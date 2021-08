Las ideas suelen aparecer intempestivamente y si no las capturamos en el momento, pasan de largo. El emprendedor serial Joe Procopio comparte la súper herramienta que le cambió la forma de emprender.

Hace unos 10 años, fundé una empresa a partir de un boceto en el reverso de una servilleta. Bueno, el equivalente del siglo XXI a un boceto en el reverso de una servilleta: un editor de texto.

En realidad, el concepto de ExitEvent, un recurso de información y apoyo a startups basado en la web, llevaba un par de años germinando en mi cabeza. De hecho, ya tenía el producto bien definido. Tenía la mayor parte del código base. Incluso había conseguido la URL y algunas propiedades sociales.

Lo que no tenía era el lanzador -la “cosa” mágica, interconectada y única entre el producto, el cliente y la tecnología- que haría que mi idea pasara de ser un bonito directorio basado en la web a una auténtica revolución empresarial.

En una noche, todo ello se concretó gracias a un editor de texto en mi teléfono.

Cuando la oportunidad llama, no espera a encender Trello

Me gusta decir que ExitEvent empezó con una broma. En una cena previa a una conferencia de startups, bromeé con un amigo sobre el hecho de que mi vida social había quedado relegada a la asistencia a eventos de startups y que debería crear mi propio evento de startups y disfrutar de un calendario social completo. Fue entonces cuando una mujer que no conocía me dijo que si hablaba en serio, ella tenía un espacio privilegiado para mi evento de startups.

Organizar un evento real relacionado con ExitEvent -cuyo nombre se debe a la denominación de cuando una startup sale del mercado y todo el mundo cobra- no era la magia que buscaba, pero sí fue un catalizador. Así que mientras todos los demás disfrutaban de la cena, abrí una aplicación para tomar notas en mi teléfono y empecé a anotar.

Mientras todos los demás asistían a las sesiones de la conferencia, yo estaba en mi teléfono, llamando al mismo tiempo a los compañeros que me daban nuevos catalizadores y tomando nuevas notas. También hablé con varias personas en la conferencia que podían examinar estas nuevas ideas (hablando de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado), descubriendo así más catalizadores y anotando más ideas.

Cuando llegué a casa esa noche, tenía una docena de documentos de texto que pasé a mi portátil. Todo estaba allí. Todo lo que tenía que hacer era dibujar el tejido conectivo entre las ideas. Desde el inicio de ExitEvent, pasando por su ejecución, hasta su adquisición, esos documentos se convirtieron en planes de producto, planes de marketing, planes de adquisición de clientes y planes de ingresos.

¿Qué parte de tu productividad es absorbida por el software de “productividad”?

No hace mucho tiempo, respondí a una encuesta (me encantan) sobre el software de productividad, enviada por una de las docenas de productos SaaS de productividad que utilizo regularmente para mantener mi actual empresa, bueno, productiva.

Mientras respondía a las preguntas, me puse a pensar en todo el tiempo y el dinero que invierto en el software SaaS para que mi empresa funcione de forma eficiente. Me enfadé un poco, lo que probablemente se reflejó en mis respuestas, que probablemente era exactamente lo que buscaba el remitente de la encuesta.

Entonces pensé en uno de los productos de software de productividad más valiosos que utilizo. A día de hoy, sigue siendo TextEdit (o el Bloc de notas, para los de Windows). También es To Do o Google Docs u Office Online, o lo que sea. No tiene por qué ser un editor de texto.

La cuestión es: Cuando estás liderando, construyendo o ejecutando, necesitas ser capaz de registrar rápidamente las ideas y los catalizadores que no salen de una sesión formal de brainstorming.

Pero no se trata sólo de registrar esas ideas para la posteridad; eso es un ejercicio inútil. Necesitas una forma de hacer que esas ideas se conviertan en una imagen más amplia. Ese momento mágico, en el que todo confluye para esa función, ese producto, incluso esa empresa, es fugaz. Y en el momento en el que se enciende Trello o algún otro software de diseño de productos, ya he olvidado por qué la idea era tan genial en primer lugar.

TextEdit me ha salvado de perder el poder y el valor de esas ideas y catalizadores varias veces. He aquí por qué.

Por qué TextEdit es el arma secreta de un fundador

Es rápido de acceder.

