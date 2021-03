Baubap, la plataforma mexicana de préstamos móviles, cerró una ronda de financiamiento “growth” por $3 millones de dólares, liderada por la empresa mexicana de servicios financieros Grupo Alfin.

Baubap ofrece préstamos en línea en minutos, requiere sólo una INE vigente y un celular Android. A través de tecnología de evaluación propia, lleva a cabo la calificación crediticia del cliente usando datos alternativos. Su objetivo es proporcionar préstamos ágiles y simples a una clientela económicamente vulnerable, su primer producto es un micro-préstamo de $500 a $5,000 pesos y durante este año fortalecerá su oferta de servicios financieros móviles

“Buscamos reducir la barrera de desarrollo económico para quienes tienen pocas opciones de financiamiento en México, además tenemos el compromiso con la estabilidad financiera de nuestros clientes: no permitimos el sobreendeudamiento, hay descuento en intereses por pagos en tiempo, y no hay intereses moratorios. Usamos políticas de crédito que benefician a nuestros usuarios en el largo plazo, ofrecemos educación financiera e incluso un sistema de cobranza respetuoso” comenta Roberto Salcedo, cofundador y CEO de la empresa

La startup opera digitalmente en todo México 24/7, sin sucursales, y está enfocada en brindar un servicio sin trámites complejos a personas, independientemente de su historial crediticio. Baubap ofrece una tecnología intuitiva y lúdica, que permite a los clientes aprender a mejorar sus finanzas, a la vez que obtienen y pagan sus créditos.

Salcedo, indicó que con esta inversión se marca una nueva etapa para Baubap. “Nuestra tecnología nos ha permitido crecer aceleradamente en los primeros dos años, atendiendo a más de 500 mil usuarios. Los microcréditos son sólo el inicio del viaje para nosotros y nuestros clientes, estamos en planes para extender nuestra oferta de servicios de forma que podamos seguir apoyando a los mexicanos que más lo necesitan, con soluciones accesibles que generen impacto de largo plazo en sus vidas”, menciona el directivo.

Por su parte, Luis Villarreal, CTO de Baubap, menciona que la pandemia ha sido una prueba para ellos y su mercado. “Las finanzas de la población en general están siendo sometidas a un gran estrés, debido a los cierres de negocios e incertidumbre. Para nosotros, la prueba fue poder seguir apoyando a nuestra base de clientes en este escenario, y afortunadamente logramos un crecimiento de 10X durante 2020, en gran medida gracias a la tecnología que utilizamos y a la forma en la que agregamos valor a nuestros clientes”, menciona Villarreal.

En México existen alrededor de 20 millones de personas que carecen de identidad financiera, es decir, no poseen historial crediticio, comprobantes de ingresos, o trabajan en el sector informal y tienen poca capacidad de ahorro. Esta población representa menos del 10% de los créditos al consumidor otorgados por las instituciones financieras tradicionales.

La startup busca atender a este sector, que tiene la capacidad y la voluntad de pagar sus créditos, pero no ha sido atendido por la banca tradicional por carecer de los requisitos solicitados, lo cual ha generado un mercado no atendido hasta ahora. A través de su tecnología, Baubap comprueba la identidad de las personas, previene fraudes y detecta la probabilidad de incumplimiento. Con una infraestructura tecnológica apoyada en aprendizaje automático, reduce la barrera de accesos a oportunidades de desarrollo económico para quienes no tienen o no han tenido oportunidad de obtener un crédito bancario.

La plataforma cuenta con el apoyo previo de los fondos 500 Startups, Seedstars, ArkAngeles y G2 Momentum Capital, quienes aportaron $465 mil dólares en rondas previas.