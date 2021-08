El autor afirma que los emprendedores inician el camino inverso al buscar inversión en primer lugar. Según su experiencia, se comienza por vender primero.

Este artículo sirve de abreviatura de los principales principios emprendedores. que sigo. He aquí un breve resumen de lo que he hecho en los últimos 5 años:

He fundado una empresa, que ha cambiado dos veces en el transcurso de 5 años. He contratado y despedido a docenas de personas. Tuve un cofundador que acabó robándome dinero.

Atraer a clientes como Universal Pictures, SAP y Mindvalley. Recaudé 400.000 dólares, pero me quedé con el 97% de los fondos propios gracias a préstamos y subvenciones.

Cofundé y asesoré a otra startup, y conseguí una inversión previa a la semilla.

Cofundé e invertí en un negocio de eventos que atrajo a los mejores científicos del sector.

Me han ofrecido adquirir una PYME rentable y una nueva empresa, y he evaluado ambas oportunidades de adquisición. Rechacé una y la otra no prosperó.

Me matriculé en un MBA.

Es difícil juzgar si tuve éxito o no, pero seguro que aprendí mucho. Permítanme compartir con ustedes los 10 principios empresariales fundamentales que aprendí.

1. Vender -> Construir -> Contratar -> Recaudar dinero

La primera lección que aprendí es que la gente (incluido yo mismo) suele tener una impresión equivocada del espíritu emprendedor. A menudo pensamos que se trata de recaudar dinero de los inversores, contratar a un montón de gente, que luego construye un gran producto, que finalmente se vende a un cliente.

Lo entendemos al revés. Lo primero que hay que hacer es vender. ¿Por qué? Porque tu suposición más arriesgada es que la gente comprará tu producto. Es probable que puedas construir cualquier aplicación que quieras construir. Es relativamente fácil contratar gente. Es posible engañar a los inversores. No se puede engañar a los clientes.

Una vez que veas cierta demanda, puedes construir un MVP (Producto Mínimo Viable). Si consigues que más gente se suba a bordo, puedes considerar la posibilidad de incorporar a un amigo. Vuelve a construir. Volver a vender. Una contratación más. Y entonces, si tienes suerte, puede que descubras que estás sentado sobre una mina de oro y necesites conseguir inversión.

Empieza por validar tu suposición más arriesgada.

2. Trabajar en un gran problema

Es más importante trabajar en las cosas correctas que ser productivo y rápido en la ejecución. Como saben los jugadores de póquer, la mesa que eliges para jugar lo es todo.

Entonces, ¿cómo debes elegir en qué trabajar? Sam Altman, ex presidente de Y Combinator, dice que el recurso más escaso para las startups es el talento y que las personas con talento quieren trabajar en problemas significativos, enormes e inspiradores. Chamath Palihapitiya, inversor multimillonario, añade que este tipo de problemas también aportan un rendimiento financiero superior.

Para empezar, escribí anteriormente sobre dos de esos enormes problemas: la educación y el envejecimiento, y también describí el futuro del subconjunto del mercado de la educación que persigo, el mercado del coaching.

3. Lánzate ahora: si tu idea tiene potencial, será evidente

Mucha gente procrastina en exceso. Empiece ya. Como se menciona en el punto 1, primero tienes que validar si alguien comprará lo que quieres construir.

He aquí un pequeño secreto: tu lanzamiento no tiene que ser perfecto. Quieres aprovechar un mercado desatendido que estará satisfecho incluso con muy poco. Incluso una página de aterrizaje con la promesa que en realidad no proporciona ningún valor (todavía) atraerá a los compradores potenciales si la idea tiene potencial. Escribí más sobre esto aquí.

4. Evita la dilución si puedes

La comunidad de startups glorifica la inversión. Sin embargo, yo llegué a verla como un mal necesario. Así que antes de asumir la inversión, piensa si es necesaria.

Hay dos opciones que nos han funcionado muy bien: las subvenciones gubernamentales y los préstamos. Puede que las subvenciones del gobierno sean más comunes en Europa que en EE.UU., pero la conclusión es que vale la pena investigar. Ya he hablado con más detalle en otro lugar.

La segunda opción son los préstamos. Aunque las startups rara vez piensan en trabajar con los bancos, lo que nos funcionó muy bien fue conseguir un préstamo a largo plazo con garantía de inversores ángeles. Para ellos, significó que no tienen que gastar ningún dinero si las cosas van bien, para nosotros significó una menor dilución.

5. Optimizar las relaciones, no el dinero

Como he mencionado en la introducción, he trabajado con un cofundador que acabó robándome dinero.

Esta es una gran lección (de mi madre) que saqué de ello: prestar dinero a los amigos es una forma muy barata de averiguar si merece la pena ser amigo de ellos.

