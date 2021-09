La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) designó a su nueva Comisión Directiva en un cóctel en el cual participaron 140 emprendedores y organizaciones del ecosistema.

El encuentro se llevó a cabo en el restaurante temático El Capitán, de Tito Loizeau. Además de lanzarse la nueva Comisión Directiva integrada por 14 miembros, se comunicó la nueva presidencia y vicepresidencia de la organización, integrada por Gonzalo Blousson y Cecilia Ribecco, respectivamente.

Al inicio, Patricio Jutard, compartió unas palabras sobre el proceso de creación de Mural, empresa que fundó y que se constituyó en unicornio. Jutard aseguró: “Es el mejor momento para emprender. Es más fácil que nunca aprender y hay muchísimo capital en el mundo”.

“Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir a los argentinos, con altísimos niveles de pobreza y de desempleo y sin poder imaginar una mejoría relevante en el corto plazo. Esta situación no es el resultado únicamente de la pandemia, o de haber tenido que soportar una de las cuarentenas más largas del mundo, o de este gobierno en particular. Desgraciadamente es una tendencia que viene desde mucho antes y que hasta ahora no se ha podido quebrar”, sostuvo Gonzalo Blousson, flamante nuevo presidente de ASEA.

Por otra parte, Blousson agregó: “Necesitamos llegar con este mensaje a todos lados, los emprendedores tenemos que hacernos oír. Juan Bautista Alberdi decía que “quien no se involucra en asuntos públicos paga con su fortuna su pereza”, y en este caso es aún mucho más importante y necesario que todos nos involucremos, porque no sólo está en juego nuestro futuro, sino el de todo un país. Hoy más que nunca necesitamos que ASEA y todas las organizaciones con las que trabajamos codo a codo seamos la voz de los emprendedores, una voz de esperanza para un futuro mejor”.

Cecilia Ribecco, nueva vicepresidenta de ASEA, respecto a los objetivos de su gestión, afirmó: “Queremos lograr la equidad en el porcentaje de emprendedores que integran la asociación, a principios de 2019 cuando realizamos un relevamiento interno, el 40% estaba representado por las mujeres que emprenden. Espero que pronto lleguemos al 50%.”

“El futuro de los emprendedores depende de todos nosotros. Considero que tenemos una gran oportunidad de recuperarnos de esta gran crisis que estamos viviendo con la pandemia y que impacta en diferentes dimensiones. Tenemos que recuperar todo lo logrado como asociación, defender la Ley de Emprendedores más allá de las banderas políticas. Sólo si logramos sostener al emprendedorismo en la agenda de las políticas públicas en el tiempo y principalmente en la educación de los más jóvenes vamos a lograr ser la nación emprendedora que tanto soñamos”, concluyó Ribecco.

Durante el encuentro, se anunció la nueva Comisión Directiva integrada por Gonzalo Bloussson (Signatura), Cecilia Ribecco (CRIAR), Matias Tucci (Prenut), Carlos Marín (Marin Perez Abogados), Ezequiel Calcarami (Simpli Group), Andrea Rochaix (24hs.Nutrición), Silvia Torres Carbonell (IAE), Gabriel Marcolongo (Incluyeme.com), Ivana Sosa (Globant), Leo Valente (LivePanel), Hanna Schiuma (Ank), Germán Gimenez (Ohana), Tito Loizeau (Caramba!) y Jonatan Loidi (Grupo SET).