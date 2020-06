¡Tienes que poder inspirar!

Ahora más que nunca, buscamos inspiración en nuestros líderes. Nuestra nación se ha enfermado por una pandemia, sacudida por una crisis económica y agitada a raíz del asesinato de George Floyd por parte de la policía. Siempre en tiempos de problemas, buscamos a los que tienen autoridad para que nos den instrucciones.

El desafío para los líderes en esos momentos es proyectar la sensación de control frente a lo incontrolable y la calma frente a la ira y la ira. Aquí hay algunos ejemplos de líderes que lo hacen correctamente

Proyecte preocupación

Cuando los disturbios civiles azotaron la ciudad de Atlanta, la alcaldesa Keisha Lance Bottoms dijo: “Soy madre de cuatro niños negros en Estados Unidos, uno de los cuales tiene 18 años. Cuando vi el asesinato de George Floyd, me dolió como le dolería a cualquier madre”, dijo Bottoms. “Llamé a mi hijo y le dije: ‘¿Dónde estás?’ ‘No puedo protegerte, y los chicos negros no deberían salir hoy’ “. Más tarde, cuando habló con Jake Tapper de CNN, dijo:” Este ha sido un equilibrio realmente difícil porque me siento impotente. Me siento enojada. Me siento frustrada”. Sam Walker, en su artículo del Wall Street Journal, elogió a Bottoms por hablar de manera extemporánea y directa a su audiencia, un factor que proyecta preocupación y empatía.

Sea honesto

Erika Shields, la jefa de policía de Atlanta, ha enfatizado la necesidad de capacitación continua para la policía, el despido de oficiales pesados ​​y el diálogo con la comunidad. Shields, que ha marchado con los manifestantes, también habló sin rodeos. “La aplicación de la ley tiene un papel importante, pero también tiene un gran componente socioeconómico, y mientras sigamos teniendo una brecha entre los que tienen y los que no tienen, la falta de minorías en los puestos de alta dirección, [Estas “disparidades”] son ​​los impulsores subyacentes de gran parte de esto, pero la policía tiene una gran responsabilidad y necesitan mejorar “.

Escucha ferozmente

Tim Ryan, CEO de PwC, ha estado al frente y al centro de los problemas de injusticia racial, especialmente desde el año pasado cuando uno de los jóvenes asociados de la firma, Botham Jean, fue asesinado a tiros en su propio departamento. Ryan ha desafiado a todos en su empresa a considerar sus acciones y lo que deberían hacer para garantizar una mayor equidad y oportunidad para el avance de los disturbios actuales. Con ese fin, él y su equipo ejecutivo están celebrando reuniones para inspirar, escuchar y hablar sobre los problemas.

Ryan le dijo al Wall Street Journal: “Básicamente, estamos tratando de hacer que sea cómodo para las personas compartir cómo se sienten porque así es como obtendremos productividad; así es como conseguimos personas que quieran venir y quedarse en la empresa “. Ryan hizo el caso de negocios para comunicaciones abiertas. “Si llevas todas estas preocupaciones cuando vienes a trabajar, si eres mujer, si eres negro, y no puedes compartir cómo te sientes, el hecho de que te tengamos en el asiento no significa nada. Queremos que estés aquí en mente y cuerpo “.

Los líderes corporativos, además de Tim Ryan de PwC, están hablando. Según Americus Reed, profesor de marketing en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, “Existe una tendencia general hacia que los ejecutivos en el C-suite sean llamados y puestos a prueba por los consumidores que quieren saber cuál es su posición: existe la oportunidad de diferenciarse no solo en función sino también en valores”.. Reed le dijo al New York Times: “Es inteligente, esperan tomar una posición, con suerte, porque es moral, pero también porque entienden el juego económico a largo plazo”.

Elogie a los demás

Sylvester Turner, alcalde de Houston, dijo en una conferencia de prensa. “Quiero agradecer a la gente de la ciudad de Houston, a nuestros manifestantes, por comportarse de manera pacífica, especialmente el sábado por la noche, cuando alrededor del 98% de las personas que participaron lo hicieron pacíficamente”, dijo. “Entonces, quiero agradecerles por eso”. Al mismo tiempo, agradeció a la policía por actuar de manera responsable y garantizar la seguridad pública.

Elogiar a la policía es algo que el alcalde Bottoms de Atlanta también señaló: “Sé que hay hombres y mujeres que se ponen el uniforme todos los días que aman y se preocupan por nuestra comunidad. Y lo hacen por las razones correctas”.

Involucre a todos

En un día de junio, cuando el gobernador Andrew Cuomo señaló que las muertes por muertes de Covid-19 habían disminuido precipitadamente en las ocho semanas anteriores, citó los esfuerzos de los ciudadanos de Nueva York. “La gente del estado cambió radicalmente su comportamiento y observan ese progreso: el menor número de hospitalizaciones hasta la fecha en cuestión de semanas. El logro de hoy es una prueba de que sabemos que podemos cambiar … dramáticamente cuando trabajamos juntos”. Cuomo siguió los pasos de Winston Churchill, cuyos discursos sirvieron para inspirar a los británicos en el frente interno y hacerlos sentir como si estuvieran personalmente involucrados en ganar la guerra.

Causa justa

No todos los líderes, incluidos los citados anteriormente, lo hacen bien siempre, pero los buenos líderes se concentran en reunir a las personas por una causa común. “Siempre debemos tomar partido”, escribió el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel. “La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado.”

Los líderes tienen el don de inspirar a otros a tomar medidas porque es lo correcto

John Baldoni. Especialista en liderazgo; coach ejecutivo, orador y autor reconocido internacionalmente. Forbes.com