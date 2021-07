En el mundo digital, hay ciertos servicios que son muy importantes a la hora de tener un sitio web, el hosting es uno de ellos. Es por esto que, antes de contratar un plan, los propietarios de websites eligen investigar a fondo cuáles son las características que debe tener el hosting ideal. Hoy vamos a hablarte de esto.

Sin embargo, antes de comenzar, es necesario que entiendas bien qué es un hosting. Se trata de un servicio cuyo trabajo es alojar un sitio web para que pueda accederse a él a través de internet. Para almacenar la web se utilizan servidores (que pueden ser físicos o virtuales).

Si deseas contratar este servicio, sólo debes buscar en internet. Existen muchos proveedores de alojamiento. Tantos que no tendrás problema en encontrar uno con características específicas: un hosting wordpress, un servidor en Colombia, un plan exclusivo para WordPress o un servicio que esté pensado para tiendas online. Tú eliges y los proveedores ofrecen.

4 tipos de hosting principales

Para que puedas elegir bien cuál es el tipo de hosting que te conviene, vamos a contarte las características de los 4 más utilizados.

Hosting Dedicado

Este servicio es recomendado para sitios web o negocios que posean mucho tráfico.

Se trata de un servidor físico exclusivo para un único cliente.

No se comparten recursos con otras personas, por lo que hay menor riesgo de que el sitio web se “caiga”.

Tiene asegurada la velocidad, dado que no hay tráfico externo que lo afecte.

Es mucho más seguro que otros tipos de hosting.

Su costo es alto, debido a la exclusividad de sus recursos.

Puede ser más complicado de instalar y configurar, por lo que no se recomienda para personas inexpertas.

Hosting Compartido

Si estás empezando en el mundo digital, esta es la mejor elección en cuanto a costo y facilidad de uso.

El servidor físico es compartido por varios clientes.

Los recursos se comparten con todos los usuarios del servidor por lo que, si una web recibe un aumento de tráfico considerable, el resto de los sitios pueden quedar inaccesibles.

La flexibilidad, en cuanto a cambios estructurales y de recursos, es mucho menor.

Es el tipo de hosting más económico del mercado (salvo el gratis, claro está), por lo que es ideal para proyectos pequeños o que recién están empezando.

Es muy fácil de usar e instalar.

Hosting VPS

Uno de los más elegidos por los propietarios de sitios web debido a su excelente relación precio-calidad. Se trata de un servidor físico que, mediante un proceso digital, es dividido en servidores virtuales privados.

Tiene menos recursos que un hosting dedicado, pero no se comparten con nadie.

Es una alternativa para aquellos que no pueden pagar un hosting dedicado, pero necesitan recursos exclusivos.

Al ser virtual, es mucho más flexible.

Su instalación no suele ser sencilla, pero los proveedores ofrecen orientación para que puedas hacerlo.

Cloud Hosting

El hosting en la nube se trata de servidores interconectados en red. Por sus características, es la mejor opción que existe actualmente.

El sitio se aloja en muchos servidores que están conectados en la nube, por lo que no corres riesgo de perder información o que la web esté inactiva.

Es extremadamente flexible.

Pagas sólo los recursos que utilizas.

Es mucho más seguro que los otros tipos de hosting.

Dentro de esta opción, se pueden encontrar muchas variables en cuanto a costos y recursos.

El precio inicial suele ser bastante alto.

Requiere de personas que tengan conocimiento sobre el tema para poder gestionarlo bien.

12 consejos para elegir el hosting ideal

Ahora que ya tienes la información necesaria, vamos a darte algunos consejos que debes tener en cuenta al momento de la selección del hosting.

#1 Busca un hosting con cPanel para que la gestión sea más sencilla.

#2 Revisa si el proveedor tiene otros servicios y contrata paquetes para ahorrar dinero.

#3 Busca un plan que sea flexible y se adapte a tus proyecciones futuras.

#4 No uses hosting gratuitos para fines comerciales.

#5 Investiga bien cuáles son los recursos que necesita tu web (almacenamiento y ancho de banda).

#6 Asegúrate de que el plan tenga servicio de soporte las 24 horas del día.

#7 Elige un plan que contenga opciones de seguridad y alarmas contra ciberataques.

#8 Busca un servicio en el que puedas automatizar las actualizaciones, te ayudará a que no te olvides de realizarlas.

#9 Visualiza experiencias de otros usuarios para poder determinar la calidad del servicio.

#10 Investiga el uptime del servidor.

#11 El hosting debe permitirte hacer backup por si algo falla, esto es fundamental para evitar problemas futuros.

#12 No ahorres en hosting, elige acorde a tus necesidades y no al costo. Un hosting que no cubre los requerimientos de la web, termina siendo perjudicial para el sitio.

Elegir un hosting requiere de cierto análisis y estudio. Para poder seleccionar el correcto es necesario que sepas lo que buscas, el proveedor se encargará de ofrecerte el paquete ideal para tu negocio. ¿Ya decidiste cuál es el tipo de hosting que necesitas?