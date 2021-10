Los millennials nos caracterizamos por enfrentar los retos que se ponen en nuestro camino, sin miedo al fracaso, incluso esto es sinónimo de enseñanza, de oportunidades y de éxito.

Ten presente que la actitud no define la aptitud, pero si la altitud. Al recorrer tu camino siempre inténtalo más de una vez.

Creo que hay varios tipos de millennials, unos que rompen con todos los esquemas que impone la sociedad y la cultura de cada uno, otros que siguen sometidos a las corrientes establecidas por lo social y los creadores sin limites.

Un verdadero millennial no se rinde hasta cumplir sus metas y si no lo esta logrando, cambia de método, pero al final logra encontrar la solución.

La importancia de abrir la mente

Creo que es muy importante conocer el sistema (Sistema = empresas o multinacionales) estoy segura de que esto es una gran ventaja que tenemos, de conocer antes como se mueven las fichas de creaciones, de esta forma estamos un paso adelante de crear nuestro emprendimiento.

Cuando yo estaba en el sistema, curiosamente siempre estaba al lado de los CEO`s o dueños de las empresas, pues ellos son los que siempre tenían la idea inicial y sabían que era lo que había funcionado en sus creaciones o negocios para llevarlos a la cima del éxito. Había algo que todos repetían mucho y era: “Siempre habrá caos, y si no lo hay búscalo porque de ahí es donde salen las mejores soluciones, nuevas líneas de negocios e ideas”.

Eran muy enfáticos en la búsqueda de buenos equipos de trabajo y de dejar a las personas que tenían otras habilidades hacer su trabajo.

Algunas generaciones conocen muy bien esta formula y es la ley del numero 40, 40 horas trabajando durante la semana, 40 años trabajando para lograr una vida digna, 40% del salario para impuestos del gobierno.

Los pensamientos de los millennials que son emprendedores es completamente diferente, buscamos siempre una solución e impacto a comunidades. Porque somos la generación que nos dijeron que podíamos cambiar el rumbo de las cosas y lo creímos.

#EMPRENDER no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer

Paciencia, perseverancia, caer, levantarse y volver a levantarse cuantas veces sea necesario. Empezar de cero no debe ser motivo para rendirse, debe ser motivo de ajustar procesos que quizás no estaban marchando bien. ¡Un error no es un salto al vacío!

Curiosidades de los millennials

Nos toman por irreverentes cuando en realidad somos de jerarquías planas: para nosotros no es tan importante el nombre o un cargo, para nosotros es más importante poder realizar proyectos, trabajos, impacto y lograr nuestros objetivos con los mejores resultados. Donde el producto o servicio sea exponencial, innovador y rentable.

Para nosotros “no existen los jefes” para nosotros lo verdaderamente importante siempre será trabajar en equipo y obtener resultados reales.

El verdadero arte, será la disciplina

La disciplina es la clave del éxito, pero va acompañada de muchas cosas más. La disciplina sin respetar los procesos, el avance y la relación que deben tener muchas áreas conjuntas, para lograr un desarrollo final de un producto o servicio, no brinda resultados exitosos. Dicho resultado si y solo si, va a verse reflejado con éxito si estas partes tienen relación. De lo contrario todo el esfuerzo anterior va a ser un simple desgaste. Esto se llama sincronía.

Que piensan los “adultos” de los millennials

Les pregunté a varias personas adultas, directores, ejecutivos de empresas y políticos y esto fue lo que dijeron:

Los millennials son la revolución en la innovación.

Son un grupo de seres humanos que quieren generar riqueza.

Sienten la obligación de ser innovadores porque si no el mundo se estancaría.

Sienten necesidad por descubrir mayores posibilidades para dar a conocer productos innovadores.

Sin duda tienen un buen concepto de los millennials, sin embargo, todos llegan a la misma conclusión: los millennials no tienen responsabilidades, simplemente dejan el trabajo tirado y se van.

Si aciertas 1 vez es “Suerte” pero si aciertas 2 veces es porque efectivamente eres bueno y eso vale.

Una vez mi primer jefe, cuando estaba en el sistema (empresa retail) me dijo: “cuando tú no sepas algo, simplemente di que sí sabes e inmediatamente ve y miras cómo se hace”.

Daniela Arboleda Filigrana Founder & MARKETING DIRECTOR de Miráfest Colombia. Autora de La biblia de los millenials.