Todos queremos que 2021 sea un año increíble. Y podemos lograrlo, dice al autor de la nota, a través de acciones simples, pequeños hábitos cotidianos sencillos de implementar.

Me encanta el tema de los hábitos, pero seamos honestos, a veces se vuelve abrumador. Hay artículos que nos dicen que cambiemos toda nuestra vida en cuestión de segundos, como si no fuera gran cosa. Me encantaría meditar 2 horas todos los días y leer 2 libros a la semana, pero lo siento, solo tengo 24 horas y otras tareas para hacer.

Es por eso que comencé a implementar hábitos microscópicos en los últimos años. Estos nunca me quitaron mucho tiempo y no me roban la energía como lo hacen otros hábitos. Pero sobre todo, han contribuido enormemente a la calidad de mi vida.

Elige uno. Elige 13. O los 21 si lo deseas. No es necesario que los hagas todos todo el tiempo. A menudo me salteo algunos de ellos cuando la vida se interpone, pero vuelvo tan pronto como puedo. Tu también puedes.

Estos son los 21 pequeños hábitos a implementar

1. Escribe tres cosas por las que estás agradecido

Demonios, empieza con uno si es necesario. El objetivo es buscar siempre lo positivo en cada día. Sí, eso también es para cuando tuviste el peor día y quieres golpear a la siguiente persona que incluso se atreva a mirarte.

Empecé con este hábito hace 2 años y probablemente sea el más constante que he hecho. Es fácil y ayuda a replantear los días malos. Cuando lucho por encontrar un aspecto positivo el día anterior, suelo decir que estoy agradecido por estar vivo y con un futuro lleno de posibilidades. Simple pero funciona a la larga.

2. Rechazar una vez a la semana

Si aceptas todo lo que se te presenta, nunca tendrás tiempo para ti. Créelo rechazando cualquier cosa que no te entusiasme durante la semana. Empieza por rechazar una vez y verás lo liberador que es. También puede establecer límites de tiempo más altos para los demás, por lo que siempre hay un margen de maniobra para ti.

¿Alguien quiere tener una reunión que consideras inútil? Di que estás ocupado. ¿Tres amigos quieren tu ayuda? Dile a uno de ellos que tal vez necesite encontrar a alguien más.

Como advertencia: si actualmente aceptas todo, la gente necesitará algo de tiempo para adaptarse a estos cambio. Pero, con el tiempo, lo aceptarán.

3. Haz ejercicio durante un minuto cuando despiertes

Un solo minuto. Nada mas. Incluso en tu vida ocupada, puedes encontrar el tiempo para eso, ¿verdad? No estoy pidiendo un entrenamiento completo, solo unos pocos ejercicios simples. Normalmente hago 30 flexiones y un mínimo de 30 segundos de plancha.

Hacer ejercicio a primera hora de la mañana hace que la sangre fluya y lo saca de la niebla matutina que podrías estar experimentando. Si prefieres un entrenamiento completo por la mañana, hazlo. Pero incluso si prefiere las noche, 1 minuto por la mañana no duele. Ayuda.

4. Invierte en experiencias

¿Con qué frecuencia gastas dinero en objetos? Compara ese número con la frecuencia con la que inviertes en experiencias. Supongo que inviertes más en objetos. E incluso si gastas la misma cantidad en ambos, eso no es lo mejor. Lo que recordamos no son objetos. Son experiencias. En el mejor de los casos, los objetos nos ayudan a recordar algunas experiencias.

En 2020, a menudo me encontraba con amigos afuera para dar un paseo o hacía viajes cortos con ellos (sí, era posible en Japón). Creamos recuerdos. Nos unimos. En 2021, planeo aumentar eso aún más.

5. Organiza tu casa

Si nunca lo has hecho, pruébalo. Ya sea que tengas espacio o no, puedes reorganizar fácilmente tu hogar. ¿De qué manera preguntas? Bueno, eso dependerá de lo que hagas en casa.

Para mí, he configurado diferentes espacios para diferentes tareas (leer, trabajar, meditar, dormir, jugar, etc.). Cuando juego League of Legends, transfiero mi computadora al lugar dedicado para jugar.

6. Tire las cosas

Si nunca has hecho un esfuerzo consciente para tirar algo que habías guardado “porque podría ser útil”, pruébalo hoy. Es liberador. Podrías probarlo y seguir haciéndolo. O tal vez quieras lanzar 465 artículos como hice en noviembre después del Min’s Game.

De cualquier manera, hay mucha basura que podrías tirar y eso crea espacio. También hay muchas cosas a las que te aferras aunque no se las merezca. Mi colección de 11 años de la revista gratuita mensual “KOREA” definitivamente no tuvo que quedarse. Tampoco mi nunchaku roto.

