por Joe Procopio* – EHandbook

Voy a hacer en voz alta la pregunta que los líderes empresariales solo se atreven a murmurar. No entren en pánico. DeepSeek iba a suceder tarde o temprano.

Ya no es tan común que una noticia del sector tecnológico domine todo el ciclo informativo del día. Casi me hace extrañar la caótica fiebre del oro de los multimillonarios de Bitcoin.

Pero cuando una pequeña empresa china de IA, hasta ahora desconocida, llamada DeepSeek, arranca un pedazo de un billón de dólares del mercado bursátil estadounidense en lo que solo puede describirse como un “ataque relámpago de nerds”, bueno, esa historia se lleva la portada, como dirían mis amigos periodistas.

¿Es momento de entrar en pánico? ¿Deberías entrar en pánico?

No entres en pánico.

A menos que seas Sam Altman. En ese caso, tal vez deberías revisar las reservas de efectivo y pedirle a todos que trabajen un par de noches extra.

Porque DeepSeek, el “pequeño” competidor, viene a quitarle el almuerzo a OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Nvidia… a todos.

Y no se detiene ahí.

¿Nadie esperaba a la inquisición española?

No, en serio, todo está bien. Solo evita mirar tu cuenta de jubilación por un par de semanas.

Esto es una prueba de fuego, y una que se veía venir desde hace tiempo, porque siempre ocurre con la adopción meteórica de una nueva tecnología.

Miren, bromeo. Sam Altman nunca va a leer mis columnas. Y no extraño la FOMO del Bitcoin, ni a Tom Brady promocionando criptomonedas, ni a los multimillonarios de los NFT. No añoro los días de Yo, Klout, Napster o Flooz.

Sí, mencioné Napster. Yo también lo usé, pero robar canciones sigue siendo robar canciones.

Pero hablando en serio: en un 2025 dominado por Temu y Shein, ¿nadie imaginó que una empresa china podría llegar de repente y ofrecer un producto igual de bueno por una fracción del precio?

Parece que DeepSeek hizo precisamente eso. Y sé que en este mismo año del Señor 2025, deberíamos esperar una verificación en triplicado o cuadruplicado sobre la veracidad de esas afirmaciones.

Pero, por Dios, esto plantea una gran pregunta: ¿realmente necesitas todo ese dinero, hardware y poder para construir tu increíble chatbot?

Porque, por lo que parece, DeepSeek lo hizo por una fracción del costo… aunque aún estamos esperando verificaciones independientes en quintuplicado, lo cual probablemente nunca sucederá porque, bueno… China.

Pero eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. La que actualmente mantiene despiertos a Sam, Dario, Sundar, Satya y, especialmente, al pobre Jensen por las noches. Hombre, Jensen solo perdió 20 mil millones de dólares en un día.

Aquí tienes un resumen rápido del desastre si lo necesitas. Luego vuelve y te haré la pregunta que todos estamos formulando en voz baja.

¿Qué estamos haciendo aquí?

O, más directamente: “¿Esta cosa de la IA es real o qué?”

O, con más contexto: “¿Dónde exactamente está ese ‘futuro de la IA’ que siempre está a la vuelta de la esquina o atrapado detrás del muro de la IA?”

Llevo años diciéndoles lo que la IA es y lo que no es, porque trabajé con esta ciencia desde 2010. No soy un oráculo de la IA (¿Oracle está metido en la IA?), pero sé lo suficiente como para conectar los puntos.

La IA es solo un sistema de “Si esto, entonces aquello” (IFTTT) pero a una velocidad increíblemente rápida. En 2010, ya teníamos suficiente poder de procesamiento para hacer que la salida de datos fuera más rápida y elegante de lo que los humanos podían imaginar. Literalmente. Ahí es donde IFTTT empieza a parecer magia.

El poder de procesamiento que existía hace 15 años solo nos permitía arañar la superficie. Ahora esa superficie está abierta y estamos llegando al núcleo.

Pero el núcleo sigue siendo IFTTT. Solo que ahora es tan rápido que ni siquiera las máquinas pueden comprenderlo.

Y cuando vendes eso al público, vas a atraer oportunistas. Empresas que recortan su plantilla e invierten en la promesa de un futuro donde las máquinas aumentan la productividad a un ritmo que “no podemos imaginar”.

Vi un hilo en Hacker News donde alguien tenía que justificar ante su liderazgo por qué la IA no había aumentado la productividad de su desarrollo de software en 10 veces.

De nuevo, en 2025, esto podría ser un troll. Pero tiene sentido. Y, más importante aún, es de esas cosas que te hacen reír para no llorar.

No entres en pánico

Mira, es como dijo Hans Gruber cuando llegaron los policías: esto era inevitable y, además, necesario.

Esto obligará a todos los involucrados a tomarse un descanso y reflexionar sobre en qué se ha convertido todo ese dinero, toda esa energía y todos esos despidos.

Mientras tanto, oye, no uses software chino. No seas como los chicos que, en rebeldía contra la prohibición de TikTok, entregan aún más datos a una entidad conocida por recopilar información de forma encubierta, agruparla y utilizarla.

¿Qué solía decir mi padre? “Es como cortarte la nariz para fastidiar tu cara”. Sí, suena brutal, pero seguro que lo recordarás. Mi padre tenía ese tipo de sabiduría.

Pero también hazte otra pregunta: ¿de verdad deberías estar apostando tanto por la IA?

Este es un momento clave en el futuro de la tecnología. Y en cada uno de estos momentos, es necesario un ajuste de cuentas con el exceso de confianza y la arrogancia para separar lo real de lo pasajero.

Ya estoy viendo publicaciones en redes sociales de estafadores que dan instrucciones paso a paso sobre un algoritmo de trading basado en DeepSeek, garantizando manipular el mercado de valores. Parece que solo tomaron el esquema de las criptomonedas y cambiaron un par de palabras… probablemente con ChatGPT.

*Joe Procopio. Empresario con múltiples salidas y fracasos. Pionero en IA. Tecnólogo. Innovador. Escribe en Inc.com y BuiltIn.com.