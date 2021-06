Alguien preguntó en Quora sobre los pros y los contras de trabajar en el espacio del capital riesgo. Esto respondió el inversor Jason Lemkin

Voy a enumerar los pros y los contras, pero antes de llegar a ellos, es importante señalar algunas cosas:

El capital riesgo es un sector minúsculo. Es una clase de activos minúscula, y la mayoría de las empresas de capital riesgo tienen sólo un puñado de socios y un puñado de inversores adicionales.

Las vías de promoción en el capital riesgo son muy limitadas. Sí, las empresas más grandes y más importantes promueven a un puñado de personas a socio. Pero en realidad se trata de un puñado de puestos al año. Pocas empresas tienen realmente una vía de promoción de socios tradicional. Las sociedades pequeñas no necesitan añadir… demasiados socios nuevos.

Es un trabajo de ventas y finanzas. Y tú eres sólo un número. Sí, los VC están mucho más cerca de los fundadores que los inversores del mercado público. Pero al final, usted es sólo un número – sus rendimientos. Y para obtener buenos rendimientos, hay que buscar, encontrar y cerrar las mejores operaciones.

Sólo las mejores startups importan, en el ámbito de las empresas. Es un poco triste, pero en todos los fondos, excepto en los más pequeños, sólo las inversiones en unicornios (valoración de más de 1.000 millones de dólares) mueven la aguja. Casi no tiene sentido invertir en cualquier startup que no pueda valer más de 1.000 millones de dólares, al menos potencialmente.

Pueden pasar más de 15 años para obtener beneficios reales de tus inversiones. Las empresas de capital riesgo no obtienen beneficios hasta que no devuelven el dinero a sus propios inversores. Si a esto le añadimos el hecho de que no puede participar en los beneficios cuando empieza en el mundo de las empresas, pueden pasar más de 15 años hasta que obtenga algún beneficio personal de sus inversiones.

La competencia es feroz. Las mejores startups suelen tener mucho, mucho más interés de los inversores que acciones disponibles. ¿Por qué va a ganar? ¿Lo sabe?

Los sueldos son buenos y puedes ganar mucho dinero con el “carry” (beneficios de la inversión), pero los mejores fundadores ganan mucho, mucho más. La matemática no es obvia, pero más aquí. La mayoría de los VC no pueden ser realmente fundadores/directores generales. Pero los que pueden, pueden ganar mucho más como CEO fundador.

Así que, como puede ver, los pros y los contras del emprendimiento dependen de la comparación con qué. Comparado con muchos trabajos “ordinarios”, es un trabajo increíble. Comparado con trabajos en los que puedes cambiar el mundo… bueno, es más matizable.

Haga lo que haga, no lo idealice.

Jason M. Lemkin, SaaStr Fund . Cofundador y director general de EchoSign (adquirida por Adobe).

