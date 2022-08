Por Eitan Levy – Startup Stash

8 ideas de marketing digital asequibles o gratuitas para poner en marcha tu pequeña empresa o lanzar tu startup

Has pasado meses lanzando tu negocio, has invertido tus ahorros en crear el producto perfecto y ahora es el momento de darlo a conocer. Disponer de una estrategia de marketing eficaz para tu pequeña empresa es crucial si quieres atraer a más clientes y mantenerte a la altura de la competencia. A menudo los fondos son escasos si todavía no se gana dinero. Así que aquí hay ocho maneras de utilizar las oportunidades de marketing gratuitas.

1. Construye una audiencia a tu alrededor

Elon Musk tiene 100 millones de seguidores en Twitter. Tesla tiene 16M. Elon = persona, Tesla = negocio. ¿Qué quiero decir con esto? La gente compra a personas antes de comprar un producto.

Cada vez son más los propietarios de pequeñas empresas que crean cuentas personales en Twitter en las que muestran su personalidad, hablan de los altibajos de montar una pequeña empresa y comparten consejos sobre lo que han aprendido.

Al hacer esto, puedes deslizar tu producto en los tweets para generar ventas. Para impulsar tu crecimiento en Twitter a un ritmo más rápido, participa en las comunidades de crecimiento de Twitter que te emparejan con otras cuentas como la tuya y podrás empezar a generar más impresiones en Twitter que generen clientes potenciales. TweetNest es el mejor servicio de crecimiento de Twitter y comienza en $15.99. Recuerda que se trata más de TI y menos de tu empresa.

2. Utiliza la búsqueda avanzada de Twitter para conectar con los clientes

Esto es una mina de oro para los vendedores y propietarios de pequeñas empresas porque puedes encontrar nuevos clientes y buscar los tweets de alguien sobre un tema en particular y guardarlo para que sea fácil de revisar cada día.

Sigue a las personas que comparten tu contenido y las palabras clave relevantes para la marca. Las búsquedas guardadas te permiten observar lo que ocurre en tiempo real para que, cuando llegue el momento de la optimización, puedas abalanzarte.

Para guardar una consulta de búsqueda, haz clic con el botón derecho del ratón en los tres puntos que hay junto a la barra de búsqueda y luego pulsa Guardar esta búsqueda. Puedes guardar 25 búsquedas por cuenta. Todas tus búsquedas guardadas aparecen en el desplegable. Todo esto es gratuito.

3. Si vas a lanzar un producto utiliza los sitios de anuncios

Lanza en PitchGround, ProductHunt, AppSumo, JoinSecret, Betalist, Betapage, Steem hunt.

Los usuarios envían productos, que se enumeran en un formato lineal por días. El sitio incluye un sistema de comentarios y un sistema de votación, los sitios están llenos de personas que simplemente aman los productos tecnológicos y tu puedes generar buzz y hablar con las comunidades que probablemente usen tu producto.

Reparte tu lanzamiento en diferentes sitios, a lo largo de varios días para facilitarlo. Cuando lo hagas, te aconsejo que estés viendo los sitios durante el día para asegurarte de que respondes a las preguntas y comentarios.

4. Crea una ventana emergente de correo electrónico

El correo electrónico es, con sus particularidades, la herramienta de marketing más poderosa, es la menos invasiva, no interrumpe lo que estamos viendo o leyendo y se puede digerir en su momento. Sin embargo, te sorprendería saber cuántos sitios no animan a sus clientes a ceder sus direcciones de correo electrónico.

Si tienes un sitio crea una ventana emergente para recoger las direcciones de correo electrónico cuando los usuarios aterricen, esto puede ir desde, «obtener un 10% de descuento para registrarse» hasta simplemente un mensaje de suscripción. No es necesario bombardear a tus clientes, pero enviarles un correo electrónico semanalmente sobre tus productos, ofertas y próximos lanzamientos puede tener un gran ROI.

5. Añade testimonios en todas partes

Los testimonios son el marketing gratuito en su máxima expresión. El 92% de los clientes leen las reseñas en línea antes de comprar productos y el 72% de los consumidores actuarán solo después de leer una reseña positiva. Testimonials.to es un gran sitio para conseguir que los clientes dejen su opinión sobre ti, y luego puedes integrar el widget directamente en tu sitio. Puedes empezar con 10 testimonios de texto y 2 de vídeo de forma gratuita, y luego pasar a su plan de pago sólo si estás contento y ves un buen retorno de la inversión. También podrías hacerlo tú mismo sin un servicio de pago y simplemente preguntar a los clientes a través de una encuesta de Google y añadir los comentarios a tu sitio y en las redes sociales.

6. Utiliza Quora

Quora sigue siendo una joya de marketing sin explotar. Te habrás dado cuenta de que cuando buscas en Google cualquier pregunta, por ejemplo «¿Cómo puedo dormir mejor por la noche?» Quora es a menudo donde aterrizas. Hay 200 millones de usuarios en esta plataforma y respuestas exhaustivas a muchas preguntas relevantes e importantes, que cuentan con una enorme comunidad de usuarios de confianza. Hay múltiples cosas que puedes hacer aquí, crear preguntas y luego responderlas con tu producto colado (sé humano y no robot de ventas), encontrar preguntas que se relacionen con tu producto y responderlas. Puedes pasar horas al día en Quora, y algunos equipos de marketing dedican personas a la plataforma, no importa que haya un enorme mercado libre que aprovechar aquí.

7. Aprovecha las comunidades activas de Facebook

Encontrar la comunidad online adecuada para conectar con tus clientes mensualmente puede ser una de las muchas formas de utilizar el marketing en redes sociales para aumentar las ventas.

Encuentre un tema relacionado con lo que vende. Por ejemplo, si vendes ropa para bebés, puedes buscar grupos relacionados con las «nuevas mamás».

No te limites a entrar y vender, una vez que identifiques las comunidades activas con mucho diálogo, primero tienes que comprometerte de forma significativa con ellas. Dedica una o dos semanas a hacerte un nombre conocido en la comunidad. Esto significa relacionarse con los miembros, contribuir al debate y añadir valor sin vender. Una vez hecho esto, puede introducir su producto.

8. Entra en los podcasts

Ahora que el mundo está acostumbrado a las videollamadas a distancia, entrar en los puestos de invitado de YouTube o en los podcasts de series populares es un proceso mucho más fácil. No es necesario que crees los tuyos propios, sino que busques Podcasts y programas de Youtube con una base de usuarios razonable y argumentes por qué deberías participar. Algunos de los más grandes querrán invitados más notables (pero si se combina con la idea 1, podrías ser tú), sin embargo, muy a menudo los Podcasts están desesperados por tener invitados para llenar los vacíos de contenido, incluso podrías ofrecerte a patrocinar uno más pequeño.

La mejor manera de sacar el máximo partido a un presupuesto reducido es encontrar formas creativas para ti y la singularidad de tu empresa. No copie lo que hacen otras empresas porque tienen más dinero que recursos, sino que piense fuera de las limitaciones tradicionales con estrategias innovadoras que le diferencien de sus competidores en un mercado cada vez más competitivo.