7. Administra tu dinero

No se trata de invertir, aunque también es un buen hábito. Se trata de saber de dónde viene y hacia dónde va tu dinero. La mayoría de los padres lo han resuelto un poco, pero he visto a muchas otras personas ignorarlo por completo.

No tarda mucho. Puedes configurar una aplicación gratuita como Money Manager, ingresar lo que tienes y luego automatizar los ingresos y gastos regulares. Cuando termine, ingresa en unos pocos toques tus otros gastos y sus categorías. Muy pronto, sabrás dónde gastas tu dinero. ¡Sencillo y no tarda más de unos segundos!

8. Levántate cada hora

Ese es, sin dudas, el más difícil de todos para mí. Es simple y sé que es bueno para el cuerpo, pero parece que no lo recuerdo. Las notificaciones no funcionan e incluso si recuerdo ponerme de pie mientras escribo, no quiero interrumpir mi flujo. Solía ​​hacerlo a menudo mientras trabajaba en Japón, ya que salía una vez por hora a fumar un cigarrillo.

Sobre el papel, este es uno de los pequeños hábitos “más fáciles” de establecer. Sin embargo, este es tan difícil de recordar porque no lo hemos hecho la mayor parte de nuestras vidas. Nos hemos quedado sentados durante horas y horas, cientos de miles de horas. Cambia eso.

9. Sigue este simple proverbio

Vivo mi vida de “Quand on a pas de tête, on a des jambes”. Esto significa “Cuando no tenemos cabeza, tenemos piernas”. Puede parecer extraño, pero lo uso como una forma de aceptar lo que pase. La mayoría de las veces, se trata de olvidar algo y tener que volver a casa para recogerlo.

No te enojes si no puedes encontrar tus llaves u olvidas comprar tu vino en el supermercado. Recuerda que debes tener piernas y hacer lo que sea necesario. Acepta que lo hecho, hecho está. Todo lo que puedes hacer es seguir adelante.

10. Haz preguntas abiertas

Aparte de algunos temas (¡y especialmente el aprendizaje de idiomas!), No soy un gran conversador. He mejorado con un simple truco. Hago preguntas abiertas con la mayor frecuencia posible. Me convierto en un niño preguntando “Por qué, dónde, cuándo, quién, qué, cuál”, y todo tipo de preguntas similares.

A veces, la situación no se ajusta a esto, pero la mayoría de las veces sí. Haz preguntas abiertas siempre que puedas y serás visto como un mejor interlocutor. ¿Por qué? Porque ayudas a mantener la conversación y a las personas les encanta hablar de sí mismas.

11. Desactiva las notificaciones

Empieza por una hora al día. Si puedes durar más, hazlo. Esto no es tan difícil como crees. La única razón por la que no lo hace es que “ser accesible” se ha convertido en un hábito. Ese es uno que necesitas cambiar.

Tarda unos 25 minutos en recuperar la concentración, incluso si solo miras una notificación durante un segundo. Bórralos durante una hora y podrás lograr mucho más. Me he vuelto adicto, por lo que ahora mis notificaciones están apagadas en dos tercios de mis días.

12. Prepara tu ropa

Sencillo pero eficaz. ¿Por qué desperdiciarías parte de tu preciosa energía mental en la mañana cuando podrías usar lo que quedara la noche anterior? No crea estragos en tu vida diaria, pero ayuda a ahorrar energía para lo que importa. Impresionante, ¿verdad?

13. Mira menos las noticias

Lo más probable es que ya hayas comenzado a hacerlo en 2020 para evitar el lío de este año. Si no es así, comienza hoy. No importa lo curioso que seas, no necesitas ver las noticias 3 veces al día, y mucho menos 10. Si puedes, solo mira o lee las noticias una vez, alrededor del mediodía. Probablemente no necesites más.

He reducido mi ingesta de noticias a una vez cada dos días y esto funciona muy bien. Siempre estoy bien encaminado con lo que sucede en el mundo y nunca me abrumo. Incluso tengo más tiempo para mí.

14. Bebe más agua

Otro pequeño hábito simple. Es excelente para tu salud y puedes obtenerlo prácticamente en cualquier lugar. Ahora me pregunto, ¿por qué no estás bebiendo más agua? Vamos, deja de leer un segundo y hazlo.

Bono para fumadores: intenta beber agua cada vez que quieras un cigarrillo. He descubierto que la mayoría de las veces que anhelaba un cigarrillo era solo porque tenía sed.

15. Descubre algo nuevo al mes

De todos los pequeños hábitos, éste es mi favorito de todos. Deja todas las expectativas y descubre algo nuevo cada mes. Aprendí Origami en noviembre, conceptos básicos de Python en diciembre y aprenderé a pintar acuarelas en enero. Pero también podría ser sumergirse en un tema por el que ha tenido curiosidad. Puedes leer sobre la batalla de Marignano o investigar la cultura de “Purikura”.

