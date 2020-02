Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

La carrera de Instructor en Metodología Intelectual enseña a educar cerebro, es la clave del éxito personal y social.

El objetivo de esta nueva carrera es formar especialistas en mejorar el rendimiento del cerebro. El egresado obtiene una franquicia social de la entidad que lo capacita

Antecedentes

La franquicia comercial, que se denomina franchising, facilita la expansión de los negocios exitosos y es útil para empresas que carecen del capital para hacer grandes inversiones.

El franquiciante (el generador de una franquicia) la otorga a terceros (franquiciados), quienes actúan como propietarios del negocio dentro de su territorio, con la expectativa de obtener beneficios inmediatos y seguros, porque saben del éxito en otras regiones.

El franquiciante ha atravesado ya la curva de aprendizaje y conoce los secretos del éxito de su negocio. El formato de concesión transfiere dicha curva de aprendizaje al franquiciado.

El modelo de la franquicia

En la escala de necesidades humanas hay una pirámide en cuya base están comer y dormir, luego la seguridad ante el medio y el futuro, los lazos sociales, el reconocimiento y en la cima el deseo de autorrealización y trascendencia.

El “maestro franquiciante” ha envasado la fórmula de su éxito y se la transmite al alumno para lograr el mutuo beneficio y su expansión a la sociedad que recibirá los frutos.

La franquicia social

Aplica el franchising a los problemas sociales trasladando la metodología de la franquicia comercial a la clonación de programas benéficos y exitosos para replicarlos en otras regiones. A este procedimiento se lo usa también para combatir el flagelo de la desocupación.

La base de la pirámide

Ligada a la responsabilidad social empresaria, se busca que la inversión privada contribuya al desarrollo sustentable y a reducir la brecha entre ricos y pobres; intentando que los problemas de inequidad que crea el capitalismo se resuelvan dentro del sistema.

En India, Unilever se unió con pobres que venden sus productos. Para promover su jabón para la ropa, desarrolló un producto no contaminante -ya que las mujeres lavan en el río- y con una ONG de microcréditos, convirtió a familias en franquiciados sociales y maximizó el impacto social.

Fabricar franquicias sociales

Mientras crecen los emprendedores sociales, surgen en cascada nuevas ideas que son fuentes de energía. Cuando se perciben las necesidades, la conciencia social las plantea como problemas a resolver. Y como el problema es el motor de la inteligencia, la mente humana encuentra su misión social cuando logra transformarlo en oportunidad.

Perfil de un franquiciado

Las características que debe poseer el personal que conforme la unidad básica de la franquicia, es decir, franquiciante y franquiciado, deben ser las apropiadas para llevarla adelante.

El franquiciado ideal debe poseer una mezcla de habilidades y destrezas, que lo caractericen como espíritu emprendedor y a la vez con fuerte apego a las normas, es decir un término medio: por un lado clara mentalidad empresarial y alto grado de iniciativa y por el otro ser dócil pero con iniciativa suficiente para tomar las decisiones que son de su exclusiva competencia.

Esto es así, porque en la relación de franquicia, se establece un equilibrio que puede llegar a quebrantarse si el franquiciado es en extremo pro-activo o en extremo dependiente.

Por esto, el punto medio garantiza la operación y explotación del negocio en términos favorables para las partes, dejando de lado los inconvenientes y discrepancias que resulten de la cotidiana operación.

La franquicia social para el trabajo

La franquicia social es la aplicación del concepto de franquicia comercial para clonar una experiencia exitosa internacional (social o humanitaria) a nivel local. Ilvem ha creado una franquicia social para combatir el flagelo de la desocupación

En un taller gratuito ofrece incrementar la capacidad individual de generar resultados por cuenta propia, compensando la falta de capital financiero para instalar una franquicia, con el desarrollo de activos intangibles (conocimientos, actitud emprendedora, experiencia, capital intelectual y social).

De ese modo el franquiciado optimiza su nivel intelectual (velocidad y comprensión en la lectura, técnicas de estudio, memoria, concentración, oratoria, liderazgo, inteligencia y marketing personal) y al mismo obtiene una franquicia social que le permite trabajar como coach educativo o comercial.

