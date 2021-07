El cofundador de Microsoft dio consejos que pueden beneficiar a todos los líderes ocupados. Aprender a delegar fue la habilidad que impulsó su éxito.

En declaraciones a su alma mater de la escuela secundaria el año pasado, Bill Gates tuvo mucho que compartir sobre qué tipo de mentalidad se requiere para construir su propio éxito.

Entre sus muchas lecciones aprendidas en la vida y los negocios, el cofundador de Microsoft dijo algo que puede ser beneficioso para cada líder ocupado: la habilidad de aprender a delegar mejor.

Gates admite que delegar no fue fácil para él en los primeros días de Microsoft. Sabía que su obsesión con la programación no era sostenible si la empresa iba a escalar, por lo que tenía que confiar conscientemente en la capacidad de otras personas para escribir software.

En una palabra, Gates tuvo que aprender a rendirse. A medida que Microsoft creció, también lo hicieron sus responsabilidades de gestión. Fue entonces cuando descubrió que también tenía que aprender a delegar sus debilidades, como administrar la parte del negocio de las personas, en las fortalezas de otras personas.

Cinco formas de delegar con éxito

¿Las primeras luchas de Gates te parecen verdaderas? Si tu negocio está creciendo más allá de tu capacidad, deja de ser un guardabosques solitario. Tener un gran equipo a tu lado es el primer pilar para una delegación exitosa de un líder. Y se debe establecer una confianza bidireccional para que un líder se sienta cómodo delegando y compartiendo responsabilidades.

Si bien se requiere cierto nivel de paciencia, delegar tareas efectivamente es una habilidad que lleva a los empleados a sentirse útiles, capacitados e integrales para el funcionamiento de la organización. Aquí hay cinco formas de hacerlo con resultados prolíficos:

1. Dale a la gente el “por qué” detrás de tu razón

Los miembros del equipo que no entienden por qué una tarea en particular importa y cómo encajan en ella tienen menos probabilidades de preocuparse. Los líderes que delegan bien dan contexto a los miembros del equipo sobre lo que está en juego, lo que está involucrado, cómo las piezas encajan en el panorama general y por qué es importante hacerlo. Al destacar la importancia y la singularidad de una tarea en particular y pintarla como una oportunidad de asociación, los líderes aumentan la motivación y las posibilidades de seguimiento.

2. Inspirar compromiso con metas y expectativas claras

Para entusiasmar y comprometer a su gente, inscríbelos en lo que es posible definiendo primero el trabajo y su papel para que esto suceda. Luego, comunica con gran claridad todas las expectativas para una comprensión completa. Finalmente, confirma que entendieron y pídeles que repitan lo que escucharon para que no se pierda nada en la traducción.

3. Delegar a la persona correcta

Es importante tener la habilidad de saber a quién delegar, ya que la experiencia, el conocimiento y las habilidades son importantes para la tarea delegada. ¿Está lo suficientemente familiarizado con cada miembro del equipo para conocer sus conocimientos, habilidades e incluso su estilo de trabajo preferido? ¿Eres consciente de la carga de trabajo actual de esta persona a la que se le asigna la tarea? ¿Tiene tiempo para asumir más trabajo?

4. Centrarse en los resultados

Concéntrate en lo que se logra, en lugar de quedarte atascado en los detalles del trabajo y cómo debe realizarse de acuerdo con tus métodos. Permite que brille la libertad de creatividad y la fuerza y ​​el estilo de cada contribuyente individual en lugar de exigir tu forma de hacer las cosas. Permitir que el miembro de tu equipo tenga cierto nivel de control del proceso y la toma de decisiones facilitará el éxito, la confianza y la participación en el trabajo.

5. Proporciona reconocimiento donde lo merezca

Es natural querer sentirse reconocido por los gerentes por su buen desempeño y trabajo duro. Somos propensos a desear elogios y reconocimiento, y es bueno para nuestro cerebro. La dopamina química, un neurotransmisor producido en el cerebro, estimula las partes que procesan las recompensas y crean emociones positivas como la satisfacción y el disfrute. Reconocer a un empleado por su buen desempeño también salvará tu negocio. La falta de reconocimiento es la tercera razón más común por la que los empleados eligen dejar a sus empleadores, según una encuesta entre 1.154 personas realizada por Achievers.

Marcel Schwantes – INC