Vender lo que sea, a quien sea. Es la enseñanza de estos nueve campeones de los negocios que comparten sus secretos

Nada pasa sin una venta. Créalo o no, usted es un vendedor, ya sea que convenza a sus hijos de que hagan su tarea, que hagan su mejor esfuerzo para una entrevista de trabajo o que manejen un negocio.

Le preguntamos a estos ninjas de ventas y asesores en The Oracles cómo convertirse en el mejor vendedor con vida. Esto es lo que dijeron.

1. Kara Goldin*: “Sé apasionado por lo que estás vendiendo”

Creo que los mejores vendedores tienen una verdadera pasión por lo que están vendiendo. Realmente depende de usted aprovechar y entregar una narrativa auténtica y persuasiva que se convierta en una segunda naturaleza. Si puede establecer una conexión emocional con el comprador y tomarse el tiempo para saber quiénes son y qué quieren, una venta inicial se convierte en un cliente a largo plazo.

Con Hint, por ejemplo, me apasiona nuestra misión hacer que sea fácil y agradable llevar un estilo de vida más saludable.

Nuestra agua lo ayuda a enamorarse del agua: su sabor es sorprendente y está aromatizada con esencia de fruta, y no contiene azúcar, edulcorantes dietéticos ni conservantes. Es bueno para ti y te hace sentir bien.

* Kara Goldin, fundadora y CEO de Hint Inc .; creador de The Kara Network, un recurso digital para emprendedores; y presentador del podcast “Imparable”

2. Dan Lok*: Vende con tus oídos, no con tu boca.

¿El error número 1 que cometen los vendedores? Hablan demasiado No vendas con la boca, vende con las orejas. Se trata de escuchar, no de hablar. Cuanto menos hablas, más ganas. Haz preguntas para comenzar una conversación que te ayudará a descubrir las necesidades de tu prospecto. ¿Cuáles son sus motivaciones y puntos de dolor?

Muchos vendedores empujan las cosas hacia ellos, pero un maestro de las ventas no empuja, logra que el cliente tire.

Ellos no venden Te dan ganas de comprar. Descubren el problema y presentan la solución, por lo que la venta es una conclusión natural.

* Dan Lok, empresario serial canadiense chino, educador global y autor internacional de “Unlock It!”; dos veces orador de apertura de TEDx y fundador de Closers.com,

3. Katrina Ruth*: Enfócate en tu mentalidad y creencias

En mi experiencia en la construcción de un negocio con múltiples siete cifras, el éxito es 100% mentalidad y creencias.

Necesitas estrategia también, pero eso sigue. Cultiva la creencia de que puedes vender cualquier cosa a cualquier persona. Decide que solo vendes con integridad, sabiendo que lo que estás vendiendo es de gran servicio y valor. Luego haz el trabajo para dar vida a esa creencia.

La mensajería es mi principal forma de marketing. Su mensaje debe conectar a las personas con lo que creen y lo que les importa. Cuando escuchamos algo verdadero del alma de otra persona, tenemos una respuesta emocional. Entonces, cree que puedes vender cualquier cosa a cualquier persona, que deberías y que es lo correcto. Luego sigue con la acción alineada. ¡Es más efectivo y divertido de esta manera!

* Katrina Ruth, fundadora y directora ejecutiva de “The Katrina Ruth Show”, un negocio de coaching en línea multimillonario para empresarios

4. Andres Pira¨*: Practicar la afirmación y la visualización

Cuando empecé en las ventas de bienes raíces, escribía mensajes en mis palmas. Cuando conduje a la oficina, me miraba el volante y miraba “BS”, que significa “mejor vendedor”. Luego me repetía: “Soy el mejor vendedor de Tailandia”.

Piensa en todas las cosas que haces cada día sin pensamiento consciente. Tu mente es principalmente una máquina subconsciente. Las afirmaciones diarias programan tu mente con los pensamientos y comportamientos correctos para alcanzar tus metas. Crea pequeños indicios para reafirmar esos pensamientos positivos a lo largo del día.

También es importante visualizar sus objetivos en vívidos detalles usando imágenes mentales claras. Imagina tu éxito con detalles a todo color con las personas, las cosas y los lugares. Aprovecha ese sentimiento. Con el tiempo, crearás tu mejor realidad.