Las terapias cognitivas, basadas en la educación de la mente y en las neurociencias, son una herramienta muy importante para el desarrollo personal como también para prevenir enfermedades mentales. No se conocen casos de Alzheimer en ajedrecistas famosos.

Las franquicias sociales derivan de las comerciales, pero se pueden combinar cuando un individuo tiene ideas que pueden ser universalizadas En este mundo global donde la tecnología está generando problemas sociales quizás se puedan revertir los problemas que aquejan a la humanidad usando la tecnología para revertir los daños que ella misma engendra.

La interacción entre los problemas sociales e individuales, así como la existente entre la economía y la sociedad, hacen que sea muy importante que las herramientas de inteligencia social y comercial se armonicen para disminuir la creciente brecha entre ricos y pobres.

Muchos problemas asumidos como médicos o psicológicos surgen de desconocer el funcionamiento del cerebro y de los métodos que optimizan su funcionamiento. El ser humano promedio utiliza solo el 10% de su capacidad potencial y no lo advierte porque se desempeña entre pares de similar rendimiento.

Mediante un test inicial se determina el nivel individual y se realiza una comparación (Benchmarking) con los cerebros mejor entrenados, ya que lo que no se mide no se puede mejorar. Un cerebro eficaz no es el que tiene el mejor hardware, ya que todos se parecen, quien se destaca posee el mejor software, es decir que sabe cómo hacerlo funcionar.

El dominio de los mejores métodos asegura el rendimiento en el estudio, en el trabajo y en los negocios y es un antídoto para las enfermedades psicológicas de la tercera y cuarta edad. No hay casos de Alzheimer en ajedrecistas famosos ni en los que blindan su cerebro con entrenamiento. Como dijo Nietzche los métodos constituyen la mayor riqueza del hombre.

Objetivos de la carrera

Capacitar al alumno en las siguientes materias: Lectura Veloz, Memoria, Métodos de Estudio, Concentración, Audiencia, Oratoria y Marketing personal, Redacción, Inteligencia Aplicada: Emocional, creativa, estratégica, ejecutiva, social y digital.

Destinatarios

Estudiantes Universitarios. Profesionales. Empresarios o personas con cargos gerenciales. Docentes. Funcionarios. Toda persona interesada en desarrollar una carrera como Instructor en Metodología Intelectual.

Requisitos

Secundario Completo. Salida laboral: El egresado está habilitado para desempeñarse como Instructor y/o Demostrador a nivel nacional e internacional. Dictar cursos especiales en instituciones educativas y empresas. Realizar implementaciones de Franquicias en Argentina y el exterior. Convertirse en Franquiciado. Al finalizar la carrera, el egresado formará parte de la base de datos de especialistas.

Inicio inmediato

La cursada es individual y por lo tanto se puede empezar en cualquier día del año con libre elección de fechas y horarios.

El programa puede realizarse en forma simultánea con otras actividades (estudio o trabajo) ya que se dicta en forma presencial y por e-learning, sin horarios rígidos de cursada. Se puede cursar desde cualquier país.

Resumen del programa

MÓDULO 1: LECTURA VELOZ

MÓDULO 2: MEMORIA

MÓDULO 3: MÉTODOS DE ESTUDIO, CONCENTRACIÓN Y AUDIENCIA.

MÓDULO 4: ORATORIA

MÓDULO 5: REDACCIÓN

MÓDULO 6: INTELIGENCIA APLICADA.

MÓDULO 7: COACHING

MÓDULO 8: LA FRANQUICIA INTELIGENTE

Metodología

Se puede cursar en modo presencial, a distancia o mixto.

Cursar en forma presencial: El curso tiene iniciación diaria y permite la libre elección de días y horarios. Educar es sacar de adentro el potencial que cada individuo posee. Esta es la misión del coach. Se apunta a la excelencia: metas altas estimulan el alto rendimiento. El seguimiento del alumno es personalizado. Las clases son individuales o en grupos muy reducidos. El avance por evaluaciones continuas garantiza los resultados.



El programa tutor es el material didáctico con el que el alumno realiza las lecturas, prácticas y rutinas asignadas por el coach. Los alumnos pueden realizar las prácticas en la PC, el celular o la Tablet. Además, reciben un libro digital que refuerza la teoría.



