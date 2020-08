Tres startups chilenas lograron levantar capital en plena crisis y comparten sus secretos: un equipo consolidado, orden y perseverancia.

Cada una de estas empresas se encuentra en diferentes etapas: Burn to Give, plataforma de bienestar con propósito, acaba de realizar el mayor levantamiento de capital por una startup chilena (US$8,5 millones), mientras que Justo y Chipax, están en programas de aceleración –Y Combinator y 500 Startups, respectivamente- y hoy, pese a la pandemia, están en búsqueda de nuevos inversionistas.

Si bien este no es un camino fácil, sobre todo considerando el actual escenario de contracción económica, ellos ven este momento con otros ojos. “Las crisis fuerzan la creatividad y es en estos periodos cuando surgen grandes ideas de negocio. Con la recesión del 2008 nacieron Uber y Airbnb, en una época donde era impensado arrendar un espacio de tu auto o una habitación de tu casa”, indica Cristóbal della Maggiora, cofundador de Burn to give.

En Chipax, fintech que ayuda a las pymes a ordenar sus finanzas, están con las pilas cargadas para conseguir una ronda de US$2,5 millones y así concretar su plan de internacionalización hacia México, lo cual se ha dificultado, debido a la incertidumbre. “Sin embargo, como ahora todo funciona de forma remota, el número de reuniones con inversionistas ha crecido, lo que aumenta las posibilidades de conseguir capital internacional”, comenta Felipe Urzúa, cofundador de Chipax.

Nicolás López, fundador de Justo, app que impulsa las ventas de restaurantes, dice que hoy están las oportunidades de inversión, sólo hay que lanzarse a buscarlas. “En la actualidad todo se ha movido hacia lo digital, área que se ha convertido en la más atractiva y que tiene más probabilidades de levantar capital”.

El equipo, lo más importante

Son varios los factores en los que ponen atención los inversionistas cuando analizan en qué proyecto destinarán sus fondos. Sin embargo, hay algo en lo que todos concuerdan: las personas.

“Si bien hay varios unit economics que son muy estándar por industria a la hora de levantar capital, para empresas que se encuentran en etapas más tempranas o con rondas de inversión más pequeñas, el factor equipo puede pasar a ser el más relevante y a medida que las rondas de levantamiento son por montos más altos, los indicadores sanos van tomando protagonismo”, indica Urzúa.

Cristóbal della Maggiora es más categórico, “el 99.9% invierte pensando en el equipo que hay detrás de una idea y el 0.1% lo hace en la idea. Los inversionistas invierten en personas y en cómo se conjugan las habilidades de cada uno de los integrantes del equipo, no en el negocio, porque los negocios son cambiantes, las personas no”.

“También es relevante que el equipo de fundadores haya realizado proyectos en conjunto anteriormente y que transmitan la confianza y tranquilidad de que la empresa no va a morir por una pelea entre sus miembros, que es una de las razones por las que las startups fracasan”, apunta López.

Orden y perseverancia

Levantar capital es un trabajo demandante que requiere mucha preparación e investigación, acá nada se deja al azar. El tiempo de las reuniones informales quedó en el pasado y es una tarea que si bien, no es de dedicación exclusiva, requiere bastante tiempo.

Para Felipe Urzúa, este proceso es similar a una venta. “Los inversionistas quieren comprar al equipo, la idea y el proyecto futuro. No se trata sólo de presentar un informe financiero, sino que hay que convencerlos sobre la gran oportunidad que representa tu propuesta. Además, esto se trata de generar una relación de confianza y eso implica mucho más que mostrar las principales métricas del negocio”.

El primer objetivo de una startup es encontrar el product market fit, es decir, que tu producto se ajuste al mercado y que los clientes estén dispuestos a pagar por él, explica López. “Con esto resuelto, el camino de levantamiento de capital será mucho más fácil, sin embargo, es importante asesorarse por instituciones como aceleradoras, que te enseñarán a presentar tu negocio y te conectarán con inversionistas. También es bueno conocer la experiencia de emprendedores que hayan conseguido una ronda de inversión”.

Otra recomendación de Cristóbal della Maggiora es entender muy bien el problema que tu idea resuelve, qué es lo que vas a pedir y cuál es tu plan de trabajo. “Es importante tener un investor deck muy ordenado. Además, la magia está en tocar la mayor cantidad de puertas, es un tema estadístico, de cada 100 puertas, es probable que sólo una se abra”.

El cofundador de Burn to Give agrega que esta es una labor que siempre está en carpeta. “Nosotros acabamos de levantar capital en una serie A, pero ya estamos pensando en la serie B, en cómo escalar el negocio y en los KPIs que necesitamos formular para ese proceso”.

Para finalizar, el Fundador de Justo, añade que las startups sí o sí tienen que atreverse y salir a buscar financiamiento. “Es mucho mejor que pedir un crédito en un banco, no te quedas con deudas y si la empresa no funciona, es algo contemplado por los inversionistas. Lo más probable es que muchos te rechacen, pero no te puedes desmotivar. A nosotros nos han dicho varias veces que no”.