumenta que las pequeñas empresas tienen una ventaja, porque están más cerca de las personas a las que sirven y pueden actuar más rápidamente en respuesta a sus necesidades y deseos. Los lemas no ganarán la confianza de la gente, dice. «Lo que pedimos cuando nos sentimos perturbados es simplemente ser vistos».

