Las campañas por email son cada vez más fuertes, la gente creía que se convertiría en un canal obsoleto, pero hoy está demostrado que las empresas lo catalogan como canal favorito debido a todas esas ventajas que ofrece: contacto directo con el público, es económico y eficaz para cumplir con los objetivos comerciales que te propongas.

No obstante, si no se ejecuta y gestiona de forma correcta el email marketing puede no llegar directo a la bandeja de entrada de tus clientes y perderse en el camino. O en el peor de las casos tener una tasa de apertura muy baja. ¿Cuál es el error que debes identificar para corregirlo y así mejorar los resultados? ¿Por qué tus campañas no están generando los clics que esperabas?

Justamente en este artículo te contaré cuáles son esos detalles que debes tener presente a la hora de enviar tus campañas de email marketing o newsletters y asegurarte de que realmente lo van abrir.

¡Vamos por ello!

Los 5 insights que mejorarán tus campañas de mailing

Los insights es uno de los términos más usados en el marketing digital. ¿Pero por qué resultan tan interesantes? Porque encontrar esa conexión entre tu marca y el consumidor, te hará marcar la diferencia.

1. ¿Quién envía este correo?

No hay nada peor que recibir un email con un nombre de remitente irreconocible ¿Tú lo abrirías? Creo que no, iría directo a la papelera. Despierta mucha desconfianza recibir un email de alguna empresa sobre un producto que nunca hemos comprado o dar un click a un email malicioso.

Por eso es tan importante contar con un dominio propio. Tú quieres generar confianza con tus clientes y prospectos y para ellos es importante sentirse seguros e identificarte con tu imagen corporativa.

Imagina que estás preparando una campaña de email marketing pero se pierde en la bandeja de spam. ¿Quieres correr con ese riesgo únicamente por no contar con dominio propio? Estoy segura que no.

Crear tu dominio con el nombre de la empresa o marca no es tan caro y si quieres generar credibilidad y clics, es hora que lo hagas y vaya de acuerdo a lo que quieres vender o promocionar.

2. Ni ‘gratis’, ni ‘urgente’, ni “has sido estafado”.

En algún momento de nuestra vida todo el mundo ha recibido un spam y lo más triste es que hay gente que lo recibe todos los días. Por eso es tan importantísimo la línea de asunto para que tu campaña de email sea exitosa y efectiva.

Sabemos que no es una de las partes más fáciles y por eso se suele dejar para lo último. En esa frase el objetivo es deleitar, atraer y llamar la atención de tus contactos. Si el asunto les gusta a simple vista, darán click para entrar y así incrementar el engagement y el retorno de la inversión.

Aunque no seas un spammer, es importante que evites el uso de spam words como: gratis, llama ahora, sé tu propio jefe, urgente, ¿has sido estafado?, lotería, entre otras.

3. ¿Cuándo es el mejor momento para enviar tus emails?

No es lo mismo enviar un campaña un lunes a primera hora que enviarla un jueves (hay una diferencia) y quizá ese sea el motivo por el cual tus campañas no están triunfando como tanto lo esperabas.

Para conocer el día y hora perfecta para hacer el envío de tus emails sí o sí tienes que estudiar a tu target e identificar las necesidades o gustos que tienen y que tú le vas a satisfacer.

Los lunes y viernes no son los días favoritos para enviar un email. El primero: porque es la vuelta del fin de semana y a la gente se le acumulan todos los mensajes y elegirá qué y cuáles leer, el tuyo puede ser que no. El segundo: porque está por llegar el fin de semana y las personas tienen la cabeza en otras cosas y no quieren seguir pegados a la computadora.

Así que opta por enviar tus campañas un martes, miércoles o jueves que lo más seguro es que tengan una tasa de apertura mayor. Obviamente, es recomendable que hagas diferentes pruebas, por ejemplo tests A/B y así veas lo que mejor te puede funcionar.

Por supuesto, en el camino de tu campaña podrás elegir varias rutas que te acerquen a cumplir con todos tus objetivos fijados.

4. La campaña me está dando lo que yo quiero, lo que yo buscaba…

No hay nada mejor que dar con lo que uno quiere o busca, es como ganarse la lotería pero sin haberla comprado. Y justamente eso es lo que quieren tus clientes, tú has tenido tiempo de analizarlos, conocerlos, segmentar los grupos de usuarios en función de sus intereses, gustos y necesidades y personalizar. Aprovecha esto y envía la oferta o la promoción a los clientes que sabes que vas a persuadir de inmediato.

Tienes que incluir enlaces o elementos que estimulen y apoyen a las emociones para que el suscriptor haga clic en la acción final, pero evita incluir enlaces a otras páginas que generen confusión o hagan perder el tiempo porque lo que quieres es que ese valioso tráfico que haya en tu campaña se convierta en ventas.

5. La opinión de tus clientes debería importar

Conocer los comentarios de tus clientes te ayudará a saber qué les ha gustado o no y la experiencia que han tenido con tus productos y/o servicios. Y en base a esta información puede optimizar o hacer cambios para mejorar.

Hacer válida la opinión de tus clientes demostrará que tienes una postura humana y que te importa lo que ellos te expresan. Por otro lado, te comprometes a ofrecerles una experiencia única y diferente porque si tú no lo haces, lo hará la competencia.

Para recopilar este feedback puedes hacer uso de formularios de contacto que lo puedes incluir en tu newsletter o campaña que envíes y acompañarlo de una frase que llame la atención, por ejemplo: “Queremos leerte, déjanos tus comentarios aquí”.

Para tener en cuenta:

Como hemos visto a lo largo de este artículo, si aplicas estos 5 consejos es posible que tus campañas de email marketing tengan la tasa de apertura y generes la mayor cantidad de tráfico y que, por el contrario, no acabes en el correo no deseado.

Clicks, clicks y más clicks. ¡Vamos por ellos! No olvides que la calidad de tu contenido no es tema para discutir, simplemente no puede faltar.

Tatiana Rojas Sánchez, content junior de Mailify