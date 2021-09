En 1687, Sir Isaac Newton escribió Los principios matemáticos de la filosofía natural y cambió la forma en que el mundo vería la gravedad en el futuro inmediato. Dejó caer el micrófono (o en este caso, la manzana) con sus innovadoras teorías sobre la gravedad y las leyes del movimiento

Sin motivo aparente, hace unos meses empecé a aficionarme a la física, viendo vídeos en Internet sobre la fricción, el impulso y la gravedad. No sabía realmente lo que buscaba… hasta que lo encontré.

Como padre de un niño pequeño que trabaja mañana, tarde y noche para poner en marcha dos negocios, a menudo estoy agotado y abrumado. Sin embargo, cuando encontré las tres leyes del movimiento de Newton, hallé la motivación que necesitaba para seguir trabajando.

Mientras que las tres leyes del movimiento de Newton se aplican al movimiento de los objetos físicos (empujar una roca por una colina, etc.), encontré correlaciones directas con mi puesta en marcha de dos negocios. Las leyes de Newton se aplican a la relación entre la aceleración de un objeto y la fuerza que se le aplica. En mi caso, el objeto eran mis negocios, la fuerza era el esfuerzo que les dedicaba y la aceleración era la rapidez con la que ganaban tracción. Me di cuenta de que estas teorías -sean o no científicamente sólidas- podrían ayudar a explicar, e incluso a superar, mi actual agotamiento empresarial.

Sospecho que no soy el único que experimenta bajones de motivación de vez en cuando, así que espero que una pequeña inmersión en estas teorías pueda inspirar a algunos de ustedes también.

La primera ley del movimiento de Newton

“Un objeto permanecerá en reposo o en un estado de movimiento uniforme a menos que ese estado sea cambiado por una fuerza externa”.

Así que, si me tumbo en el sofá con un tubo de Pringles viendo Billions en Amazon Prime, mi a-doble-s-s permanecerá allí a menos que suene mi teléfono, tenga que orinar o mi marido llegue a casa. Tiene todo el sentido del mundo. Todo es cuestión de inercia.

Del mismo modo, si aplico esta ley del movimiento a mi vida profesional, veo que mi negocio no se construye solo. Mi tendencia es querer montarlo todo y parar justo antes de lanzarnos a comercializar nuestros productos y servicios (el marketing me da miedo).

Pero, Newton dice que a menos que aplique alguna fuerza para empujar esa roca de un negocio por el camino, se queda justo donde está.

Otra forma de decirlo es que la gente no encontrará mi negocio a menos que yo les hable de él. No puedo ganar impulso a menos que esté dispuesto a ser la fuerza externa que empuja la roca.

Creo que esta ley se aplica a muchas cosas. Si quieres cambiar una relación, tienes que hacer el esfuerzo de aplicar la fuerza en ella (tener una conversación difícil, pedir lo que necesitas, etc.) y si quieres cambiar tu situación financiera, tienes que tomar medidas para recortar costes o generar más ingresos. En la mayoría de los casos, a menos que se actúe y se aplique la fuerza a la situación, las cosas seguirán estancadas o en statu quo.

En mi opinión, la fuerza es el equivalente al esfuerzo difícil en mi vida. Como le gusta decir a mi marido: “Cualquier cosa valiosa en la vida requiere una inmensa cantidad de esfuerzo. Eso es lo que lo hace especial”

Motivación para llevar: Si quieres cambiar las cosas, tienes que aplicar fuerza (esfuerzo) a la situación para cambiarla. De lo contrario, las cosas nunca cambiarán.

Segunda ley del movimiento de Newton

“La tasa de cambio temporal del momento de un cuerpo es igual, tanto en magnitud como en dirección, a la fuerza que se le impone”.

Mi interpretación de esto en relación con mi motivación es la siguiente: cuanto más duro y más tiempo trabaje en algo, más éxito tendré con ello. Roma no se construyó en un día. Tampoco lo hizo Seth Godin.

Otra parte de la definición de esta ley dice: “El impulso de un cuerpo es igual al producto de su masa por su velocidad”. (¡Gracias, Enciclopedia Británica!) Así que, si quieres hacer algo pequeño, sólo hace falta un pequeño empujón para poner las cosas en marcha.

Cuanto más grande sea tu objetivo, más esfuerzo se necesita para poner en marcha tu gran proyecto.

