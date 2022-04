Atención ingenieros desarrolladores de software latinoamericanos llega el Global Engineer Summit de Terminal, la plataforma que promueve la contratación remota de equipos de desarrolladores de software para startups en Silicon Valley.

El evento será gratuito y digital y se celebrará el 4 de mayo de 12:00 a 16:00 horas (CdMx). Las y los interesados pueden registrarse de forma totalmente gratuita en: https://terminal.io/the-global-engineer

El foro dará espacio para que líderes mundiales de la ingeniería compartan ideas y buenas prácticas clave para ayudar a las grandes mentes del software latinoamericano a conseguir puestos de trabajo a distancia en empresas de alto impacto y rápido crecimiento ubicadas en Silicon Valley.

En qué consiste el evento

Será un evento específicamente diseñado para desarrolladores de software que deseen conseguir el trabajo de sus sueños en una empresa innovadora, sin tener que trasladarse y que además, quieran establecer contacto con reclutadores técnicos de Silicon Valley.

Contará con la participación de ingenieros mexicanos de alto impacto quienes compartirán recomendaciones al developer local, a fin de que puedan obtener la experiencia que necesitan para conseguir un trabajo que dé a su vida un vuelco de 360ª.

Brindará la oportunidad al talento de resolver todas sus dudas con relación a los rangos salariales y toda la información fundamental para lograr una negociación laboral exitosa.

Al celebrarse en el marco del aniversario de Star Wars, el Global Engineer Summit se convertirá en el epicentro de fuerza que busque acompañar a las y los desarrolladores latinoamericanos en su camino a convertirse en Masters Jedis. May the 4th be with them.

Terminal busca preparar al talento para tener procesos de selección mucho más exitosos ya que, de acuerdo con el State of Remote Work Study, 97% de los desarrolladores enfrentan al menos un problema con el proceso de contratación.

El evento consistirá en seis charlas que abordarán distintos enfoques de la empleabilidad y se inaugurará con la participación de Brandon Moak, CEO, CTO y fundador de una de las empresas líderes en robótica para camiones autodirigibles. La charla tendrá como objetivo motivar a cada desarrollador a crear tecnología disruptiva, infundiendo con ello, una visión sin horizontes fijos