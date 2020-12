Este año, el COVID-19 cambió el modo de vida en todo el mundo. Al estar expuestos al virus en multitudes de personas, muchos trabajos se trasladan a un trabajo desde casa lo que al mismo tiempo cambia la dinámica del hogar, la interacción cara a cara y también el tiempo y las formas de estar expuesto a los mensajes publicitarios.

De esta manera, los líderes de los negocios y marketing tuvieron que transformar sus estrategias para sobrevivir durante una pandemia, pero también a la normalidad post-pandémica.

Parece que en este año de pandemia, la tecnología ha vuelto a asumir un papel importante a nivel mundial. No sólo es una de las industrias menos afectadas, sino que Internet, las aplicaciones móviles y las plataformas son las principales herramientas para mantener el mundo en movimiento. En este punto, hemos estado aún más inmersos en el mundo digital de lo que ya lo estábamos a diario. Aunque muchos trabajadores todavía tienen que salir a la calle para continuar con su trabajo, los que tienen el privilegio de estar protegidos en casa han interactuado con mayor frecuencia con aplicaciones móviles y plataformas web para resolver problemas cotidianos.

En este sentido, las empresas que se adaptan a las plataformas digitales han hecho un esfuerzo para ser incluidas en este universo y así mantenerse presentes en el mercado online que, especialmente en estas temporadas de ventas de fin de año, ha tomado un impulso. Para los responsables de marketing de estas empresas, el cambio también ha sido necesario y la adaptación a las nuevas plataformas de comunicación es esencial para no salir del mapa de las opciones del consumidor.

A medida que el COVID-19 ha ido incrementando su paso tanto por sectores como el económico, el comercial o el laboral, también lo ha hecho en el aspecto emocional de las personas y de los negocios, las empresas se enfrentaron -y aún se enfrentan- a una gran cantidad de incertidumbres y dudas, ¿qué han hecho las organizaciones para sobrevivir a una realidad en la que sus productos y servicios tuvieron que modificarse y cambiar antes del brote?

La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que las empresas deben implementar estrategias digitales o de lo contrario corren el riesgo de quedarse en la carrera. Tanto la prestación de servicios como la adquisición de productos han tenido que tomar un rumbo distinto, marcado por la interacción de los usuarios y clientes, en donde los clicks ya no bastan.

La actual recesión desencadenada por la pandemia es única, ya que nos ha obligado a implementar cambios masivos y rápidos para hacer frente a los nuevos comportamientos de los consumidores, quienes a causa del gran confinamiento se alejaron de las estanterias y aparadores, para incursionar en las compras digitales. En consecuencia, para navegar en la crisis se requiere un nuevo manual de estrategias y jugadas: redirigir los esfuerzos hacia una estrategia digital que sea ágil y que satisfaga las necesidades de los clientes.

Del COVID-19 hemos aprendido grandes cosas, entre ellas que el espacio digital es capaz de satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, siempre y cuando se sepan aprovechar sus bondades y beneficios. De acuerdo con Deloitte Insights, durante el confinamiento, el 63% de los consumidores han incrementado el uso de tecnologías digitales en comparación previo al brote y aceptan que continuarán utilizando los medios digitales, aún disminuyendo la pandemia.

Por otro lado, un 66% ha reconocido que en el transcurso de la pandemia ha incrementado su apreciación por tecnologías y plataformas mejor diseñadas y accesibles. Lo anterior nos lleva a visualizar las tendencias en MarTech que marcarán el desarrollo del 2021, un año que en definitiva seguirá respondiendo y actualizándose frente a la crisis sanitaria.

Brenda Medina, Business Development Manager de Zoomd Mx, comparte algunas ideas sobre lo que funcionó en 2020 en términos de MarTech; lo que aprendieron durante este año pandémico y los errores que podrían ser prevenidos para el 2021 por los líderes de marketing.

Buyers Journey: la experiencia del usuario se ha convertido en la clave para muchas empresas, sin embargo los consumidores, a su vez, han desarrollado una tendencia más específica en sus hábitos de compra, obligando a las empresas a implementar mejores estrategias y mecanismos a la hora de obtener clientes potenciales. El pagar por publicidad y clicks ya no bastará para que los usuarios logren comprar servicios y productos, sino que la capacidad de brindarles justo lo que necesitan de forma ágil y segura desencadenará una experiencia en su ruta de compradores que hará que la marca sea significativa para ellos. Por otro lado, será fundamental para la marca el detectar correctamente quienes, de todo el mar de usuarios, se convertirán en tus clientes, para ello necesitarás de herramientas útiles como la adquisición de usuarios o la detección de usuarios falsos (bots o fantasmas). Con ello no sólo asegurarás que tus clientes tengan la mejor experiencia sino que además, consolidarás tus objetivos de ventas.

