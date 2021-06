El sector de los juegos online no deja de crecer continuamente. En los últimos meses, este sector es uno de los que ha experimentado un mayor crecimiento, convirtiéndose en una de las alternativas de ocio principal en nuestro país y en el resto del mundo. Los juegos online no dejan de conquistar territorio allá donde van. En la actualidad, muchas casas de apuestas gozan de gran popularidad en nuestro país y participan en numerosas campañas de publicidad deportiva, por lo que resultan de confianza para muchos usuarios.



Dentro del catálogo de juego que puedes encontrar en un casino online se encuentran las clásicas apuestas deportivas, que te permiten realizar apuestas de cualquier deporte en las principales ligas nacionales e internacionales; los juegos de casino, entre los que se encuentran la ruleta, el blackjack y el poker y por último, aunque no por ello menos importante, los emocionantes juegos de slots, que trasladan la diversión de los casinos físicos a la comodidad de tu casa. Puesto que en este sector la competencia es muy elevada, es posible que algunos casinos online no reúnan los requisitos de seguridad, por lo que tus depósitos podrían correr riesgo. Por eso, es imprescindible comprobar el sello de Juego Seguro otorgado por el Ministerio de Consumo para jugar con tranquilidad.

En este artículo, repasamos los mejores juegos de casinos.

Casino en vivo, bienvenido a la auténtica emoción del juego

Si eres un jugador habitual de casinos en línea conocerás los juegos de casinos. Esta modalidad de ocio reproduce las partidas de los casinos físicos y te permite realizar tus jugadas y administrar tus mejores cartas. Sin embargo, seguro que hay algo que echas en falta, la emoción del directo. En las partidas de póker reales el factor sorpresa y el azar del momento son algunos de los elementos más interesantes, por lo que muchos casinos online han intentado trasladar estas emociones a sus juegos online.

Nos referimos a los casinos en vivo, una de las experiencias de juego más interesantes de la actualidad. Esta modalidad te permite disfrutar de juegos como la ruleta clásica y francesa así como juegos como el Blackjack completamente en vivo, por lo que las emociones están a flor de piel. En estas partidas hay un crupier real jugando contigo y lanzando la ruleta en todo momento, por lo que el proceso es lo más transparente posible. Podrás avanzar en tu juego y comprobar tus jugadas completamente en vivo y desde la comodidad de tu casa, por lo que este tipo de juegos se están convirtiendo en la opción perfecta para muchos usuarios.

Slots, luz y color al ritmo de la música

Sin duda, los juegos de slots es uno de los juegos más clásicos de los casinos. Todos recordamos el sonido de las monedas así como la luz y la música. Las tragaperras es uno de los juegos más icónicos de cualquier casino, por lo que muchos casinos online los han incorporado a su catálogo de juegos y actualmente son de los juegos más populares. En los casinos online puedes encontrar gran variedad de juegos de slots, cada uno con una ambientación y personajes diferentes para que se adapten a tus gustos. Si eres un jugador clásico disfrutarás de los slots de frutas, con la cereza, la naranja y la fresa como frutas icónicas. Sin embargo, hay miles de opciones diferentes, como slots ambientados en películas de acción, en safaris con animales salvajes, en el lejano oriente…

El funcionamiento de estos juegos es muy sencillo y se aprende de forma muy rápida. Aunque cada uno tiene un mecanismo ligeramente diferente, consiste en formar tres líneas del mismo objeto para obtener un premio. Pero que no te deje engañar este aparentemente sencillo mecanismo, en los slots puedes dejar volar tu imaginación y viajar a lugares increíbles, y todo desde la comodidad de tu sofá.

Poker, para los amantes de las cartas y la emoción

No podíamos terminar este repaso de los mejores juegos de casino dejando de lado al póker, el que es quizás el rey de los juegos de cartas. Muchos jugadores acuden a los casinos online en busca de juegos de póker. Este juego, cada vez más popular en nuestro país, requiere concentración y valentía, ya que todos los que han jugado alguna vez saben que no es solo cuestión de suerte. El poker requiere conocer muy bien tus cartas, pero no apostar todo en la misma jugada. Es necesario anticipar las jugadas del rival y sobre todo, nunca mostrar tus intenciones.

En el poker online, todos estos mecanismos funcionan de la misma forma, con la ventaja de que puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa. Hay muchas modalidades de juegos de poker como el Jacks or Better, el Bonus Poker, el Ces and Faces, el American Star… Todos funcionan con el mismo tipo de baraja, por lo que las opciones son casi infinitas. Estos juegos se han convertido en poco tiempo en una de las opciones favoritas por los usuarios de casinos online, por lo que muchas de estas empresas cada vez incorporan más juegos de este tipo.

En internet es posible encontrar miles de formas de entretenimiento, sin embargo, el sector de los juegos y casinos online es uno de los más interesantes. Es posible encontrar muchas páginas en internet que ofrecen este tipo de juego, sin embargo, es importante comprobar su seguridad. Si cuentan con el sello Juego Seguro es garantía de que tu dinero no va a correr ningún riesgo. Asimismo, te recomendamos que no comprometas cantidades de dinero que no puedas permitirte o que estén destinadas a pagos importantes como la compra semanal o el pago del alquiler. Los juegos online es un sector que va a seguir creciendo, incorporando nuevos juegos o nuevas formas de disfrutar de ellos. Las ruletas online son un ejemplo perfecto de cómo los juegos online pueden incorporar nuevas funcionalidades que añaden emoción y los hacen más parecidos a los juegos de casino de toda la vida y te permiten disfrutar al máximo.