Esto es lo que dicen estos 9 CEOs que han aprendido después de casi un año de trabajar y liderar sus equipos de forma remota. Estos son sus mejores consejos

El trabajo remoto estaba en aumento antes de la pandemia de 2020. Pero ahora el modelo llegó para quedarse. En el último año, muchos trabajadores del conocimiento confinados en casa han ajustado su rutina típica de oficina. Los beneficios van desde el dinero que se ahorra en los desplazamientos hasta la posibilidad de contratar talentos con mayor diversidad geográfica.

Pero también hay desafíos. Después de 11 meses de trabajar desde casa, puede resultar difícil mantenerse constantemente productivo y sintonizado con las necesidades del resto de su equipo.

Así que hablamos con los ejecutivos de la alta dirección para obtener sus consejos para mantenerse inspirados y concentrados en la tarea en casa. Algunas tendencias claras: los directores ejecutivos están de acuerdo sobre la importancia de escuchar las necesidades de los empleados. Muchos también abogan por experimentar con pequeños ajustes en sus rutinas para alcanzar su período más productivo del día.

Sus respuestas han sido editadas por razones de extensión y claridad.

1. Ellen Pao, CEO de Project Include

“Sea más flexible con respecto a los plazos y espere lo inesperado. Cuando usted u otras personas tienen retrasos inesperados, es más fácil ser empático y seguir adelante. Project Include es nuestra encuesta para investigar cómo el trabajo remoto desde COVID-19 ha afectado a los empleados de las empresas de tecnología. Nuestros primeros resultados muestran que los trabajadores tecnológicos tienen muchas más probabilidades de experimentar ansiedad y problemas de salud mental. La mayoría de las personas tienen más actividades en sus familias, en sus trabajos y, a veces, en su salud. Es más difícil saber lo que está sucediendo en la vida de alguien desde espacios de trabajo remotos y es más difícil leer las emociones de alguien a través de llamadas y correos electrónicos. Por ejemplo, algunas personas, como yo, son menos pacientes y más ansiosas “.

2. Niren Chaudhary, CEO de Panera Bread

“Invierta en relaciones: encuentre formas creativas de conectarse informalmente con sus equipos, para construir y fortalecer relaciones”.

“Manténgase mentalmente ágil: tómese un tiempo fuera del trabajo para ‘afilar la sierra’ a través de actividades como la meditación, el ejercicio físico o incluso algo de Netflix”.

“Comparta elogios. Recuerde reconocer y mostrar aprecio por su equipo “.

3. Joel Flory, CEO de VSCO

“En este mundo virtual, mantener algunos de los hábitos que me ayudaron a pensar y sentirme mejor cuando iba a la oficina ha sido muy importante para mí. Levantarme temprano para hacer ejercicio o aprovechar el tiempo para caminar entre reuniones me ayuda a mostrarme completamente en la pantalla para mi equipo y estar en mi mejor nivel de creatividad “.

4. Jennifer Hyman, CEO de Rent The Runway

“Para mí, vestirme durante la pandemia ha sido un acto de normalidad que genera alegría en un momento en el que todos podríamos usar más. Cuando estaba usando mi pijama las 24 horas del día, los 7 días de la semana en marzo, era difícil motivarme. Prepararme por la mañana ayuda a señalar a mi cuerpo y cerebro que la productividad es mi prioridad “.

5. Phaedra Ellis-Lamkins, CEO de Promise

“Promueva el flujo. Programe tiempo como equipo para reunirse sin una agenda; permita un espacio para conectar nuestras vidas y nuestro trabajo “.

“Presuma de su familia. Recuerde que a su equipo le encanta ver a sus hijos. No se asuste ni estrese por un cameo en pantalla”.

“Personalice su oficina. Haga que su espacio sea lo más agradable posible; para mí eso significa estar rodeado de mis libros favoritos y tener aromas que me hacen feliz ”.

“Mostrar compasión. Ser amable con usted mismo; todo el mundo está luchando “.

6. James Park, CEO de Fitbit

“Creo que todos sabemos que estar en llamadas de Zoom todo el día puede ser un desafío, por lo que trato de crear descansos a lo largo del día, incluso solo 30 minutos, en los que puedo alejarme de mi computadora. También he podido hacer un entrenamiento rápido durante esos descansos, lo que ayuda a interrumpir el día y mejora mi salud física y mental “.

7. Dan Springer, CEO de Docusign

“Tenga un horario disciplinado. Trabajar desde casa hace que sea mucho más difícil delimitar el tiempo de trabajo del tiempo personal. Animo a todos nuestros empleados a que tengan un horario disciplinado sobre cuándo trabajarán y cuándo no, y que se ciñan a ese horario “.

“Mantenga las reuniones internas informales. Trabajar desde casa también trae nuevas distracciones y dinámicas a la vida laboral diaria. Ahora vemos el interior de los espacios de vida de las personas, conocemos a los hijos y las mascotas de nuestros compañeros de trabajo y, en general, vislumbramos su vida personal que de otra manera no hubiéramos visto. Este cambio me ha ayudado a darme cuenta de que está bien ser muy informal para las llamadas internas y las reuniones. Establecer esta expectativa para su cultura interna ayuda a aliviar la presión de mantener un estricto aire de profesionalismo en un entorno imperfecto “.

“Cambie su espacio de trabajo. Encuentro que trabajar desde diferentes lugares de mi hogar en la mayor medida posible ayuda a evitar una sensación de monotonía”.

8. Anne Chow, CEO de AT&T Business

“Programe tiempo para usted, en el sentido profesional y personal. Profesionalmente, planifique el tiempo para pensar y el tiempo de “cabeza abajo” durante la jornada laboral. Personalmente, asegúrese de moverse, como cambiar de escenario, salir o darse permiso para no hacer nada. Y dedique tiempo a las llamadas de voz uno a uno, sin video. Hay mucha fatiga de video, así que tenga en cuenta si todas las partes quieren usarlo. En familia, aproveche todos los beneficios del video, especialmente con aquellos a quienes no ha visto por un tiempo. Si no saben cómo, configúrelos “.

9. Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera

“Comunicar. Programe tiempo para más partidos, enfrentamientos en equipo, uno a uno y saltos de niveles “.

Perfecciona tu conexión. Consiga una pantalla grande, buena iluminación y una cámara decente. Y conéctelo con un cable, no con Wi-Fi “.

Diana Shi – Fast Company