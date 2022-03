Dr. Horacio Krell Director de Ilvem, horaciokrell@ilvem.com

La Flexibilidad Cognitiva es la capacidad de adaptar la conducta, el pensamiento y la acción a situaciones nuevas, cambiantes o inesperadas. Implica detectar lo que no funciona y reajustar la conducta, el pensamiento o los conocimientos para salir adelante. La capacidad de cambiar es la aptitud de rechazar algo como inevitable y de hallar la forma de hacerlo mejor.

Esta destreza es relevante en el aprendizaje, en la resolución de problemas complejos y en encontrar la estrategia más adecuada. Esto implica desarrollar la capacidad de observar, de captar la información relevante del ambiente y de poder ver cosas que otros no pueden ver.

Según la ley de Pareto, el 20% de los elementos en cualquier situación generan el 80% de los problemas. Una cosa es la percepción y otra la realidad. Saber cuantificar los factores y calificarlos como importantes, complementarios o meros detalles es esencial para realizar una observación creativa. Hay que poder captar las dimensiones de la realidad desde diferentes ópticas, intuir relaciones ocultas, y poder así hallar varias soluciones para un mismo problema.

¿Dónde estuviste ayer, dónde estás hoy, dónde quieres estar mañana y qué harás para conseguirlo?, son las preguntas claves del pensamiento estratégico.

Un curso acelerado de PNL (Programación NeuroLinguistica) enseña primero a tener in mente el objetivo. El segundo paso es trazar el plan y controlar su ejecución por si se aleja de la meta. El tercer punto es poseer la creatividad y la flexibilidad cognitiva necesarias para variar el plan cuando la realidad demuestra que falla.

El feedback con la realidad es lo que evita que un error se convierta en hábito. El que falla al planear planea fracasar. Y ser muy precavido en los detalles evita que ley de Murphy convierta las fallas de pensamiento en una triste realidad.

La flexibilidad cognitiva y el factor emocional

Es imprescindible tolerar los cambios en lugar de negarlos, y tener una aptitud procreativa que permita generar alternativas. Otra característica emocional positiva es poder hacer rápidamente la transición de una actividad a la otra.

La tolerancia debe extenderse a perdonar los errores y al cambio de planes, también exige poder ponerse en lugar del otro, para llega más fácilmente a los acuerdos. Esto permite tener en cuenta otras creencias, valores, ideas o formas de pensar. Comprender el punto de vista ajeno y valorar otras opciones conecta con la empatía, que es la forma evolucionada de la interacción social.

La Flexibilidad Mental tiene conexión directa con la inteligencia

Porque demanda razonamiento fluido y la destreza para resolver problemas de modo flexible y eficiente.

La flexibilidad cognitiva es una función del lóbulo prefrontal del cerebro, que es la estructura que más tarda en madurar. Los niños quieren las cosas ya, les afectan los cambios y sus rabietas se deben a que su Flexibilidad Mental está en plena maduración.

La flexibilidad cognitiva permite barajar opciones y elegir, ayuda a comprender las causas, a advertir si la información que se tiene no es la correcta, a variar los planes ante una situación imprevista. Por lo tanto implica sostener las mismas capacidades que requiere una decisión experta: experiencia, expectativas, motivación, conocimiento y emociones.

Al tocar un timbre si nadie abre la puerta, no se repite el procedimiento varias veces, se comprende que no hay nadie. Ese interruptor revela una mente flexible que busca posibles soluciones: llamar por teléfono, buscar en los sitios más probables o volver más tarde.

La entropía es la característica de darle prioridad a conservar la energía. Es una fuerza tan necesaria que precisa el descanso o el piloto automático, para no derrocharla. El menor esfuerzo (entropía) es más potente que buscar lo nuevo (creatividad). Son fuerzas antagónicas

Crear requiere esfuerzo y energía, va contra la corriente y para hacerlo hay que pensar.

La Rigidez Cognitiva

Es la antítesis de la flexibilidad mental. Por tanto, puede definirse como la incapacidad de cambiar de conducta o de creencias. La rigidez cognitiva puede impedir la mejor regulación de la propia conducta y seguir repitiendo patrones ineficaces.

En los acertijos se ve la rigidez cognitiva, mucha gente es incapaz de generar alternativas.

La sensación es quedarse atascado, sin dar con la forma de salir de ahí, buscando lo que ya no está o no sirve. Hay casos intermedios pero siguen afectando la vida de las personas.

El cerebro busca estabilidad y reducir la incertidumbre. Las personas rígidas pueden obviar la novedad, para mantener su conducta o forma de pensar, aunque les impida adaptarse al medio.

