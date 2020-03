Adiós a un grande: A los 84 años murió Jack Welch

Compartir Facebook

Jack Welch, el hijo de un conductor de ferrocarril que se convirtió en presidente y CEO de General Electric y lo dirigió durante dos décadas, con un crecimiento de su valor de mercado de $ 12 mil millones a $ 410 mil millones, murió hoy, a los 84 años.

Mientras estaba al timón, Welch compró y vendió decenas de empresas, expandiendo el gigante industrial a servicios financieros y consultoría. GE Capital Bank fue fundado siete años después de su mandato. Sus adquisiciones incluyeron a RCA, entonces propietario de NBC, y Kidder Peabody, la corredora que se vio envuelta en un escándalo de información privilegiada.

También simplificó la burocracia inflada del conglomerado al darles a los gerentes rienda suelta para hacer cambios que consideraran beneficiosos para el resultado final.

Inventó la “curva de vitalidad”, en la que los gerentes se clasificaron en tres grupos. El 20% superior del grupo “A” estaba “lleno de pasión, comprometido a hacer que las cosas sucedan”.

El grupo “vital” 70% “B” fue esencial para la empresa y se animó a unirse a los A ‘s. Luego estaba el 10% inferior del grupo “C”. “Los de bajo rendimiento generalmente tenían que irse”, dijo Welch en su libro de 2001, “Jack: Straight From the Gut”.

Su vida

John Francis Welch Jr. nació el 19 de noviembre de 1935 en Peabody, Massachusetts, de padres irlandeses estadounidenses. Su padre era conductor del ferrocarril de Boston y Maine y su madre era ama de casa. El joven Welch estudió ingeniería química en la Universidad de Massachusetts Amherst y recibió su Ph.D. de la Universidad de Illinois en 1960.

Welch se unió a GE en 1960 como ingeniero químico en su división de plásticos en Pittsfield, Massachusetts. Se convirtió en vicepresidente en 1972 y vicechairman siete años después. En abril de 1981, a los 45 años, sucedió a Reginald H. Jones como presidente y director ejecutivo.

El “Gerente del siglo”

Welch insistió en que todas las divisiones de GE sean líderes del mercado. “Arreglalo, ciérralo o véndelo”, le gustaba decir.

La revista Fortune lo denominó “gerente del siglo” en 1999. “Aunque actuó con lo que en ese momento parecía agresividad blitzkrieg, lamentó en años posteriores que no se hubiera movido aún más rápido”, escribió Geoffrey Colvin, director editorial de Fortune. el título. “Habiendo recibido uno de los tesoros de la empresa estadounidense, dijo que tenía” miedo de romperlo “. Welch no solo no lo rompió, sino que también lo transformó y multiplicó su valor más allá de las expectativas de cualquiera”.

Welch se retiró de GE en septiembre de 2001, días antes de los ataques del 11 de septiembre. Tras su retiro, The New York Times publicó un editorial sobre su historial profesional.

“Welch fue un revolucionario de cuello blanco, inclinado a lo largo de su carrera en G.E. a defender el cambio radical y aplastar la complacencia del orden establecido”, dijo el editorial. “Su legado no es solo un cambio en G.E., sino también un cambio en el espíritu corporativo estadounidense, que valora la agilidad, la velocidad y la regeneración sobre los ideales más antiguos como la estabilidad, la lealtad y la permanencia”.

Después de dejar GE, Welch se convirtió en consultor de negocios, participó en conferencias públicas y apariciones en televisión, escribió una columna y libros y abrió un instituto de gestión con fines de lucro.

