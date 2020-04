El mundo tenía muchas herramientas para teletrabajar pero no estaba preparado para el trabajo remoto. Esta guía de supervivencia puede ser muy útil para elegir los tips que más contribuyan a su productividad y bienestar.

Las personas piensan diferente sobre el trabajo remoto, es un tema que divide opiniones. Para algunos, es altamente productivo, liberador y óptimo para alcanzar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Para otros, el hecho de trabajar desde un estudio o desde la cocina, trae incertidumbre y preocupación sobre los aspectos prácticos y sociales. Cuando una persona es productiva, otra puede caer en la procrastinación.

Si de repente se encuentra trabajando de forma remota, ¿cómo pude asegurarse de estar al tanto de todo? Estos son algunos consejos técnicos y de bienestar para mantenerse feliz y productivo cuando se trabaja desde la casa.

Todos somos diferentes. Si usted es nuevo en el trabajo a distancia, seguramente recibirá muchos consejos sobre lo que funciona mejor. Desde el tipo de teclado para usar hasta la máquina de café que necesitará en su hogar. Muchos consejos no necesariamente se ajusten a su situación específica. Prepárese para decidir lo que más le convenga y elija los tips que más contribuyan a su productividad y bienestar.

Esto es trabajo

Trabajar a distancia no es igual a: «no trabajar.» Tendrá la misma carga de trabajo, y las mismas personas siguen dependiendo de usted. Y aún se le evalúa en los resultados de su desempeño. El trabajo remoto solo significa que es más probable que tenga que estrujar el tiempo cuando, por ejemplo, esté escribiendo una presentación.

Para algunos, esto es fácil. Simplemente bajan la cabeza y siguen adelante, en cualquier lugar. Incluso en una mesa en una cafetería, siempre que el café sea bueno. Para otros, la falta de una oficina real es una desventaja. Necesitan una estrategia y hábitos que les hagan sentir que están en el trabajo para que puedan mantener su enfoque.

Esa estrategia puede incluir levantarse y vestirse con su mejor vestimenta de negocios y ponerse a «trabajar» a la misma hora todos los días. El «trabajo» en realidad podría ser una computadora portátil y un teléfono inteligente en la mesa de la cocina, pero lo tratan con la misma seriedad y preparación que lo harían con una oficina normal.

Otros trabajadores remotos pasarán felizmente el día de trabajo en ropa de dormir o con una camiseta muy gastada y pantalones cómodos. Pueden parecer desaliñados, pero no tendrán problemas, para hacer sus entregas como profesionales en la oficina.

Como dije al principio, todos somos diferentes.

Pájaro madrugador vs. búho nocturno

Si habla con una docena de trabajadores remotos sobre sus rutinas de trabajo, probablemente solo uno le dirá que trabaja de nueve a cinco. Eso no quiere decir que los demás no estén haciendo un turno completo, simplemente eligen las horas de trabajo que más les convengan. Su agenda nunca estará completamente a su disposición, ya que las reuniones y la colaboración podrían dictar su horario en gran medida, pero la mayoría de los trabajadores remotos encuentran posible obtener un poco de flexibilidad adicional en sus rutinas de trabajo para adaptarse a sus estilos de vida y personalidades.

Algunos trabajadores remotos disfrutan de un comienzo muy temprano, se sientan en sus escritorios al amanecer y trabajan dos o tal vez tres horas antes del desayuno. Otros podrían llegar más tarde a sus escritorios, pero continuarán trabajando cuando llegue la noche. Esta es una de las grandes ventajas del teletrabajo. Su horario profesional puede coincidir mejor no solo con su estilo de vida, sino también con su reloj biológico, lo que le permite trabajar cuando se sienta mejor.

Manténgase organizado, permanezca disciplinado

No importa qué tipo de persona sea – un madrugador o un ave nocturna – las rutinas son importantes. Mantenga un horario, trabaje con las listas de tareas pendientes y permanezca organizado. Sea disciplinado. No permita que amigos y familiares asuman que trabajar desde casa significa no trabajar. Esta puede ser una de las partes más desafiantes del trabajo a distancia: explicar a las personas a su alrededor que, aunque está en casa, no está disponible para una charla y un café. Del mismo modo, sea firme si se le pide que lleve a un miembro de la familia a algún lugar en auto, aunque esté en casa y no lejos en una oficina distante. Claro, puede ser un poco más flexible cuando trabaje a distancia, pero si permite que otros aprovechen esa flexibilidad, su productividad podría verse afectada.

La postergación no es un problema exclusivo de los trabajadores remotos. Los que realizan sus tareas en la oficina tienen a la máquina expendedora o la cafetera para ayudarles a evitar sus próximas tareas. Pero no hay que negar que el trabajo desde casa puede proporcionar una gran cantidad de oportunidades para la estrategia de evitar el trabajo. Siempre hay una heladera que necesita una limpieza profunda o la búsqueda online sin fin de una lámpara de escritorio perfecta.

Una buena estrategia para lidiar con la procrastinación es una lista de tareas, particularmente si está cronometrada. Sea claro sobre lo que necesita hacer y cuándo. Sea realista, no estúpidamente optimista, que sólo se estresará cuando no pueda cumplir con expectativas poco realistas.

Si sabe que está inclinado a dilatar sus obligaciones, definitivamente use una lista de tareas cronometrada. Alivie el dolor recompensándose con un descanso para tomar café mientras marca puntualmente las tareas de la lista.