La carrera puede completarse en un año asistiendo una vez por semana a las clases. Sin embargo, la duración depende del ritmo personal del alumno ya que no se trabaja por tiempos sino por resultados. El curso finaliza cuando todos los objetivos son alcanzados.



Dado que el alumno practica con el programa-tutor, tiene a su disposición un servicio gratuito de consultoría ante cualquier duda que. Así, podrá mantener un contacto fluido con el coach.

2. Educación a distancia: La plataforma posee una tecnología para acceder a los contenidos del curso, con herramientas destinadas a la comunicación alumno profesor. La plataforma es de fácil e intuitivo manejo y cuenta con un tutor al que se le pueden realizar consultas por email, whatsapp, skype o línea telefónica, que permiten mantener un contacto fluido.

3. Educación presencial y a distancia: El alumno puede optar por un sistema combinado obteniendo la ventaja de los dos sistemas. De este modo puede convenir clases con su coach en cualquier punto del programa o pactar una reunión semanal o mensual en horarios a convenir. El costo es similar, por eso se puede pasar de la una a la otra sin un costo adicional. Al finalizar la carrera el alumno recibirá un diploma otorgado, en el que se lo acredita como INSTRUCTOR EN METODOLOGÍA INTELECTUAL.

Conclusiones

Antes de anotarse puede concurrir a un taller demostrativo dictado por el doctor Horacio Krell, director fundador de ILVEM.

La época actual reactualiza el dilema de la supervivencia planteado por Darwin con la ley del más apto. Como alternativa a la selección natural o casual de algunos elegidos, se refiere a la supervivencia de rasgos físicos o mentales que poseen los que se adaptan a los cambios, mientras que los que se aferran al pasado tienden a desaparecer.

En el siglo pasado Schumpeter elaboró la teoría de la destrucción creativa, según la cual un innovador (que no precisa ser un genio) desplaza del mercado a los que se aferran al éxito temporal, sin poder anticipar los cambios.

Recientemente la teoría de las inteligencias múltiples demostró que todas las personas tienen un genio interior que el sistema educativo no descubre y por ende retrasa su poder creador. Para que el poder interior o empowerment se desarrolle es necesario contar con métodos complementarios de la inteligencia vocacional, que es la principal. Así se evitan los bloqueos producidos por falta de inteligencia emocional, creativa, estratégica, ejecutiva social, o digital.

Dicen que Dios creó al mundo de la nada y que le transfirió al hombre su poder creador al formarlo a su imagen y semejanza. Por lo tanto el creador cuando es innovador es el mejor imitador de Dios en la tierra. El método Ilvem permite crear una fábrica de ideas en el cerebro, llevarlas a la práctica y convertir el espíritu en materia, aplicando el método de Dios.

Ser prosumidor

Los productores son los que producen y los consumidores los que gastan, el prosumidor hace las dos cosas: es productor y consumidor a la vez. Aunque el consumidor reciba descuentos, igualmente gasta su dinero.

El prosumidor recibe beneficios. El consumidor compra, paga y usa. Puede quejarse, solicitar la devolución de su dinero; pero no deja de ser un cliente. Muchas empresas prefieren convertirlos en promotores de sus productos y entonces pasan de comprar-pagar-usar a comprar-pagar-recomendar-ganar como si fuesen socios. Es decir que lo convierten en prosumidor.

¿Recuerda cuántas veces recomendó un producto? ¿Recibió algo a cambio? Ser cliente genera descuentos, promociones, sorteos, e invitaciones para degustar productos, pero igual terminará gastando. Tiene que sacar plata de su cuenta para ser reconocido como cliente especial. Sí se cambia a prosumidor, va a recibir ingresos, esa es la gran diferencia.

Operación diferida es oportunidad perdida

No espere más, inscríbase en la carrera que mejor asegura su futuro, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Procrastinar es dejar para mañana, un mañana que nunca llega por fallas en la administración del tiempo que son propias de la mente. La educación es la industria pesada de cualquier nación ya que fabrica los ciudadanos del futuro.

La carrera de Instructor en MI enseña a educar cerebro, es la clave del éxito personal y social.