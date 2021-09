Clara Benitez, Directora Ejecutiva y fundadora de Cé Agencia Creativa comparte con emprendedoresnews.com los detalles de su startup

Para iniciar este desafío, el mayor capital invertido fue el tiempo que nos tomó para iniciar y pasar de ser un “Estudio creativo” a una “Agencia Creativa”. Hablando en plata, la inversión fue de unos USD 7.000 entre equipos nuevos equipos y renovación del lugar.

El dinero provino de recursos propios de la agencia, ya que a través de los años de trabajo logramos crear una “caja de ahorros”, caja chica como la decimos dentro del equipo. Aún así recurrimos a préstamos para saldar deudas y comprar más equipamiento.

La agencia tiene sus inicios en el año 2016, en aquel año trabajamos únicamente como un Estudio Creativo, donde estuvimos desarrollando “diseños de logotipos, identidad de marca y servicios de CM” (community manager) como Cé Agencia Creativa iniciamos formalmente desde agosto del 2021.

El equipo de Cé Agencia Creativa

Las barreras de entrada

Se presentaron muchos desafíos para constituirnos como Agencia, entre ellos los pocos espacios de formación para saber cómo estructurar un emprendimiento para que llegado el momento pueda ser escalable, es un proceso de ensayo y error constante que nos permite mejorar procesos y ofrecer mejores servicios.

Consolidarnos como Agencia Creativa es el mayor desafío que tenemos actualmente, es sabido que el mercado actual es muy competitivo y por sobre todo con un nivel muy profesional, sin embargo Agencia Cé con el equipo conformado demuestra la capacidad de abarcar cualquier tipo de proyecto.

El futuro

Nos enfocamos en dos planes principales.

1 – La ampliación de servicios

2 – Creación de una red de jóvenes emprendedores.

A través de nuestros trabajos buscamos ser parte del crecimiento y el desarrollo de nuestro país en conjunto con emprendedores, organizaciones y empresas. Asimismo ser reconocidos a nivel nacional y consolidarnos como agencia.

Por otra parte actualmente nos encontramos en etapa de alianzas estratégicas a fin de robustecer la red de emprendedores a nivel nacional y así generar espacio de oportunidades para que más jóvenes puedan salir adelante.

Dentro de Cé Agencia Creativa no solo trabajamos como una agencia de diseño y marketing digital, sino como actores sociales que puedan articular acciones y aportar su granito de arena dentro de la sociedad.

Cé Agencia Creativa

Como agencia existen dos virtudes que nos caracterizan, la perseverancia y la constancia.

Emprender no es un camino fácil pero siempre remarco la idea de que es fundamental “disfrutar del proceso y dar espacio a la creatividad”, no debemos aferrarnos a la idea de que no será posible si no sale en el primer intento, es un ciclo: hacer, equivocarnos y volver a empezar. La perseverancia nos ayuda a superar los miedos y la constancia nos regala nuevas experiencias.