El recargo del 35% en las compras en dólares y el impuesto PAIS del 30%, significan un aumento considerable que golpea a los negocios online, rubro que creció exponencialmente en los últimos meses. Sin embargo, hay alternativas para amortiguar los efectos. DonWeb, la empresa de Web Hosting líder en Latinoamérica, relanzó su campaña BOOM SALE y, esta vez, más recargada que nunca. Dominios, sitio web, tienda online, email marketing y hosting son algunos de los productos que se pueden adquirir en moneda local y con descuentos de hasta un 80%.

BOOM SALE es una de las campañas más enérgicas de la empresa, pensada con el objetivo de poner al alcance de todos las principales herramientas digitales para emprender en Internet. Siendo su segunda edición, llega en el marco del Cyber Monday y estará vigente hasta el domingo 8 de noviembre. Entre las ofertas “bombas”, se encuentran los dominios .fun, .uno y .space con un 80% OFF (415 pesos argentinos anuales), mientras que el famoso .com se puede adquirir a tan solo 699 pesos, lo que equivale a un descuento del 60%.

Por otra parte, las páginas web y las tiendas online tienen rebajas de hasta un 30%, pagando alrededor de 3.000 pesos anuales. En lo que respecta a los hosting, el Web Hosting Plus se puede comprar a 2.400 pesos por un año (un 65% OFF) y el WordPress Hosting a tan solo 1.982 pesos argentinos anuales. A su vez, los certificados de seguridad web (que protegen el sitio web contra robos virtuales) están disponibles con un 70% de rebaja, a 875 pesos por un año, siendo el certificado más económico que pueden encontrar en el mercado. Otro producto muy requerido es EnvíaloSimple, plataforma de email marketing que se puede adquirir con 30% OFF.

El proceso para aplicar el descuento es muy simple: solo hay que ingresar a donweb.com/cybermonday, seleccionar el producto y, en la opción “código promocional”, agregar el código: BOOMSALE. Automáticamente, el sistema reconocerá la oferta y descontará el porcentaje al valor total.

“En el último tiempo, quienes no estaban online, se han animado y han dado sus primeros pasos, tanto para comprar como para vender. El mundo virtual sigue siendo un lugar desconocido para muchos, por eso desde DonWeb tratamos siempre de hacer de Internet un lugar cada vez más accesible. Con esta campaña buscamos justamente romper aún más la barrera y el mito de que tener un negocio online es caro y complicado. Estos precios demuestran todo lo contrario. Queremos que quienes se inicien en Internet comiencen con el pie derecho, y quienes ya lo están, se profesionalicen y crezcan aún más”, comentó Ornela Perretta, Marketing Manager de la empresa.