El fundador de Opción Teatral Producciones soy yo Víctor Paez. A nivel Asociación Cultural cuento con el apoyo de dos compañeros de trabajo, pero la cabeza visible y la gestión íntegra la llevo yo.

No requerimos una gran inversión inicial. Se puede decir que comenzamos con unos 2000 euros ya que la inversión de publicidad se ha ido sacando de las taquillas ganadas con las distintas producciones.

La inversión ha sido con recursos propios, nos encantaría poder localizar inversores potenciales que apostaran por la cultura, por su labor social y por nosotros como productora de espectáculos comerciales con fines sociales.

Con Opción Teatral Llevamos ejecutando producciones desde 2016 a nivel profesional. Antes de ello nos movíamos en el ámbito amateur, pero todo llega a nivel profesional en 2016.

Las barreras de entrada



Por supuesto que tuvimos muchas. El mundo del espectáculo es muy complicado y tiene muchos hándicaps, entre los impuestos a pagar, lo poco que se gana en el teatro cuando estás programado en un periodo largo de fechas, lo costoso que es el gasto en publicidad y sobre todo es un medio que tienes que tratar con muchas personas. Cuando alguien llega nuevo a esto siempre le miran por encima del hombro, pero poco a poco te tienes que ir haciendo respetar. Y cuando descubren la calidad de los espectáculos, el funcionamiento de los mismos y la acción social te llena de orgullo ver como el resto de personas les gustaría trabajar contigo.

El futuro

Tenemos 7 producciones para este 2022 donde en todas ellas se defienden derechos sociales y todas son de carácter comercial. Ya sean comedias o musicales. ¡Hasta un cabaret! Todas ellas en continua gira por España y programadas de manera estable en Madrid.



Siempre he dicho un slogan que me caracteriza “no busco estrellitas, busco personas que quieran sacar proyectos adelante” Quiero que confíen en nuestro proyecto como una labor tanto social como de entretenimiento. Muchas veces parece que el teatro social se antepone con el teatro comercial. Aquí no es así, lo hemos logrado. Hemos hecho teatro comercial, que atrae a todo tipo de público y que mucho público acude sin ser asiduo al teatro y que finalmente sale con una lección aprendida de nuestros valores sociales basados en la defensa del colectivo lgtbiq+, de las temáticas tabú, feminismo, entre otras muchas formas. Buscamos que toda persona sea como quiera ser y se respete cada una de sus decisiones.