Si acaban por no devolverlo nunca, ya tienes la respuesta. He pagado un precio por invitar a esa persona a mi vida, pero he pagado mucho menos de lo que podría haber pagado unos años más tarde. No dejes de prestar dinero a tus amigos.

La segunda parte de esta lección es rodearse de una comunidad de personas afines.

Hay muchas alternativas, desde encontrar conexiones en Twitter hasta, como en mi caso, servicios como LaunchClub que me permiten intercambiar ideas y consejos con otros fundadores de SaaS.

6. Aprender a ser feliz para ser productivo

Siempre he pensado que mientras otras personas optimizan su vida para ser felices como objetivo final, yo sólo quiero construir algo épico y ambicioso. Me angustiaba cada vez que mi plan no avanzaba.

Pensé que si dejaba de preocuparme y aceptaba la realidad tal y como es, significaría que perseguiría mis objetivos con menos pasión y ferocidad.

Lo que aprendí es muy contrario a la intuición. No debo permitirme preocuparme, no porque la felicidad sea el objetivo final, sino porque simplemente es contraproducente.

Puede sonar raro, pero ser feliz por defecto eliminó los obstáculos de mi camino, me permitió enfrentarme a la realidad y avanzar hacia mis objetivos más rápidamente.

Si quieres profundizar en este tema, escribí un artículo con un ejemplo de cómo me mantuve cuerdo mientras pasaba por una loca montaña rusa desde la venta de una startup hasta la compra de una startup y el pivotaje.

7. Sé metódico

Si quieres alcanzar tus objetivos, tienes que ser metódico, dice Chamath Palihapitiya. ¿Qué significa eso? Significa abordar tus problemas uno a uno, paso a paso.

¿Tienes un problema X? Genial, prueba la solución A. ¿No funciona? Prueba la B. ¿No? Prueba con C. Es muy sencillo. Sin embargo, a menudo, sobre todo con problemas complejos, tendemos a volver a las soluciones que no funcionan y a probar A de nuevo, aunque el entorno no haya cambiado. A menudo, simplemente olvidamos que ya hemos probado A, o no queremos enfrentarnos a la verdad porque es un reto emocional.

En otro artículo describí mi método para ser metódico:

Tengo un documento donde apunto todo lo que me parece más importante: estrategia actual, tácticas, valores, objetivos, proyectos, puntos fuertes, preguntas, etc. No sólo para mi startup, sino para mi vida en general.

Esto me permite revisar conscientemente este archivo de vez en cuando y editarlo cada vez que encuentro una forma de mejorar mi pensamiento.

8. Estrategia y amplitud sobre el enfoque

La comunidad de startups predica el mantra del enfoque. Los polvos secundarios son temporales y significan que, o bien no te tomas en serio el proyecto, o bien aún no has conseguido el dinero que necesitas para la transición.

Como fundador, tu trabajo más importante no es poner ladrillos, sino organizar la construcción de la casa, trazar la estrategia. Por lo tanto, la cuestión es si es más valioso centrarse o ser más amplio para perfeccionar la estrategia.

Yo diría que trabajar en varios proyectos puede ayudarte a lidiar con el miedo al fracaso, darte más energía, afinar tus prioridades y mejorar tu creatividad y pensamiento estratégico.

Trabajar en varios proyectos te proporciona un plan B, te da varias fuentes de inspiración, te empuja a centrarte en las tareas más importantes de cada proyecto y permite que tu abanico de experiencias sea más amplio, mejorando así la creatividad y el pensamiento estratégico. Puedes leer más sobre esto aquí.

9. Elige un modelo de negocio superior desde el principio

La venta de proyectos me permitió experimentar lo perjudicial que puede ser la volatilidad de las ventas para una empresa.

Al menos en nuestro negocio, un modelo de negocio de suscripción era superior en todos los sentidos. Permite obtener ingresos predecibles y es más fácil para los inversores. Lamento que no hayamos evaluado antes la posibilidad de un cambio. Describí nuestro viaje desde una firma de “marco de consultoría inteligente” hasta la automatización total del coaching empresarial aquí.

10. La diversidad de pensamiento en el equipo es clave

Se necesita un buen equilibrio de personas diferentes que se complementen entre sí. Generalistas y expertos obsesivos, optimistas y pesimistas, personas concienciadas y visionarias. También diría que lo ideal sería tener una alta conciencia de sí mismo en todos los ámbitos.

En este artículo profundicé en esta lección con el ejemplo de mi equipo.

Muchas de las lecciones que compartí arriba las comprendí a través de las conversaciones que tuve en LaunchClub. Es una plataforma que conecta a los fundadores de startups de SaaS en videollamadas semanales 1 a 1 para compartir consejos. Te proporcionan una pareja perfecta en función de tus necesidades o ninguna. Ayudé a construir esta comunidad exclusiva como miembro y asesor, ¡compruébalo!

Dima Syrotkin. CEO de Panda Training – fuente: Entrepreneurs Handobook