Por ejemplo, si quiero fundar un club de lectura en mi barrio, me bastan unos cuantos correos electrónicos, la elección de un libro y un lugar. Ponga en marcha el proyecto. Si quiero fundar un club de lectura que se convierta en una organización benéfica que envíe libros a millones de niños empobrecidos de todo el mundo por cada libro que lean sus miembros, tardará mucho más en ponerse en marcha.

El impulso de una cosa es igual a la magnitud y dirección de la fuerza que se le impone. Si concentramos todas nuestras capacidades en una cosa, podemos empujarla más lejos y más rápido que si concentramos nuestros recursos en más de una cosa.

Piensa en el agua de una manguera de jardín que empuja una pelota por la acera. Cuanto más concentrada esté la corriente, más rápido irá la pelota. Cuanto menos concentrado esté el chorro, más agua se necesita para empujar la pelota.

Esta idea se aplica a muchas cosas. En un ejemplo muy sencillo, si sólo doblas la ropa, terminarás de doblarla en la mitad del tiempo que emplearías si dividieras tu tiempo entre doblar la ropa y guardar los platos.

Me encanta aplicar este proceso de pensamiento a mis obligaciones laborales. Cuantas más oportunidades diga que sí, más se diluirá mi enfoque y más tiempo tardaré en llegar a mi destino. Así, si trabajo en algo durante 30 minutos al día, tardaré más en llegar a un punto concreto que si dedico dos horas al día.

Motivación: La concentración lo es todo. Si trabajas en dos cosas, tardarás el doble de tiempo en tener éxito que si trabajas en una sola. Si trabajas el doble en algo, llegarás a donde quieres ir el doble de rápido.

La tercera ley del movimiento de Newton

Para cada acción en la naturaleza, hay una reacción igual y opuesta.

Cuando te pones de pie, tu cuerpo aplica al suelo una fuerza descendente igual a tu peso. El suelo, a su vez, aplica una fuerza igual hacia arriba, hacia nosotros. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Creo que esto también se aplica a nuestra sociedad.

Recuerdo cuando empecé a ganar más seguidores en mis escritos y en las redes sociales. Me sorprendió la cantidad de comentarios negativos y personas combativas que encontré. Me preguntaba si estaba haciendo algo mal. Fue entonces cuando un amigo me dijo algo que nunca olvidaré. “Hay gente negativa en todas partes. Cuanto más se exponga tu trabajo, más probabilidades tendrás de encontrarte con una”.

Tiene sentido, ¿verdad? Si hay un troll de Internet por cada 1.000 personas, si sólo tengo 100 seguidores, probablemente no me los voy a encontrar. Si tengo 10.000 seguidores, estadísticamente, es probable que me encuentre con una decena de ellos. Me he dado cuenta de que con cada paso que la gente da hacia un mayor reconocimiento, hay un rechazo por parte de la sociedad. Es inevitable. Taylor Swift tiene enemigos y también Joe Schmo, autor, empresario o influenciador.

Cuanto más logremos, más situaciones difíciles encontraremos. Reacciones iguales y opuestas. No es fácil ser famoso (no es que lo sepa realmente). Aunque muchos de nosotros anhelamos realmente el éxito, a menudo descartamos los obstáculos que encontraremos en el camino. La tercera ley del movimiento de Newton me ayudó a aprender a ver la oposición como una señal de progreso.

Motivación: No debemos ver la oposición como un impedimento. De hecho, cuanta más oposición encontremos, más seguros estaremos de que estamos marcando la diferencia en el mundo.

Puede que Newton sólo se refiriera a la forma en que los objetos físicos reaccionan a la gravedad, pero en mi mente también estaba hablando de mi motivación personal. Muchas cosas en nuestro universo siguen leyes similares y creo que nuestra motivación para tener éxito no es un caso aislado.

Nada verdaderamente grande en este mundo se logra sin aplicar un poco de fuerza, reducir nuestro enfoque y encontrar algún tipo de oposición. Al fin y al cabo, esto es lo que mantiene al universo en jaque. Pero, como me digo a mí mismo cuando me siento abrumado, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Quizás eso, en sí mismo, sea una de las razones del equilibrio en nuestra sociedad.

Así que, si resulta que esta semana necesitas un poco de ciencia para motivarte a hacer las cosas, te animo a que pienses en el señor Newton y sus tres leyes del movimiento. Y sigue empujando esa roca cuesta arriba. Al final lo conseguiremos.

Michelle Loucadaux – Forge