Estamos en la era del marketing digital. Crear una presencia en línea es una necesidad para acelerar el crecimiento y aumentar las ventas.

Con el avance del marketing digital, no hay un día en el que no se aprenda algo nuevo sobre cómo construir su marca, llegar a su público y aumentar los ingresos. Y muchos de nosotros simplemente aplicamos todo lo que aprendemos a nuestras estrategias de marketing existentes. ¿Es eso prudente? No. El exceso de cualquier cosa podría conducir a más daños de los que podemos manejar. En este artículo, cubriremos cinco tácticas de marketing digital perjudiciales que debe evitar, y cubriremos cómo pueden dañar su marca.

Importancia del marketing digital

El marketing digital es una forma importante de comunicación que puede ser ventajosa en muchos aspectos, como por ejemplo

Llegar a un mercado y una audiencia más amplios a nivel mundial

Ayudarle a encontrar los clientes adecuados para su nicho y poder dirigirse a ellos

Promoviendo su marca donde se reúnen compradores y vendedores

Proporcionando análisis estadísticos para nuevas mejoras

Proporcionar accesibilidad y similitud a sus clientes

Segmentar y personalizar fácilmente su marketing

Tácticas de marketing digital que pueden dañar su marca

Con tantos beneficios del marketing digital, es una pena no utilizarlo correctamente o abusar de él. Comentemos algunos de los errores más comunes del marketing digital para que puedas evitarlos.

1. No conocer a su público

A la hora de comercializar tus productos, es importante diseñar la estrategia perfecta, encontrar a tu público objetivo y establecer objetivos. Todas estas cosas deben planificarse simultáneamente para obtener resultados positivos. Por ejemplo, muchos consumidores se sienten molestos cuando los sitios web les piden constantemente sus datos o les interrumpen con anuncios en las redes sociales, sin comprobar si estos clientes son siquiera relevantes para su mercado. Por lo tanto, antes de utilizar cualquier técnica de marketing digital, es importante segmentar a los clientes en función de la necesidad de su producto, y luego dirigirse a ellos con contenido personalizado.

No tener un objetivo fijado es un error de principiante, y esperar ver resultados en los primeros días un error aún más tonto. El marketing digital es una herramienta poderosa, pero no es un mago; se necesita tiempo para que se vea una respuesta positiva.

2. Promocionar tus productos en foros de baja calidad

Los foros de la comunidad se crean donde los expertos o los usuarios proporcionan información sobre un producto para que los nuevos clientes puedan estar seguros de su elección antes de hacer una compra. Pueden proporcionar una gran manera de aumentar el compromiso de los clientes y convertirse en una valiosa fuente de información.

Muchas empresas utilizan estos foros como forma de comercializar su producto, lo que resulta bastante eficaz. Pero hay algunas desventajas importantes si promocionas tu producto en muchos foros de baja calidad. Además del problema obvio de no llegar a un público amplio, promocionar en demasiadas plataformas de baja calidad también podría llevar a una penalización por parte de Google. Esto también entra dentro de la categoría de Gray-Hat y Black-Hat SEO, que no es recomendable y podría afectar a la clasificación de su sitio.

También es importante encontrar el foro adecuado para su producto y construir su reputación antes de comercializar descaradamente su producto, ya que esto podría afectar su credibilidad también.

3. Utilizar enlaces recíprocos

La construcción de enlaces es una poderosa herramienta de marketing digital que está siendo utilizada por los sitios de contenido hoy en día. Y seguramente debe funcionar ya que es muy popular. El enlace recíproco es un tipo de acuerdo mutuo entre dos partes en el que acuerdan intercambiar enlaces para aumentar su posicionamiento en los motores de búsqueda. Pero como hemos mencionado anteriormente, el uso excesivo de cualquier cosa está obligado a meterse en problemas, y por lo tanto múltiples enlaces recíprocos no son buenos para el SEO en general y también podría conducir a obtener una penalización de Google. Es más importante centrarse en el valor del contenido en sí mismo y su relevancia con su audiencia, en lugar de preocuparse por el ranking del sitio.

4. Depender demasiado de las redes sociales

Cuando se trata de marketing digital, las redes sociales son las que mandan. Entonces, ¿por qué decimos que no hay que depender demasiado de ellas? Los propietarios de pequeñas empresas suelen dirigir su negocio a través de las redes sociales y utilizan todas las técnicas posibles para aumentar la participación de los clientes y las ventas. Sin embargo, esto no funcionará hasta que no se utilice correctamente.

Hacer demasiadas cosas a la vez es algo que te va a estallar en la cara. Crear varias cuentas en varias plataformas de medios sociales es muy difícil de gestionar y podría provocar más daños que beneficios. Por ello, es importante analizar qué plataforma es más beneficiosa, dónde están activos sus clientes, dónde hay compradores disponibles, etc., y luego descartar las cuentas menos beneficiosas.

También es importante ser sensible a su audiencia. Dado que las redes sociales ofrecen una audiencia global, aislar o dirigirse a un tipo concreto podría provocar malas relaciones públicas y protestas.

5. Centrarse en la cantidad de contenido por encima de la calidad

El marketing de contenidos es una herramienta de marketing clave en la época actual. Pero muchas empresas lo explotan. ¿Cómo? Estos negocios se preocupan principalmente por la cantidad del contenido en lugar de la calidad. Aunque esto puede ser bueno para su página, es malo para la salud de su SEO y la satisfacción de sus clientes. El objetivo principal de crear entradas de blog es proporcionar conocimientos valiosos a tus clientes en relación con tu nicho, pero cuando te centras en los números, la calidad se desvía. Por lo tanto, es importante dar a su contenido la atención que merece sin ampliar sus recursos.

Cómo evitar las tácticas de marketing digital perjudiciales

Deje de perder su tiempo en estas estrategias de marketing digital ineficaces y piense en ofrecer resultados. El marketing digital siempre está sacando nuevas técnicas de vez en cuando, y tú tienes que estar al día. Uno de los errores más comunes que cometen las startups y las pequeñas empresas es que tratan de aplicar todas las técnicas juntas y esperan que algo haga clic. Aquí es donde las cosas se estropean. Es importante centrarse en los aspectos básicos al principio, como la segmentación de clientes, el contenido de calidad y la creación de reputación, en lugar de correr detrás de los números.

Xaviera Khalid- Small Business on fire