Es normal que cueste adaptarse a los cambios, pero la rigidez lo hace mucho más complejo.

Perseverar en el error está asociado específicamente a la rigidez, consiste en reiterar acciones, que quizás fueron efectivas antes o planificadas, pero que ya no se ajustan a la realidad actual.

Es bastante frecuente hallar rigidez en personas con trastornos psíquicos, ya sea por una merma directa o porque se produjeron traumatismos o trastornos complejos. Los adultos mayores, a menudo experimentan ese deterioro. El envejecimiento produce cambios funcionales y físicos que perjudican la velocidad de procesamiento del cerebro y su rendimiento cognitivo.

El entrenamiento cognitivo

Entrenar la mente tiene efectos positivos en la inducción de la neuroplasiticidad, con una intervención dirigida a combatir o rehabilitar el deterioro.

La evaluación resulta de alta utilidad ya que lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto se realiza mediante tests estandarizados. En una prueba aparece en la pantalla una bola en movimiento. El objetivo es coordinar el puntero con el movimiento de la bola. En otro hay que seguir el recorrido aleatorio de una bola y atender a las palabras que aparecen en el centro de la pantalla. Cuando la palabra coincida con el color en que está escrita, hay que dar respuesta (prestando atención a dos estímulos al mismo tiempo). En esta actividad, hay que afrontar cambios de estrategia, nuevas respuestas y manejar la capacidad de monitorear y la visual.

En otro aparece una luz en cada esquina. Hay que pulsar las luces amarillas tan rápido como sea posible. En cambio, si las luces pasan a ser rojas, no hay que pulsarlas. Además de la flexibilidad mental, se controla el tiempo de respuesta, la coordinación ojo-mano, etc.

Los mismos ejercicios que miden la capacidad pueden usarse para la estimulación cognitiva y el entrenamiento de las principales habilidades cognitivas.

El coeficiente intelectual (CI)

A menudo es considerado un motor fundamental del éxito, especialmente en la ciencia, la innovación y la tecnología. De hecho, muchas personas sienten una fascinación infinita por las puntuaciones de coeficiente intelectual de las personas famosas. Pero la verdad es que algunos de los mayores logros de nuestra especie se han basado principalmente en cualidades como la creatividad, la imaginación, la curiosidad y la empatía. Muchos de estos rasgos conforman la flexibilidad cognitiva, la destreza que permite cambiar.

Einstein donó su cerebro para que fuera estudiado. La idea era que tenía un factor genético clave. Sin embargo los científicos se llevaron una sorpresa porque era igual al de cualquiera. La diferencia no era el software sino en el software, caracterizado por su asombrosa flexibilidad.

La flexibilidad cognitiva es esencial para que una sociedad prospere. Puede ayudar a maximizar el potencial de la gente para crear ideas e inventos. Son esas cualidades las que necesitamos para resolver los grandes desafíos de hoy, incluido la guerra nuclear, el calentamiento global, la preservación del mundo natural, la energía limpia y sostenible y la seguridad alimentaria.

Talentos hay muchos, mentes entrenadas no

Pero el talento no se aplica a todo. Jordan fue el mejor atleta de todos los tiempos, mejor que Muhammad Ali, Diego Maradona, Leo Messi, o Michael Schumacher. Pero falló como empresario. En los Hornets prometió ganar trofeos y fracasó. El dinero puede viajar de una cancha a otra, el talento no y no es universal.

Einstein era mediocre en la escuela pero creía tener un don especial. La neurociencia mostró que ni Jordan ni Einstein son máquinas biológicas, su valor es la conectividad. La neuroplasticidad es la capacidad de formatear el cerebro con lo que se hace. Ellos sabían conectar sus partes y crear rutas neuronales. Su secreto era la pasión y el software que los hacía funcionar. Todos tenemos empowerment. Y ese poder se puede potenciar

Cambió la forma de medir la inteligencia

Se puede ser inteligente de diferentes maneras. El enfoque clásico no hacía foco en la vocación. Para Séneca: no hay vientos favorables si no sabes a dónde quieres ir. El poder interior o empowerment se convierte en poder inteligente (smart power) si conjuga el querer con la eficacia. Unir querer y poder permite armonizar la vocación, el talento y el mercado laboral.

No basta con saber lo que se quiere; sin conseguirlo uno se frustra. Lo mismo pasa si la carrera se elige por imposición o por la sociedad de consumo, que da un radar para imitar a ricos y famosos pero no la brújula del autoconocimiento. Otro bloqueo de la flexibilidad cognitiva es metodológico. Los métodos son la mayor riqueza del hombre.

