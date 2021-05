5 sencillos trucos de relaciones públicas que puedes poner en práctica o duplicar para empezar a conseguir tener prensa gratis

Prueba sorpresa: ¿Cuánto se puede saber de alguien echando un vistazo a los anuncios recientes en las redes sociales a los que se ha dirigido?

Dígamelo usted. Aquí hay algunas capturas de pantalla de lo que he visto últimamente en Instagram:

Veamos… mantas, velas, rompecabezas artísticos… sí, hombre gay de 34 años apuntado perfectamente. Joder, Instagram, eres bueno. 🙋🏻♂️

Sin embargo, había otro hilo conductor en esos anuncios. Lo has captado?

¿No estás seguro? Aquí, déjame darte tres más:

¿Lo ves ya?

De todas las diferentes creatividades de marca que estas startups podrían haber utilizado -revisiones, especificaciones del producto, contenido de vídeo-, estas agencias de publicidad eligieron presentarme su producto a través de anuncios que tienen logotipos de medios “como se ha visto en”.

New York Times. Forbes. Fast Company. Glamour. Nunca he visto estos productos antes, pero si son lo suficientemente buenos como para que los cubran los medios de comunicación de renombre, deben estar consolidados o ser la última novedad del mercado.

Estoy programado para pensar así, y este es el poder de los medios ganados. Mientras que muchos fundadores piensan en la publicidad como una táctica de visibilidad – “ser visto por millones”, un impulso al ego, y tal vez algunos datos de impresiones resbaladizas- su mayor poder emerge en las semanas y meses después de haber sido cubierto… cuando se aprovecha correctamente.

La mayor parte de la exposición es de corta duración

A no ser que salgas en un programa de Netflix y obtengas una narración brillante (ejemplo: Morgan en Cheer), o hagas algo totalmente único y descabellado (como esta mujer que hace masajes astrales a serpientes), probablemente no vas a obtener un golpe de exposición masivo de una colocación en los medios. Incluso cuando estoy en Entrepreneur, no me lleva a un gran volumen de solicitudes de entrada o a tanto tráfico que mi sitio web se derrita.

Sin embargo, lo que sí se obtiene es el marcador de credibilidad que viene con los medios ganados. Según un informe de Cision, el 92% de los consumidores confía en los medios ganados, mientras que sólo el 50% confía en los anuncios de pago. Incluso en nuestros tiempos modernos, en los que proliferan las noticias falsas o los reportajes excesivamente manipulados, la mayoría de los medios de comunicación siguen siendo centros de contenido que cuentan con un gran número de lectores y, en algunos casos, con décadas de credibilidad.

Esto se debe a que, te guste o no, te han condicionado día tras día a que “como se ve en” es sinónimo de calidad. La buena noticia es que sus lectores y clientes potenciales también tienen este mismo condicionamiento.

Si un traje de hombre aparece como “el traje perfecto para el verano” en GQ, usted juzga rápidamente ese traje y su calidad.

Si WIRED anuncia un cargador de teléfono como “una oferta estupenda”, asumes que WIRED ha comparado los cargadores y recomienda sólo los mejores.

Y si el nuevo libro de alguien es presentado por Oprah en el Super Soul Sunday, es muy probable que la publicación sea uno de los mejores y más atractivos hallazgos en las estanterías actuales.

Este condicionamiento es subconsciente y ha sido arraigado en nosotros durante muchos años. Y aunque el propio panorama de los medios de comunicación está cambiando, es probable que este condicionamiento tarde décadas en desprogramarse (si es que lo hace).

Si tiene previsto publicar anuncios, promocionar su marca personal o buscar financiación en el futuro, los medios de comunicación ganados deberían estar en su punto de mira más pronto que tarde. Como ventaja, la prensa puede aterrizar una vez, pero añadir credibilidad a tu startup durante meses y años.

Dicho esto, los publicistas y las agencias de relaciones públicas pueden resultar caros. Y cuando estás empezando, puedes conseguir algunas victorias iniciales de forma gratuita.

Así que aquí tienes 5 sencillos trucos de relaciones públicas que puedes poner en práctica o duplicar para empezar a conseguir tener prensa gratis

1: Conocer el medio de comunicación y su audiencia

Tengo un colega del sector que antes era productor de televisión nacional. Nunca olvidaré una vez que estuvimos juntos en una charla; en su presentación, incitó a una sala llena de empresarios con ojos de estrella con la siguiente pregunta:

“¿Quién de los presentes quiere salir en Good Morning America?”. (Un popular programa de televisión matutino en Estados Unidos).