*Andres Pira, desarrollador de bienes raíces, fundador y CEO de Blue Horizon Developments, y autor de “Homeless to Billionaire: The 18 Principles of Wealth Attraction y Creating Unlimited Opportunity”

5. Keri Shull*: Haz las preguntas correctas

Ser un vendedor excepcional consiste en hacer las preguntas correctas, seguidas de más preguntas correctas. Es así de simple. Debes preocuparte por cómo se siente tu cliente potencial acerca de ellos mismos y del mundo. Solo entonces puedes mejorar sus vidas con lo que estés vendiendo, y de eso se trata la venta.

* Keri Shull, fundador del Equipo Keri Shull, que ha vendido más de $ 2 mil millones en propiedades; co-fundador del agente de negocios inmobiliarios HyperFast Agent; nombrado uno de los mejores agentes de bienes raíces de Estados Unidos por REAL Trends

6. Dottie Herman*: Sé el vendedor al que le comprarías

Los mejores vendedores no nacen de esa manera; se vuelven grandes Ellos no solo venden sus productos o servicios tampoco; se venden ellos mismos Si alguien no te quiere y confía en ti, no te comprarán. Obtuve un préstamo de $ 7 millones para comprar mi empresa sin dinero en el banco porque otros creían en mí.

Un gran vendedor entiende a quién le está vendiendo. Anticipa las necesidades de sus clientes y hace lo que sea necesario para satisfacerlas. Ofrece algo de valor, poco prometedor y sobre entrega. Sé el vendedor al que le comprarías: flexible, complaciente y resistente, pero justo. Tanto el comprador como el vendedor deben alejarse sintiéndose bien con la transacción. Si manejas una venta profesionalmente y con integridad, ganarás más que dinero; Ganarás confianza, amistad y futuros negocios.

* Dottie Herman, CEO de Douglas Elliman, un imperio de correduría de bienes raíces con más de $ 27 mil millones en ventas anuales; Conéctate con Dottie en Facebook, Instagram y Twitter.

7. Patch Baker*: Aprovecha el video

No siempre tienes que negociar un contrato de un millón de dólares en persona, pero no debes hacerlo por teléfono. Mi secreto: las videollamadas. He cerrado acuerdos por más de $ 1 millón en Skype. Cuando puedes ver el comportamiento, los gestos y las expresiones faciales de la otra persona, puedes ser más abierto y claro de lo que podrías ser por teléfono.

Yo puedo ver si están tomando notas, confundidos o distraídos; si es así, haré una pausa y me aseguraré de que estén listos para continuar. Las videollamadas ayudan a construir una relación cuando no puede reunirse cara a cara.

Tienes que ganar amigos e influir en las personas rápidamente, pero no forzarlos. Si resueno con la persona, genial. Pero si no me siento cómodo con ellos en un chat de video, no trabajaré con ellos. El contacto visual y la comunicación clara es clave. Es tan simple, pero tan efectiva.

* Patch Baker, fundador y CEO de Mobius Media Solutions; ex marine de los Estados Unidos, con la misión de ayudar a las personas a abandonar el ejército hoy y no sentirse abandonadas mañana

8. Jeremy Harbour*: Construir relaciones

Centrarse en la motivación del comprador es la clave para las ventas. Invierta en construir una relación con ellos, luego encuentre su picazón y rasguñelo. Comencé a vender relojes por 99 centavos en un puesto en el mercado, luego vendí máquinas de diversión para miles, luego contratos de telecomunicaciones para decenas de miles y pequeñas empresas para cientos de miles. Ahora vendo compañías por decenas de millones, y el proceso y la relación son básicamente los mismos. El esfuerzo requerido para vender una empresa no es tan diferente de vender un contrato de telecomunicaciones.

* Jeremy Harbour, experto en inversiones y fusiones y adquisiciones; fundador y CEO de Unity Group y Harbor Club; autor de “Go Do!” y “Aglomerado: de la idea a la OPI en 12 meses”

9. Mark Bloom*: Crea urgencia y practica diariamente

Para dominar cualquier habilidad, debes practicarla diariamente; así que revisa tus habilidades de cierre cada vez que puedas. Aprenda cómo transmitir legítimamente o crear un sentido de urgencia. Cuanta más urgencia tenga un comprador, más imperativo es que cierre rápidamente.

Cuando las personas creen que tienen tiempo para actuar, casi siempre lo tomarán. Muéstrales la desventaja del tiempo perdido y que hay un suministro limitado. Educarlos en la demanda en el mercado. Hágale saber al comprador que su renuencia a actuar puede costarle el valor que buscan si otros actúan primero.

* Mark Bloom, presidente de NetWorth Realty, clasificado por Glassdoor entre los “Mejores lugares para trabajar” por dos años consecutivos

Ahora sí, sal confía en tí y sal a vender lo que sea. A quien sea.