Evite distracciones cerrando sesión en plataformas de redes sociales personales y desactivando las notificaciones en su teléfono. Mantenga el televisor apagado y sintonice la radio, o incluso use un reproductor de música. ¡Pero asegúrese de desactivarlos para videollamadas!

¿Está sentado cómodamente?

A algunas personas les gusta trabajar informalmente con una tablet en un café, mientras que a otras les gusta replicar su entorno de oficina dentro de su casa. Sea lo que sea que prefiera, el lugar donde se trabaja es importante, y hacerlo bien es una gran parte de sobrevivir al trabajo remoto.

Si el trabajo remoto significa que trabaje regularmente desde su propia casa, entonces la configuración de una estación de trabajo permanente es una buena idea – si el espacio lo permite. Por ejemplo, es poco probable que quizá tenga una habitación que pueda dedicar exclusivamente al trabajo. Si el espacio es una prima para usted, trate de al menos establecerse donde no hay distracciones. Ubicarse en el sofá junto a sus hijos mientras ven dibujos animados en la televisión no será la mejor manera de centrarse en esa presentación que necesita terminar. Tal vez un rincón en el dormitorio se puede utilizar durante el día; los amantes del café seguro trabajen felizmente en la mesa de la cocina. Tener un lugar tranquilo para trabajar es especialmente importante si tiene que hacer muchas videollamadas.

Cualquiera sea la opción de asiento que elija, vale la pena prestar atención a su postura. Se piensa mucho en la ergonomía de una oficina moderna en un esfuerzo por asegurarse de que todos se sientan cómodos en el trabajo. Tiene que pensar con la misma atención sobre tu comodidad mientras trabaja desde casa. También es importante obtener la ergonomía adecuada para su espacio de trabajo. Ajuste su pantalla a la altura correcta y use una buena silla de oficina con soporte lumbar adecuado y un buen rango de ajuste.

Conectándose

Su departamento de IT está configurado para permitir que se conecte a la red segura de su empresa y mantenga sus datos seguros, mientras le brinda acceso a un conjunto de herramientas generalmente basadas en la nube. Afortunadamente, conectarse de forma remota, segura y confiable a su red corporativa no tiene que ser complicado. La tecnología de trabajo móvil ahora es tan madura que acceder a la red y aplicaciones corporativas suele ser fácil.

Una red privada virtual, o VPN, será su herramienta de primera línea para crear una conexión segura a los sistemas y datos corporativos. Una VPN es fácil de usar, y es segura y confiable. Simplemente conecte su computadora al servicio de Internet y luego conecte a la VPN de su empresa, típicamente usando algún tipo de autenticación fuerte. Una vez conectado, tendrá acceso a las mismas herramientas y datos que utiliza en la oficina.

El acceso a los sistemas corporativos también puede estar disponible a través de tablets o teléfonos móviles, ya que las organizaciones trabajan para asegurar que se pueda acceder a las herramientas más utilizadas desde sistemas operativos móviles.

Recuerde las conexiones personales

Conectarse a la red es una parte intrínseca de su trabajo, pero conectarse con la gente también es vital. Los trabajadores a distancia deben colaborar con sus equipos para asegurar que el trabajo se haga, pero también para mantener viva la conexión humana.

Hoy en día, hay una variedad de aplicaciones de colaboración que nos ayudan a trabajar juntos, como el chat web, la videoconferencia y el intercambio de documentos. Incluso existen soluciones que reúnen estas herramientas y aplicaciones para proporcionar una conectividad perfecta y una experiencia de colaboración dentro de los equipos. Sin embargo, incluso con estas sofisticadas herramientas de colaboración, levantar el teléfono para una llamada de voz aún tiene un gran valor. A veces, un problema que no se pudo resolver con una gran cantidad de correos electrónicos se soluciona en unos minutos en una llamada telefónica de persona a persona.

Tomar un descanso

Es fácil ser sedentario cuando se trabaja desde casa, y podría encontrarse sentado en un lugar durante horas y horas. Tome descansos regulares y conviértalos en parte de su rutina. Salga a caminar o incluso a andar en bicicleta, en la medida de lo posible. Cambie su entorno y acelere el flujo sanguíneo.

No solo su cuerpo necesita un cambio de marcha regular, sino también sus ojos. Mantener su enfoque fijo en una pantalla durante largos períodos sin descansar o cambiar puede causar fatiga visual e incluso dolores de cabeza. Es una buena práctica cambiar regularmente su enfoque mirando más allá de su pantalla. Quizás mirar por la ventana durante la clase no es un mal hábito, como afirman los maestros. Su rutina diaria también debe incluir un tiempo de desconexión. Establezca el suyo, apagando las herramientas a tiempo siempre que sea posible, para evitar desdibujar la línea entre el tiempo profesional y privado. De lo contrario, todavía podría estar respondiendo correos electrónicos y trabajando en esa presentación hasta muy tarde en la noche.

Relájese y disfrute de su trabajo

Independientemente del tipo de trabajador remoto que sea, es importante encontrar lo que más le convenga y le permita entrar en la rutina de trabajar fuera de la oficina.

El entorno en el que trabaje, la tecnología que use, la gente con la que interactúe, el horario que mantenga – todos impactarán en su productividad y bienestar. Si consigue todos los elementos adecuados, podrá relajarse y disfrutar de su experiencia de trabajo a distancia.

Glenn Le Santo, Editor Jefe de Orange Business Services