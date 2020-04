Los líderes emocionalmente inteligentes más efectivos controlan su miedo y su impulso de evitar cualquier responsabilidad y echarle la culpa. ¿Suena familiar?

En tiempos de crisis, especialmente los inesperados, los humanos tendemos a reaccionar con una respuesta de lucha o huida. Estamos cableados de esa manera; fue programado en nuestro cerebro primitivo desde el momento en que vivíamos en cuevas.

En tiempos de crisis y miedo, como los que estamos experimentando ahora, esperamos que nuestros líderes nos brinden más orientación que nunca para brindarnos orientación, esperanza y apoyo. Si bien nuestros líderes no tendrán todas las respuestas, tenemos la expectativa de que encontrarán a las personas adecuadas para ayudarlos, brindarles apoyo moral y dirección, y dar una luz para ayudarnos a encontrar nuestro camino hacia un lugar mejor. Estamos buscando a alguien en quien confiemos para tener nuestros mejores intereses en el corazón. Esto requiere un líder que tenga un nivel de inteligencia emocional para manejar sus emociones y ayudarnos a manejar las nuestras para el bien de todos.

Aquí hay cinco cosas que los líderes emocionalmente inteligentes demuestran en tiempos de crisis:

Empatía

Maya Angelou dijo: “La gente olvidará las cosas que haces, y la gente olvidará las cosas que dices. Pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir ”. Cómo se juzga a los líderes en un momento difícil no es necesariamente lo que dijeron o hicieron, sino cómo hicieron sentir a las personas. Si bien pueden decir las palabras correctas leídas de un teleprompter, muchas personas sentirán si el líder no es auténtico o simplemente dice lo que se espera de ellos. Los líderes genuinamente empáticos y preocupados por las necesidades de aquellos a quienes representan se verán honestos, sinceros y auténticos.

Conciencia de sí mismo

Como todos nosotros, los líderes tienen toda la gama de emociones. Debido a su poder para influir en tantas personas, la expectativa de que mantendrán sus emociones bajo control es mucho mayor que para el resto de nosotros. En tiempos de crisis, los líderes más efectivos pueden controlar su miedo, su impulso de evitar cualquier responsabilidad y culpar a otros, con los que todos luchamos durante los momentos más difíciles. Para mantener sus emociones bajo control, los líderes deben ser conscientes de lo que sienten, qué emociones pueden ser más difíciles de manejar y trabajar para tenerlos bajo control antes de comunicarse públicamente.

Adaptabilidad

Durante una crisis, la situación puede cambiar drásticamente y constantemente sin previo aviso. Es crucial que los líderes puedan avanzar junto con la crisis a medida que cambia. Estar incómodo con no tener todas las respuestas, ser vulnerable y confiar en otros que tienen conocimiento son todos los rasgos que comparten los líderes altamente adaptables. No pretenden tener respuestas que no tienen, pero brindan garantías y consuelo al hacernos saber que se encontrarán las respuestas.

Conciencia social

Los líderes emocionalmente inteligentes son conscientes de cómo la crisis está afectando a los involucrados y piensan en esto antes de comunicarse públicamente. Un fracaso importante en este sentido se produjo después del derrame de petróleo del Golfo de México, cuando el CEO de BP, Tony Haywood, declaró: «Solo quiero recuperar mi vida». Su falta de conciencia de cómo esto le llegó a los seres queridos de quienes perdieron la vida y a todos los afectados lo hizo sonar totalmente sordo. Mostró una completa falta de empatía y conciencia de cómo otros podrían sentir y ver las cosas durante este tiempo.

Comunicación fuerte y auténtica

Si bien es importante que un líder tenga buenas habilidades de comunicación durante situaciones de crisis, también es importante que hablen con autenticidad y en un estilo en el que hablen naturalmente. Las personas que están acostumbradas a escucharlos hablar se levantarán cuando un líder se comunique de manera diferente a lo habitual y cuestionen su autenticidad y autenticidad. Comunicarse a través de una crisis es a menudo lo más difícil que tiene que hacer un líder, y puede sacarlo de sus zonas de confort. Los mejores líderes están a la altura de las circunstancias y se esfuerzan hasta el punto de permitir que salga lo mejor de sí mismos.

Harvey Deutschendorf. Es un experto en inteligencia emocional, autor y orador. FastCompany