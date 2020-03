Unilever logra la equidad de género en cargos directivos a nivel global

Compartir Facebook

Unilever anunció que ha alcanzado la equidad de género en cargos directivos a nivel global, un año antes del objetivo que había trazado.

Unilever ha progresado especialmente en áreas que históricamente contaban con baja representación femenina. El área de Finanzas ahora cuenta con un 50% de mujeres en cargos directivos a nivel global.

Soluciones empresariales y tecnológicas, en tanto, llega al 47%. Supply Chain ha mostrado el cambio más profundo, al alcanzar una representación femenina del 40% en su gerencia.

El equilibrio de género logrado por Unilever forma parte del histórico compromiso para promover la equidad en el lugar de trabajo.

Un equipo dedicado en “Diversidad e Inclusión” ha implementado numerosas iniciativas, incluyendo un Panel de Diversidad Global y una red de alrededor de 100 “Campeones de la Diversidad e Inclusión” que han demostrado cómo una comunidad puede impulsar una cultura inclusiva en distintos mercados.

Además, se están utilizando diversas herramientas para lograr la equidad de género en la contratación del personal. Estas incluyen: requisitos para entrevistas equilibradas en términos de género y objetivos sólidos de Diversidad e Inclusión, así como también el análisis de gestión de talento femenino en nuestros equipos.

Por otra parte, Unilever impulsa la Alianza Unstereotype convocada por ONU Mujeres, cuyo objetivo es eliminar los estereotipos dañinos en el lugar de trabajo y en la industria publicitaria.

“En Unilever Cono Sur adherimos al compromiso global en el 2012 y desde ese momento trabajamos en pos de que cada mujer tenga la posibilidad de desarrollar su carrera. El camino que venimos recorriendo durante los últimos 8 años nos permitió contar un 53% de mujeres en puestos de liderazgo en Cono Sur. Es fundamental que continuemos trabajando como compañía para generar oportunidades con el objetivo de que cada persona alcance su máximo potencial siendo realmente quien es” sostuvo Jimena Fernández, Gerente de RRHH de Unilever Cono Sur.

Alan Jope, CEO de Unilever, afirmó: “Lograr la Igualdad para las mujeres es el obstáculo más grande que debemos sortear para el desarrollo social y económico en todo el mundo. Todos deberíamos contar con una fuerza laboral equilibrada en términos de género, no debería tratarse simplemente de un objetivo aspiracional. Estamos muy orgullosos de haber alcanzado el objetivo de una representación equitativa entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo, pero nuestro trabajo no termina aquí. Continuaremos trabajando para brindar igualdad de oportunidades para mujeres y otros grupos subrepresentados, no solo dentro de nuestra empresa, sino más allá”.