No tengo que estar conectado.

No tiene formato ni estructura.

Puedo categorizarlo fácilmente.

Es permanente.

Puedo decir lo que quiero.

Me evita pensar demasiado.

Es rápido

La analogía del reverso de una servilleta tiene su razón de ser. Porque la servilleta está ahí cuando llega la inspiración, probablemente en un bar mientras se toman unas copas. Pero estamos en el siglo XXI y ahora todos tenemos servilletas en nuestros teléfonos y ordenadores portátiles, sólo que no las abrimos porque nos han enseñado a esperar y a usar Trello o Figma o algo que haga todo el formato por nosotros. La estructura antes que la inspiración es la antítesis de la innovación.

He empezado a escribir los posts de mi blog (incluido éste) en TextEdit. He aprendido que escribir buenas entradas no tiene que ver con el tipo de letra o el formato, ni siquiera con la elección de las palabras. Se trata de sacar las ideas de la cabeza, a medida que se producen.

No tengo que estar conectado

Aunque es raro que no esté atado a algún tipo de conectividad a Internet, TextEdit es un salvavidas para esos momentos en los que no lo estoy. De nuevo, a la oportunidad no le importa cuántas barras 5G tengas en un momento dado.

También hay que tener en cuenta la ducha, que es donde se producen el 90% de las buenas ideas. No estoy diciendo que te lleves el teléfono a la ducha, sólo digo que es un paseo bastante largo para llegar a tu teléfono, y la idea desaparecerá si tienes que tocar más de una vez para empezar a documentar. También está el viaje al trabajo, así que ten a mano una solución de voz predefinida.

No tiene formato ni estructura

Resulta irónico que las razones exactas por las que existe el software de productividad -para construir el formato y la estructura por ti- sean las mismas por las que necesitas saltarlas cuando te llega la inspiración. Con un editor de texto, no tengo que pensar en el aspecto de la idea. Pero, lo que es más importante, no tengo que pensar en dónde encaja la idea.

Puedo categorizar fácilmente

Este es otro escenario en el que la simplicidad del editor de texto es un punto fuerte. Puedo tener tantos documentos como quiera, por la razón que sea. Una vez que he terminado, puedo clasificar los documentos en una carpeta o en subcarpetas. Puedo dividir un documento en dos o fusionar dos en uno. Y todo tiene una marca de tiempo.

O bien, no tengo que categorizar en absoluto. No tengo que pensar en dónde encaja esta idea en el gran esquema de mi negocio hasta más tarde. Ni siquiera tengo que preocuparme de si vale la pena documentarla o no. Sólo hay que escupirla.

Es permanente

Cuando se ejecuta con fuerza, siempre se generan ideas “nuevas” que ya se han tenido antes. Los documentos me impiden duplicar esfuerzos o cometer errores. Puedo volver semanas, meses o incluso años más tarde y darme cuenta de que mi nueva idea es algo que ya había pensado hace tiempo, y no corrí con ella porque ya había encontrado los fallos.

Puedo decir lo quiera

Es mi documento, en mi dispositivo, sólo para mis ojos. Tengo la libertad de ser honesto, prolijo y, sobre todo, de equivocarme. He empezado a hacer esto con algunos correos electrónicos. Primero digo lo que quiero, sin preocuparme de darle “accidentalmente” a “enviar”. Luego, una vez que lo he dicho todo, puedo editarlo antes de copiarlo en mi cliente de correo electrónico.

Piensa en esto en el contexto de las redes sociales. ¿Cuántas carreras se habrían salvado si ese tuit hubiera ido primero a un documento de texto?

Me evita pensar demasiado

Esta es la razón más importante. Cuando no empiezo una idea con una tarjeta de Trello o un diagrama de flujo o un diseño o incluso un boceto, estoy limitado en cuanto a lo lejos que puedo pensar. O especular. O suponer. Me veo obligado a mantener mis ideas y catalizadores simples y estúpidos.

Las mejores ideas se mantienen solas. Si hay una rama o una elaboración o una evolución de la idea que es importante, volverá a ti. Si no lo hace, no formaba parte de la idea original, sino que era una distracción que impedía que tu idea alcanzara su estado completo.

Joe Procopio – BuiltIn