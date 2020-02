Cómo desarrollar una identidad de marca destacable

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Tener una marca estable es indispensable para que una empresa se diferencie entre sus competidores. Por eso hay que conocer los pasos a seguir para tener una identidad de marca prospera. ¿Quieres saber cómo desarrollar la apariencia de tu marca? ¡Sigue leyendo!

¿Qué es la identidad de marca y por qué es importante?

Desarrollar la identidad de marca es la estrategia de marketing de contenidos que más se ha utilizado, porque puede mejorar la forma de reconocer la marca y además le aporta personalidad y la hace única. Por otro lado, crea en los consumidores credibilidad y confianza para adquirir tus productos, también genera valor financiero garantizando negocios en el futuro.

Cómo desarrollar una identidad de marca

Investigación

El primer paso para crear una identidad de marca es hacer una ardua investigación de mercado. Deberás prestar atención a estos elementos: Audiencia, misión, proposición de valor y competencia, personalidad y análisis FODA.

Diseño

Dale vida a tu marca, así que cuando tengas todo lo anterior claro y asentado será el momento de adentrarte en su diseño.

El primer paso es crear un logotipo, y aunque no representará a tu marca en su totalidad, es un elemento muy importante para tu empresa. Ya que estará en todos lados, desde en tu página web, hasta en tus tarjetas, en tus banners, y en redes sociales.

Hay que tener presente que el objetivo del diseño de tu identidad de marca deberá contar con una apariencia interesante. Todo tiene que tener coherencia, por lo que tus productos se deberán presentar en un formato específico y deben tener siempre una unidad e ir en la misma dirección.

Color y tipografía

En cuanto a su color, deberás tener presente la paleta de colores que vas a utilizar. Ya que servirán para mejorar la identidad de tu marca. Te darán más flexibilidad para hacer diseños y seguirán todos teniendo coherencia. Por otro lado, en términos tipográficos hay que tener mucho cuidado, ya que en ocasiones tendemos a guiarnos por las tipografías de moda en vez de mirar el verdadero objetivo de nuestra empresa. No mezcles más de dos tipos de letra ya que puedes crear confusión y además aumentas la complejidad de lectura y comprensión.

Branding

Crea un libro donde especifiques las pautas de tu empresa, así todos caminarán en la misma dirección. Es una de las formas más eficaces para que una empresa vaya por el mismo camino y hará que se respeten las normas con respecto a su imagen y comunicación en todo momento.

Creación de plantillas

Uno de los consejos que, aunque parezca simple o sencillo, es un detalle importante, es crear plantillas. Esto le dará un aspecto a tu empresa mucho más profesional. Hará que todo se vea más unificado y demostrará mayor seriedad.

Lenguaje adecuado

Todo debe estar en sintonía, por lo que el tipo de lenguaje que utilices en tu marca debe tener también coherencia. Deberás analizar tu marca y tener claro el tipo de comunicación que quieres tener con tus clientes o futuros clientes. Será diferente la forma de comunicarte si tu empresa es elegante, y va dirigida a un público de alto standing, a si tu empresa va dirigido a juguetes para niños. Todo tiene su razón de ser, por lo que integra el mismo lenguaje en todos los aspectos de tu empresa para que todo tenga el mismo tono. Y ya sea una persona la que conforme tu empresa o cinco mil, todas deberán tener el mismo lenguaje.

Cuenta tu historia

Todos somos curiosos por naturaleza, por lo que generalmente nos interesa conocer la historia de todo lo que nos rodea. Sobre todo, cuando se trata de historias emotivas, e inspiradoras. Por lo que es recomendable establecer conexiones emocionales con tus clientes o futuros clientes, de manera que se afiancen las bases de la relación de forma duradera. No hay nada como llegar al corazón de una persona.

Redes sociales, publicidad y promociones

Una imagen es importante, pero no será vista si no transmites tu mensaje. Prueba haciendo campañas de publicidad para que tus futuros clientes te conozcan. Es difícil conocer una marca desde cero si ésta no se promociona adecuadamente. Por eso mismo es recomendable tener al día todas las redes sociales de tu empresa. Las diferentes plataformas te permitirán construir y desarrollar tu identidad de marca.