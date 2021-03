ALLVP y Mountain Nazca anuncian la llegada a México de Wonder Brands, con planes de inversión de mil millones de pesos mexicanos.

Wonder Brands busca impulsar el sector de eCommerce mexicano y asociarse con marcas exitosas de venta digital, potencializar su crecimiento y hacer de ellas empresas aún más rentables a través de un proceso de escalado exponencial.

Acorde a las cifras publicadas por el 451 Research de S&P Global Market Intelligence, se previene que el eCommerce crezca a un ritmo acelerado que supere seis veces las ventas offline, alcanzando para el 2022 un valor de 5.8 billones de dólares. En el caso de México se estima que las ventas digitales alcancen más de 21 mil millones de dólares para el 2021 según cifras de Statista, mientras que la AMVO registró, tan solo en enero, un incremento de hasta el 50% de compras digitales por semana.

Wonder Brands tiene como meta formar alianzas de inversión con empresas nativas digitales (DNVBs) a fin de escalarlas de manera exponencial para convertirse en la compañía líder de consumo masivo para la nueva generación en Latinoamérica. Con ello, las empresas asociadas podrán contar no solo con el business intelligence de Wonder Brands, sino con el respaldo de ALLVP y Mountain Nazca.

Además de ALLVP y Mountain Nazca, WonderBrands cuenta con la inversión de Global Founders Capital, liderado por el emprendedor alemán Oliver Samwer y Fontes, el nuevo fondo de inversión en capital semilla de QED de Estados Unidos.

Federico Malek y Nicolás González Luna son amigos desde la universidad y cofundadores de la startup. Federico cuenta con una amplia experiencia en la gestión de operaciones digitales, en la creación y desarrollo de diversos equipos, pero también en la optimización de procesos y en la obtención de objetivos empresariales. Fue CEO de la primera insurtech en Argentina, iunigo.com, también fue Managing Director de Groupon en Latinoamérica.

Por su parte, Nicolás es experto en inversiones en empresas. A lo largo de su carrera ha trabajado con capital privado, fusiones y adquisiciones en instituciones financieras de primer orden, realizando análisis de inversiones y el seguimiento de empresas en cartera. Es miembro del Comité de Inversiones de NCA, un consorcio de Family Offices con sede en Suiza. También fue Vicepresidente del fondo de capital privado Oaktree Capital, desplegando más de 1.000 millones de dólares de capital en 9 inversiones. Inició su carrera como analista de Fusiones y Adquisiciones para Goldman Sachs.