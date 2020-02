9 consejos para hacer negocios globales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Para emprender en grande, hay que pensar en grande. Hoy todo tu mercado es todo el mundo y más que nunca es necesario saber hacer negocios globales.

1. Comienza de inmediato

“La primera regla de oro es empezar temprano a pensar globalmente”, dice Allen Adamson, co founder de Metaforce y autor de BrandSimple. Cuanto antes comiences a hacer negocios en el extranjero, más rápido podrás realizar una medición y evaluar lo que es eficaz y lo que no.

2. Estudia el mercado

“Investiga el mercado en el que deseas invertir“, dice Adamson. “¿Quién está allí? ¿Quién va ganando? ¿Quién está perdiendo?”. Cuanto más familiarizado estés con la demografía local del país, más fácil será determinar tu mercado y promocionar tu marca.

También debes averiguar sobre tu competencia. El sitio del Departamento de Comercio es un buen punto de partida para obtener información útil, incluyendo fact sheets y comunicados de prensa.

3. Evalúa tu marca

Al hacer negocios a nivel mundial, no puedes confiar en que el nombre de tu empresa haga el trabajo duro en tu lugar. Por ejemplo, “si no entiendes inglés, no puedes entender qué es Netflix”, dice Adamson.

Lo mismo ocurre con un logotipo: una corona puede tener un significado diferente en los EE.UU. que en China. No importa en qué lugar del mundo hagas negocios, siempre pregúntate “¿cuál es la historia de mi marca?” y “¿cómo hago para contarla del mejor modo en este país?”

4. Reserva tu pasaje

El viaje es un aspecto clave para hacer negocios en el extranjero, por lo que debes planear acumular millas de viajero frecuente. Asegúrate de utilizar un programa de viajes con beneficios, que te de la flexibilidad para reinvertir tus millas y ahorrar gastos en futuros viajes de negocios. Además, presta atención a los sitios de viajes con descuentos para ver ofertas.

5. Contrata un guía

Cuando visitas a un país por primera vez, contrata a un guía local o un traductor- en especial si no dominas el idioma local. Algunas embajadas pueden contactarte con un guía; pregúntale a alguien con conexiones en tu industria.

“El precio de un intérprete depende de a dónde vayas y qué nivel de experiencia quieres que tenga”, dice Marc David Miller, director gerente de la empresa de consultoría de negocios Discovering Eurasia. Ya se trate de U$S 20 por día u U$S 80 por hora, asegúrate de saber sobre el servicio que estás recibiendo. Un buen guía te abrirá muchas puertas.

6. Aprende sobre la cultura local

“Entenderte con las personas y comprender su escala de valores”. Son herramientas esenciales para hacer negocios a nivel mundial, dice Mercedes Alfaro, fundadora y presidente de First Impression Management, una compañía que ofrece formación personalizada a ejecutivos en el manejo de su reputación.

Estudia todo: las costumbres locales de la vestimenta, el saludo, la hospitalidad y debes estar preparado para comer cualquier cosa que te sirvan durante una llamada de negocios a larga distancia.

7. Encuentra al representante de ventas correcto

Esto es a la vez muy importante y muy difícil. Encontrar las personas adecuadas para ayudar a vender tu producto es a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si hay que elegir entre representantes, elige a la persona que conozca el mercado, en lugar de la persona que conozca tu producto.

Con frecuencia, dice Adamson, puedes enseñar a una persona sobre un producto o una marca, pero es muy difícil enseñar a alguien sobre un mercado

Estudia las leyes locales

“En el extranjero, tu empresa estará sujeta a normas desconocidas y, en función de tu acuerdo con los distribuidores, es posible que tengas una exposición legal importante”, dice Brad Peterson, un abogado de negocios y socio de la firma de abogados Mayer Brown.

Teniendo esto en mente, debes “obtener contratos sólidos con las empresas que estás trabajando, preferiblemente que se pueden aplicar también en tu país”, aconseja. Y, cuando hagas negocios en un país en el que no hablan tu idioma, asegúrate de que puedes comunicarte de manera efectiva con tus socios locales.

9. Haz un check-in diario

Si te interesa expandirte a nivel internacional, tendrás que estar en constante comunicación con distribuidores, representantes de ventas y otros colegas. El teléfono y el correo electrónico pueden ser impersonales; la mejor alternativa son las videoconferencias en línea. Productos tales como Cisco WebEx y Skype son baratos, fáciles de instalar, y accesible a través de casi cualquier conexión a Internet

Eric Markowitz