No olvidemos que la Generación Z (25% de la población) reforzó sus características este año con el uso de herramientas digitales para convertirse en autodidacta. Encuentran y exigen un acceso fácil a los servicios y productos, se calcula que tardan 8 segundos en hacer una descarga o registro: están a la vanguardia en el uso de la tecnología. Por lo anterior es que ya representan un buen porcentaje de nuestro rendimiento y el impacto de las adquisiciones, y se espera que pronto su actividad financiera sea de más del 50% a través de las adquisiciones digitales. Se caracterizan por ser DIY – Do it yourself – de aquí que, si logran resolver utilizando todas las herramientas digitales y la tecnología a su disposición, esperan que sus marcas estén al nivel de sus soluciones.

Conexiones auténticas: el COVID-19 nos ha enseñado, entre muchas cosas, que las conexiones de confianza y humanas genuinas son clave para forjar lazos de relación entre empresas y consumidores. Nos encontramos en una situación en donde los valores juegan un rol importante y las marcas no se quedan fuera de ello, ya que una de las tendencias para el 2021 será la obtención de consumidores con los cuales se pueda establecer una larga relación de compra o adquisición de servicios con la marca, porque los productos o servicios son relevantes para ellos. Es hora de hacer un mejor uso de los datos, y de la inteligencia artificial para encontrar los clientes más relevantes para utilizar nuestra aplicación o visitar nuestro sitio web. Una vez que entendamos mejor nuestros datos y la intención de la audiencia, sabremos cómo implementar mejores estrategias para atraer a una audiencia potencial de conversión.

Cada usuario es diferente, y por lo tanto los mensajes y campañas no pueden ser generalizados. Por eso la estrategia de pagar por los anuncios y la publicidad está en desventaja hoy en día. La lealtad será una tendencia importante en el próximo año, donde la conexión emocional será la estrella. Es hora de fortalecer la relación con sus consumidores las 24 horas del día desde cualquier lugar con herramientas sostenibles y seguras, que deberían poder recibir ese tráfico de usuarios reales y de calidad, a través de plataformas de rendimiento seguras y a la vanguardia. El papel de la Inteligencia Artificial será crucial para lograrlo.

Adaptarse o morir en el intento: el giro digital comercial provocado por la crisis sanitaria ha cambiado la vida de las personas en grandes aspectos. Durante este año se experimentaron más actividades móviles, desde e-Commerce, financieras, food services, tele consultas médicas, entretenimiento, educación, lifestyle etc. La omnicanalidad seguirá alcanzando servicios y productos en demanda de consumidores. El COVID-19 nos ha orillado a modificar nuestras conductas de consumo, pero no sólo las físicas sino también las digitales. Hoy en día la adaptabilidad de cualquier plataforma para responder a todo tipo de dispositivo de forma ágil, sencilla y sin dejar de lado una experiencia de usuario idónea es clave para sobrevivir los próximos años. Y es que considerando que el confinamiento se alargue o que por el contrario, disminuya, los hábitos de compra digital a través de diversas interfaces han llegado para quedarse y con ellos la monetización de todos los datos que las compañías puedan obtener para bien de sus campañas. Por ello parte fundamental es que tus Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) se adapten a una estrategia mejorada, que te permita siempre estar visible y con soluciones creativas y eficaces.

Mientras que 2020 fue el año del todo digital debido al brote de Covid-19 en todo el mundo, esperamos que esta tendencia de pasar a lo digital aumente y se quede. La gente se vio obligada a cambiar de comportamiento, y ahora se sienten más confiados de seguir haciéndolo, comentó Brenda Medina, Business Development Manager de Zoomd Mx.

En cuanto al aspecto publicitario, los líderes de marketing parecen inclinarse más por el enfoque de atribución incremental. Creemos que en el futuro, este será uno de los principales enfoques de atribución y como tal estamos dando los pasos adecuados para proporcionar una total transparencia a los anunciantes, concluyó Brenda.