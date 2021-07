¿Puedes encontrar 10 personas de tu mercado objetivo a las que puedas ayudar? Un desafío para conseguir los primeros 10 clientes.

En 2011 la Dra. Gail Matthews demostró que escribir los objetivos, comprometerse con ellos y responsabilizarse de su consecución son estrategias eficaces para el éxito. En su estudio, el 76% de los participantes en su investigación que hacían todas estas cosas completaron sus objetivos o llegaron a la mitad. Sólo el 43% de los participantes que se limitaron a pensar en lo que querían lograr experimentaron los mismos niveles de éxito.

La cuestión es que, cuando tienes un objetivo cuantificable, es más probable que lo consigas. Por desgracia, en muchos casos, la mayoría de nosotros no establecemos un objetivo claro cuando lanzamos un producto. Nos limitamos a preparar el producto y a esperar que, en cuanto lo anunciemos, los usuarios se suban al carro de inmediato.

Eso es lo que hizo Josh Pigford, un desarrollador de software de Alabama, cuando lanzó Baremetrics en 2013. (Baremetrics es un SaaS que te ofrece análisis de tu cuenta de Stripe con un solo clic). Tuiteó que el producto se lanzaba. Y en un mes, creció a unos pocos miles de dólares en MRR ( Ingresos Mensuales Recurrentes o MRR por sus siglas en inglés Monthly Recurring Revenue), y en 14 meses tenía cerca de $ 27K MRR y unos 300 usuarios.

¿Es la manera de Josh la estrategia correcta para todos? Depende. Si usted está constantemente construyendo y lanzando productos y tiene una reputación, como lo hizo Josh – entonces sí, probablemente. Este no era el primer lanzamiento de un producto de Josh; tenía experiencia previa en la puesta en marcha de más de 50 proyectos y negocios, y estaba dirigiendo otros dos productos en el momento en que lanzó Baremetrics.

Pero si es nuevo en el lanzamiento de productos, es mejor tener una estrategia, un objetivo claro y un plan paso a paso.

1.000 verdaderos fans

En 2008, Kevin Kelly, editor ejecutivo fundador de la revista Wired, escribió un ensayo titulado “1.000 verdaderos fans”. Sugirió que, como creador, sólo necesitas 1.000 personas que aprecien lo que haces para ganarte la vida.

Un verdadero fan es alguien que comprará cualquier cosa que crees. Por ejemplo, si eres escritor, son los que compran tu libro la semana que sale a la venta y viajan a tu ciudad para que les firmes el libro.

El punto del ensayo de Kelly era que para convertir a los fans habituales en verdaderos fans, tienes que conectar con ellos personalmente. Si conectas con tres fans al día, sólo tardarás un año en conectar con más de 1.000. Entonces, si esos fans gastan 100 dólares al año en algo que creas, estarás ganando más de 100.000 dólares al año… que es dinero más que suficiente para que la mayoría de nosotros podamos vivir.

El principal reto de esto es mantener la conexión con un grupo tan grande de personas. Pero ahí es donde la tecnología puede ayudarte. Puedes utilizar todos los medios disponibles hoy en día para establecer una comunicación con la mayoría de tus fans, y también para tener conexiones individuales con ellos de vez en cuando. Y al nutrir a tus fans más acérrimos, también captarás la atención de los menos fans, que también pueden comprarte algo ocasionalmente.

Empieza con 10 verdaderos fans

Aunque es factible, creo que conseguir 1.000 fans es un objetivo ambicioso y abrumador. Es más realista empezar con sólo 10 personas.

¿Puedes encontrar 10 personas de tu mercado objetivo a las que puedas ayudar?

Curiosamente, cuando empiezas a pensar en ello de esta manera, tienes que ser más específico sobre quién es tu público. Cuando pensamos en el mercado objetivo de un producto, tendemos a pensar en datos demográficos y en rangos amplios. Por ejemplo, cuando mi equipo estaba construyendo una herramienta de seguimiento del tiempo, considerábamos que nuestro público era, a grandes rasgos, los equipos de desarrollo. Pero cuando concretamos nuestro objetivo -encontrar sólo 10 equipos de desarrollo a los que llegar- tuvimos que dirigirnos a un público aún más específico. No sólo buscamos equipos de desarrollo. Lo redujimos a los fundadores de pequeñas agencias de desarrollo que tienen más de 10 personas en su equipo. Se trata de fundadores que llevan muchos sombreros y luchan con la cantidad de información que tienen que procesar y el número de decisiones que tienen que tomar.

Una vez que su objetivo sea más específico, considere dónde puede encontrar a estos 10 verdaderos fans. ¿Existen comunidades de Slack o foros para ellos? ¿Existe un subreddit en el que se reúnan? ¿Puedes encontrarlos en Facebook? Porque si puedes, puedes llegar a ellos y ofrecerles tu ayuda y apoyo. ¿Y a quién no le gustaría recibir apoyo gratuito y sincero cuando más lo necesita?

A mí, desde luego, me pasó cuando ayer se rompió el sistema de calefacción de mi casa en mitad de la noche. Necesitaba encontrar una descripción del código de error del depósito de la caldera, y rápido. Le agradecí mucho a un tipo que me respondió rápidamente en un foro, me sugirió que apagara la caldera y llamara para una reparación de emergencia al día siguiente. También me dijo que no había nada de qué preocuparse; aunque la temperatura está bajo cero donde estoy, pasarían varios días hasta que hiciera realmente frío en la casa. Ni que decir tiene que le agradecí tanto su ayuda que encontré su página de Patreon… y me suscribí a él.

Alex Ponomarev – Rocket Startup