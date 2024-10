por Jessica Stillman – INC

Independientemente de lo que pienses sobre sus logros, casi todo el mundo puede estar de acuerdo en que, como presidente, Barack Obama fue un orador hipnótico.

La regla 50/25/25

El expresidente (y maestro comunicador) vivía según esta sencilla regla de oratoria

Cada generación tiene sus grandes comunicadores políticos. Estuvieron Winston Churchill en los años 40, JFK y MLK en los 60, y Reagan en los 80. Mi generación tuvo a Barack Obama.

Independientemente de lo que pienses sobre sus logros, casi todo el mundo puede estar de acuerdo en que, como presidente, Obama fue un orador hipnótico. Pero no siempre tuvo la capacidad de captar la atención de una audiencia. De hecho, cuando trabajaba como organizador comunitario al principio de su carrera, fracasó como cualquiera de nosotros.

¿Qué cambió? Según su ex redactor de discursos, aprendió una verdad profunda sobre el arte de hablar en público que puede resumirse en tres números: 50/25/25.

Obama no siempre fue un orador asombroso

En su nuevo libro Say It Well, Terry Szuplat, el ex redactor de discursos de Obama —quien actualmente entrena a altos ejecutivos en oratoria—, relató una historia que Obama le contó sobre una presentación que hizo ante un grupo de filántropos cuando tenía 24 años.

“No había escrito mis comentarios. Sentía que podía entrar en cualquier sala e improvisar, lo cual fue un gran error», recordó Obama a Szuplat. «Había un montón de personas en trajes. Me veía un poco desaliñado y fuera de lugar. Aproximadamente a los cuatro o cinco minutos de mi presentación, empecé a bloquearme. Perdí el hilo de mis ideas».

«Fui terrible», concluyó. «Sentí un poco de sudor nervioso, titubeé, me atasqué, y no fui particularmente coherente».

Esto será totalmente comprensible para muchos líderes empresariales que luchan con el hablar en público. Entonces, ¿qué cambió entre ese momento y 2004, cuando Obama dio el electrizante discurso en la Convención Nacional Demócrata que lanzó su carrera política nacional?

Por supuesto, muchas horas de práctica (lo siento, ningún truco de oratoria te salvará de tener que invertir tiempo). Pero Szuplat afirma que la pieza más esencial de la sabiduría que Barack Obama adquirió a través de todo ese trabajo duro puede resumirse en lo que él llama la regla 50/25/25.

Por qué la regla de oratoria 50/25/25 es tan poderosa

A primera vista, la regla 50/25/25 es simple: para cualquier discurso, sin importar el tipo, el lugar o el tiempo disponible hasta su entrega, debes dedicar el 50 % de tu tiempo a investigar, organizar y esquematizar, el 25 % a escribir y el 25 % a editar y practicar.

Ya sea que tengas un mes o unas pocas horas para prepararte, siempre debes dividir tu tiempo aproximadamente de esta manera.

Esto puede no parecer revolucionario a primera vista. Casi todos los gurús de la oratoria bajo el sol destacan la importancia de la práctica. Y todo el mundo sabe que no vas a dar un discurso persuasivo si no sabes qué evidencia o historias usarás para convencer a tu audiencia.

Pero Szuplat insiste en que la regla 50/25/25 no solo se trata de recordar a los oradores que no deben escatimar en la preparación. Lo importante, señala, es la proporción: debes dedicar el doble de tiempo a reflexionar que a escribir.

Esto se debe a que, como explicó Szuplat en LinkedIn, «el mejor indicador de si daremos una buena presentación no es lo que hacemos en el podio… Es la preparación que ponemos antes de acercarnos al podio, el trabajo que hacemos antes de escribir una sola palabra».

La convicción es el mejor truco de oratoria que existe

Para cuando se convirtió en presidente, Obama comprendió que saber lo que quieres decir es más importante que los trucos retóricos o una entrega pulida (aunque no me malinterpretes, todo el mundo reconoce que estos también son valiosos).

Szuplat le preguntó una vez directamente qué hace a un orador realmente eficaz. Obama, según lo reportado en el podcast HBR IdeaCast, respondió: «Los oradores públicos eficaces son personas que están seguras de sus convicciones centrales».

A los 24 años, Barack Obama era inteligente y encantador. Pero aún no sabía en qué creía ni por qué era importante. Por eso se desmoronó en un mar de sudor nervioso. Para cuando llegó a la Casa Blanca, había aprendido que, si tienes claridad sobre lo que intentas decir, es mucho más difícil que te desvíes.

Y eso es lo que hace que la regla 50/25/25 sea tan valiosa. Te recuerda que lo más importante para tener éxito al hablar es saber en qué crees, y que mucha reflexión es la única forma de llegar a esa claridad.

«Animo a las personas que tengan que dar una presentación en una semana, un mes o unos meses, a sentarse consigo mismas, tal vez con su equipo si tienen uno, si son líderes empresariales, y analizar… ¿Qué estoy tratando de lograr?, ¿cuál es mi misión?, ¿cuál es mi visión?» aconseja Szuplat en el podcast de HBR.

Sí, estas pueden ser preguntas grandes y aterradoras. Y sí, hacer esto puede sentirse incómodamente parecido a ir a terapia. Pero dedicar la mitad de tu tiempo de preparación disponible a aclarar tus valores y tu mensaje es «lo que hacen los grandes líderes y lo que hacen los grandes oradores«, insiste Szuplat.

Y eso es lo que la regla 50/25/25 te recuerda hacer.

Jessica Stillman – Escritora, editora y ghostwriter cuya columna diaria en Inc.com se centra en hacer que la vida laboral (y simplemente la vida) sea más significativa, alegre e impactante.