SocialPubli dio a conocer los resultados del Estudio de Anunciantes con Influencers, con datos obtenidos mediante una exhaustiva encuesta a anunciantes, agencias de publicidad y marketing de EEUU y Europa y Latinoamérica.

Dadas las características de este 2020, la encuesta indagó particularmente sobre el efecto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en la industria del marketing de influencers y encontró que el 90% de los encuestados dice que los resultados de la campaña de influencers han sido los mismos que antes o mejores durante la crisis del Covid-19.

También, 89% afirma que el desempeño de los influencers en relación con la pandemia del Covid-19 ha sido normal, positivo o muy positivo en unas circunstancias excepcionales en la que los influencers han podido desarrollar toda su creatividad para llegar a un público mucho más conectado a las redes sociales durante esta etapa.

Aquellos que han seguido trabajando con influencers, lo han hecho con el objetivo de generar una imagen de marca positiva, alcanzar nuevos públicos y aumentar las ventas.

En general, la encuesta se enfocó en indagar las tendencias en el marketing de influencers, niveles de inversión, frecuencia del uso para campañas, objetivos de campañas, efectividad, ventajas, retos, retorno de inversión y medición de resultados.

Así, el estudio encontró los siguientes datos relevantes:

Trabajar con influencers es efectivo

74% de los anunciantes consultados ha utilizado el marketing de influencers alguna vez y 89,2% de las marcas y agencias sondeadas afirma que el marketing de influencers es efectivo o muy efectivo, lo que supone un 5,2% más que en la primera edición de este estudio en 2019.

Mejor ROI

42% de los encuestados considera que el marketing de influencia es el que tiene mejor retorno de inversión (ROI), muy por delante de Social Ads (27,8%) y SEO (13%).

Preferencia por nano y micro influencers

89% prefiere perfiles de menos de 100.000 seguidores. Se confirma así la tendencia a inclinarse por nano y microinfluencers de menos de 10.000 seguidores (ya los prefiere más del 35%), al conseguir una mejor ratio de engagement.

Gestión externa

54,3% prefiere externalizar el contacto y gestión de las campañas a través de plataformas y agencias. Los sectores que más utilizan el marketing de influencers son moda, belleza y lifestyle, orientado mayoritariamente a un público millenial.

Instagram, la favorita

La red preferida continúa siendo Instagram (95,8%), seguida de Facebook (49,7%) y Youtube (37,1%), mientras que TikTok se ha situado rápidamente en cuarta posición (32,9%). Las stories son swipe up y el video son los formatos más demandados por agencias y anunciantes.

Los resultados han sido presentados en una mesa redonda virtual moderada por Ismael El-Qudsi, CEO de SocialPubli, en la que han participado María Breton, Head of Social Media en GroupM España; Alfredo de Paz, Head of Social Media en Reprise Digital Spain (IPG Mediabrands); Amaia Eslava, Head of Social en WINK transforming through digital; Fernando Gonzaléz, Manager Strategy en Socialyse; y Jaime Valverde, Director Corporativo de Redes Sociales y Contenido Digital MAPFRE.