Todas las manos de la sala se levantaron.

“Genial. ¿Ven el programa?”.

Todas las manos volvieron a bajar con la misma rapidez con la que habían subido.

Su ejercicio ilustró un punto importante: La mayoría de los empresarios no ven ni leen las noticias. Eso está bien, pero significa que, cuando vayas a hacer un lanzamiento, tienes que investigar un poco para conocer el medio de comunicación al que te diriges, lo que cubren y cómo ofrecen esa información.

2: Investiga los contactos potenciales (pero no seas un acosador)

Si un publicista te dice que te ha presentado a 650 medios de comunicación esta semana… huye.

Los editores y productores pueden ver a través de los lanzamientos de stock; tus posibilidades de colocación son mucho mejores si puedes entrar en el radar de un guardián, y luego construir una relación con el tiempo. Por ejemplo, si su empresa utiliza tecnología de inteligencia artificial emergente, debería:

Investigar qué periodistas cubren la inteligencia artificial con cierta regularidad,

Seguirlos en Twitter o en alguna otra red social y hacerse una idea de lo que están hablando y escribiendo últimamente,

Interactuar de forma casual y añadir valor a través de acciones como dejar comentarios reflexivos y compartir su trabajo, y

Envía una propuesta cuando estés preparado que muestre claramente que has pensado bien tu idea y cómo encajaría en el medio.

3: Personaliza tu propuesta

Piensa en cómo puedes hacer que tu propuesta sea única. ¿Por qué te diriges a este editor en particular? ¿Por qué tu historia es atractiva e increíble? La forma de posicionar tu historia es a veces más importante que la propia historia.

A continuación, te ofrecemos algunas preguntas adicionales que debes tener en cuenta a la hora de elaborar tu propuesta.

¿Cuál es el gancho? Esto sigue siendo un juego de persuasión, y el primer paso es captar la atención de alguien. A mí me gusta añadir detalles personales sobre su actividad reciente en las redes sociales para indicar desde el principio que no se trata de un discurso de fondo.

¿Por qué esta historia es adecuada para su medio de comunicación y su audiencia? Recuerda: Haz que sea sobre ellos.

Que sea informativo, pero corto y dulce. Yo utilizo un máximo de 4-5 frases y algunas viñetas. Lo que quieres es dejarlos con ganas de más.

4: Conocer los fundamentos de la formación de los medios de comunicación

Aquí es donde los fundadores de startups y los emprendedores suelen meter la pata. El “entrenamiento de medios” se refiere a cómo comportarse en una entrevista para asegurarse de que se mantiene el control del mensaje. En la televisión y otros vídeos, el entrenamiento para los medios de comunicación también se refiere a cómo aparecer en la cámara.

Algunos de los componentes de la formación para los medios de comunicación son obvios: identificar si tus ojos van de un lado a otro mientras hablas o incluir demasiadas palabras de relleno en tus respuestas. Pero otros son más sutiles y matizados.

Has trabajado duro para conseguir un puesto; ahora queremos asegurarnos de que hablas de tu empresa y de tu historia durante la mayor parte posible de la entrevista. Sin formación en medios de comunicación, los fundadores y emprendedores suelen subvertirse ante las preguntas del entrevistador y salirse por la tangente sin relación con su empresa.

Conoce los aspectos básicos del entrenamiento para medios de comunicación para maximizar tu mensaje.

5: Aprovecha tus resultados

La mayoría de los emprendedores sobrestiman el alcance que tendrá una colocación y subestiman cuánto pueden autopromover el éxito mediático para sí mismos.

Si has conseguido una colocación en un medio de comunicación una vez… la tendrás asegurada y podrás dejar de lado esa jerga de “como se ve en” para siempre. ¿Recuerdas los anuncios que vimos al principio de este artículo? ¿Quién puede decir que esos reconocimientos no se ganaron hace años?

No importa cuándo se produjo la colocación; lo único que importa es que se produjo en primer lugar. Una vez que hayas conseguido un anuncio, puedes incorporarlo a tu plan de marketing general y aumentar la afinidad de la marca para siempre.

Los anuncios en los medios de comunicación y las relaciones públicas pueden ser una buena forma de añadir credibilidad, autoridad y confianza a su marca. Y la buena noticia es que puedes empezar a hacer parte del trabajo de campo tú mismo si tienes un presupuesto reducido. Busque a los que cubren su sector, prepare una propuesta bien pensada y esos reconocimientos que cambian el juego podrían estar más cerca de lo que piensa.

Nick Wolny – Entrepreneurs Handbook