Un primer desajuste es la desinteligencia emocional, la falta de correspondencia entre la vocación y las emociones que se experimentan en la actividad diaria. También hay bloqueo por falta de imaginación, o la bohemia: calentar la pava pero no tomar el mate. El bloqueo estratégico es no fijar metas; fallar al planear o no saber ejecutar el plan. Hay destrezas que deben entrenarse (aprender a aprender y a emprender).

Una virtud clave es la inteligencia social: implica elegir bien a los que nos acompañarán en la ruta de la vida. El capital social es la sumatoria de las relaciones productivas. Podemos seguir enumerando inteligencias múltiples pero conviene saber que el verdadero “desarrollo” no es lo que tenemos sino lo que hacemos con eso, para convertir el espíritu en materia. Para que el genio no quede encerrado en la lámpara de Aladino, debemos llevar las ideas la práctica. Por eso, la educación debe ser la industria pesada del país porque fabrica los argentinos del futuro.

El coeficiente intelectual cayó porque casi nadie lee

Eso redujo el vocabulario, las sutilezas lingüísticas y el pensamiento complejo. Sin los tiempos verbales se habla en un tiempo presente incapaz de proyectarse. Eliminar mayúsculas y signos de puntuación fueron golpes fatales para el cerebro. Eliminar la palabra señorita fue renunciar a la estética y a mostrar las etapas entre chica y mujer. Menos verbos conjugados impiden expresar las emociones y los pensamientos. La violencia surge por la incapacidad de describir. Se ha trabado al pensamiento con menos palabras y significados.

¿Cómo reflexionar sin el condicional? ¿O el futuro sin saber conjugar? ¿O capturar una sucesión sin distinguir entre lo que pudo ser, lo que fue, lo que es y lo que será? Debemos practicar el lenguaje. Simplificar la ortografía, abolir géneros, tiempos y matices, destruye el IQ. Somos lo que somos por lo que leemos y por lo que escribimos.

El saber no ocupa lugar

El conocimiento es propio para siempre. Te pueden quitar tus bienes y hasta tu libertad. Pero lo único que no podrán robarte es el capital que llevas entre tus dos orejas. La riqueza no se mide por los bienes que tengas sino por tu capacidad interior de generarlos. Puedes ser millonario porque rico no es el que más tiene sino el que menos necesita y tu saber no ocupa lugar. Si aprendes a aprender te llenas de conocimiento. Aprende los mejores métodos, son la mayor riqueza del hombre.

La flexibilidad cognitiva es la llave de la inteligencia

Es el engranaje mental que permite pensar en varios temas a la vez, descartar, valorar, reaccionar ante situaciones nuevas haciendo uso de la experiencia y de la creatividad. Pocas funciones ayudan tanto a adaptarse a los contextos. Atreverse a cambiar de ideas es muy necesario.

Nada es tan extraordinario y vital como esa capacidad para reajustar conductas y pensamientos para sobrevivir y avanzar con mayor audacia. De este modo se saca mejor provecho de la complejidad de cada escenario para obtener el máximo beneficio.

Gracias a esta competencia, se descubren estrategias para hacer frente a cada situación reduciendo la incertidumbre y el estrés. Es como ir en tren pero en un momento dado, al conversar con otros viajeros, optar por cambiar de línea para tomar la dirección opuesta. Bien porque surge un peligro o porque se ajusta más a las necesidades. En cada cambio, en cada observación y decisión tomada, se traza el destino. Una persona con rigidez cognitiva es un viajero que compraría un billete en un vagón sin ventanillas. No observa nada, no reacciona y se deja llevar en una sola dirección, hacia un destino incierto.

Quien se queda atascado en pensamientos rígidos se sume en la oscuridad emocional. Presta atención a tus pensamientos y aplica un enfoque divergente. Busca soluciones más creativas a los problemas cotidianos. Intenta ver cada cosa que te ocurra desde múltiples perspectivas, sé crítico, no te quedes nunca con la única opción.

Sé proactivo. En lugar de reaccionar ante lo que te sucede, se prevenido, valora qué opciones tienes ante cada circunstancia. Intenta romper la rutina. Haz cosas nuevas, mantén la curiosidad por el conocimiento. El cerebro necesita un cuerpo en movimiento para oxigenarse y beneficiarse de neuroquímicos como las endorfinas o la serotonina.

La vida está llena de resistencias e incertidumbres. Una mente flexible es capaz de encarar las dificultades, de sobrevivir y de alcanzar la felicidad. Logra tu flexibilidad cognitiva.