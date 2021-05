Alfredo Schochse ha incorporado al equipo español de la startup francesa Alan, que acaba de recibir una inversión de 185 millones de euros en una ronda de financiación.

El ex Manager de Operaciones de Uber, tiene una dilatada experiencia en el mundo de la consultoría y las startups.

Tras trabajar en Deloitte y en Minsait, en 2017 se une a Uber, en un momento en el que el equipo en España era solo de seis personas. Allí, estuvo en el día a día de las operaciones, abriendo nuevas ciudades y productos, controlando que la oferta y la demanda estuvieran siempre equilibradas para ofrecer una experiencia excelente, tanto a conductores como a pasajeros. Más tarde, y en esta misma empresa, empezó a cubrir los mercados de Portugal, Italia y Croacia, además de España.

Como director de Operaciones y Customer Care en Alan, Schoch se va a encargar de ayudar a impulsar el crecimiento de la insurtech en España, resolviendo los desafíos operativos que se plantean al pasar de 0 a 20.000 asegurados en tan solo un año.

Su objetivo es que el acceso de los miembros de Alan a su excelente y amplia red médica en todo el país sea lo más sencillo y digital posible. Además, uno de los retos que se plantea es conseguir la mejor experiencia del cliente, respondiendo en menos de 1 minuto a cualquier duda que planteen los usuarios, con un lenguaje claro y sin tecnicismos. Para ello están buscando contratar hasta 10 personas para los equipos de Operaciones y Customer Care.

“De Alan me cautivaron 3 cosas. Primero, la posibilidad de contribuir a transformar la salud. Me parece un área con el que se puede contribuir mucho a la sociedad y en el que aún hay mucho por hacer para poner realmente a la persona en el centro de los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados. Por otro lado, la oportunidad de unirme desde el principio a un proyecto que ya ha demostrado tracción en Francia, con todo lo que eso conlleva en cuanto a la capacidad de aprendizaje y crecimiento personal. Por último, aunque quizá lo más importante, la cultura innovadora de Alan: no hay reuniones, no hay jefes, transparencia absoluta, flexibilidad, libertad, confianza y una ambición para enfrentar problemas que aparentemente no tienen solución”.

Alfredo Schochse incorpora así al equipo de 30 profesionales, liderado por el ex General Manager de Uber Eats Manel Pujol, con el que la compañía francesa va a llevar a cabo su expansión en España.

La ambición de Alan es construir una ‘super-app’ de salud, ofreciendo acceso personalizado a información, prevención, cuidado médico y seguimiento. La aseguradora de salud digital aspira a superar el millón de miembros asegurados para 2023, año en el que espera ser rentable en Francia, su mercado de origen.