De cualquier manera, descubrir algo nuevo es emocionante. También es útil porque nos mantiene curiosos y amplía lentamente nuestras habilidades o conocimientos con el tiempo. Hazlo de la manera que desees. Dedica 10 horas un sábado o unos minutos al día durante un mes. Lo importante es que descubras algo nuevo.

16.Haz tu cama

Comienza con una victoria haciendo tu cama, como dijo el almirante William McRaven en un discurso. Otro hábito simple para agregar. No “cambia tu vida de inmediato” pero, de nuevo, ese no es el objetivo. Todo lo que queremos aquí es mejorarlo ligeramente sin alterar nuestro flujo general. Levántate, haz tu cama y luego sigue con muchas otras victorias durante el resto del día.

17. Pasa un minuto al día contigo mismo

Solo uno, vamos. Sé que puedes hacerlo. Sin teléfono. No hay computadora. No hay tableta, ni amigos ni mascotas alrededor. Solo tú y tus pensamientos. Haz esto mientras estás en el baño si es necesario. Hacer esto por un minuto tampoco cambiará tu vida, pero te ayudará a empezar a ser consciente de lo que piensas, en lugar de estar en piloto automático.

Comienza con un minuto y aumenta esto a medida que avanzas. Piensa en lo que piensas. Habla contigo mismo. Simplemente acepta lo que sean tus pensamientos y sigue adelante. La autoconciencia está muy subestimada en nuestro mundo.

18. Pregúntate si lo que estás haciendo vale la pena

Hay muchas acciones que hacemos que no importan. Para ser más precisos, muchas no merecen nuestro tiempo. Las terminamos y seguimos adelante hasta que, una semana después, pensamos en cuánto tiempo perdimos en eso.

Si te quedaran dos meses de vida, ¿estarías acostado en el sofá viendo el Gambito de Dama? ¿O estarías escribiendo esa obra maestra que siempre quisiste?

19. Si una tarea toma 2 minutos, hazla de inmediato

Hay muchos consejos sobre cómo hacer lo que sea que lleve menos de 5 minutos de inmediato. No estoy de acuerdo. 5 minutos todavía es bastante tiempo y pueden estropear el resto de mi agenda. En cambio, he establecido 2 minutos como el límite más alto para hacer de inmediato.

Si tarda 5 minutos, escríbelo en un papel que cuelgue frente a ti. Luego hazlo dentro de la próxima hora y media. Te da cierto margen de maniobra, pero te impide posponer las cosas durante días.

20. Cuida tu postura

Una mala postura tiene muchas repercusiones a largo plazo. He tenido la espalda encorvada durante tanto tiempo que ahora lucho por mantenerla recta. Lo olvido todo el tiempo, pero siempre que me viene a la mente, me siento derecho de nuevo (como lo hice cuando comencé a escribir esta parte).

Un poco de esfuerzo ayuda mucho. Si todavía tienes una buena postura, atesórala y observa cuándo no es el caso. Si tienes una mala postura, cuelga recordatorios. Durante un tiempo, la imagen de fondo de mi teléfono fue una simple oración: “¡Párate derecho!”

21. Leer 15 minutos al día

Sé que este tarda un poco más, pero merece la pena. Como dice Jim Kwik todo el tiempo, “los líderes son lectores”. No son solo los líderes, son todos los que quieren vivir una vida mejor. No importa si lees ficción o no ficción. Ambos tienen sus ventajas. Lo que importa es que leas.

Y si no puedes encontrar 15 minutos cada día, intenta 1h45 a la semana. Es solo el comienzo, pero es más que la mayoría de la gente. Después de todo, una encuesta en 2019 dijo que el 70% de los adultos estadounidenses no habían estado en una librería en los últimos cinco años.

Hay hábitos grandes, difíciles de implementar. Y luego están los hábitos pequeños y fáciles de implementar. Amo a ambos, pero está claro que los últimos son más fáciles de agregar a nuestra ya (aparentemente) ocupada vida.

A fin de cuentas, también cambian la vida a muy largo plazo. La única dificultad con ellos es lo oculto que está su impacto. Es fácil eliminarlos porque no ve cuán útiles son. Mantenlos el tiempo suficiente y tu vida mejorará.

2021 puede ser ese año. Puedes empezar a cambiar tu vida. Puede ser más feliz cambiando pequeños hábitos. Oye, incluso puedes empezar hoy.

Adelante. Ponte de pie y tira algo para empezar. Es solo el comienzo.

Mathew Barra – The Ascent