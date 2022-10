por Paul Kix*

Tres veces Zeb Evans ha estado a punto de morir… y tres veces ha salido como un emprendedor radicalmente diferente. Y en eso, no está solo

La primera vez que Zeb Evans estuvo a punto de morir tenía 10 años.

Estaba practicando jetski con su familia cerca de la casa de un amigo junto a un lago en Carolina del Norte, cuando fue a atracar la embarcación y entró demasiado rápido.

El joven Zeb chocó contra el muelle, salió volando de la moto acuática y dio una voltereta en el aire, aterrizando de costado sobre la rampa de metal duro de un muelle adyacente. El impacto le abrió los oblicuos y Evans perdió el conocimiento. Sus padres lo llevaron rápidamente a un hospital cercano, donde los médicos lo cosieron y lo mantuvieron en observación.

En su segunda noche en el hospital, «tenía un dolor loco», dice hoy Evans, «como un cuchillo que me atravesaba todo el cuerpo». Los médicos pensaron que el dolor procedía del tejido cicatricial recién formado en su abdomen. Entonces empezó a vomitar. No podía comer nada. Al cabo de unos días, Evans no tenía fuerzas para caminar.

Cuando un especialista en pediatría se dio cuenta de que Evans no sólo sufría una lesión estomacal, sino también la rotura del apéndice, que drenaba pus hacia su cuerpo y su sangre, su estado se había deteriorado tanto que los médicos temían que muriera si esperaban un solo día para operarlo. Tras la apendicectomía, los médicos se negaron a coser a Evans. El pus venenoso tenía que salir primero, a través de su intestino expuesto.

Durante dos meses, vivió con dos tubos metidos en el abdomen.

Cada pocas horas, las enfermeras arrancaban la gasa de su pegajosa herida, limpiaban el lugar con alcohol y le ponían una nueva capa de gasa. El dolor de eso, la indignidad del catéter, el hambre incesante de su incapacidad para comer… no podía evitar sentirse enfadado, no podía evitar revolcarse en la autocompasión.

Pero también aprendió algo que nunca olvidaría sobre la fragilidad de la vida, cómo incluso un niño sano de 10 años podía estar a punto de morir y luego tardar dos meses en volver a vivir.

Era una idea precoz para un niño de 10 años, pero Evans decidió algo en el momento de su salida del hospital: Decidió que no desperdiciaría esta vida. La viviría a su manera. Lo sabemos porque antes de volver a casa empezó a escribirse notas a sí mismo, una forma de diario. Su padre, Chuck, vio una entrada:

Quiero tener una empresa exitosa, tan grande como McDonald’s.

Hoy, Evans tiene 33 años y es el fundador y director general de ClickUp, con sede en San Diego, un fabricante de software de productividad. La empresa emplea actualmente a casi 1.000 personas y ha recaudado 535 millones de dólares en capital de riesgo, lo que valora a la empresa en 4.000 millones de dólares.

Puede que no sean las cifras de McDonald’s, pero es innegable que son grandes cifras.

Evans ha conseguido mucho. Sin embargo, para él, el número más importante es uno más pequeño: tres. Porque ese es el número de veces que ha estado a punto de morir.

Y Evans -como muchos otros con experiencias similares- te dirá que lo que ocurrió las tres veces que estuvo a punto de morir le dio algo más valioso que los miles de millones que vale su empresa.

De hecho, te dirá que su empresa vale esos miles de millones gracias a ellas.

Siempre había sido emprendedor. Incluso antes de la rotura del apéndice, Evans había abierto su propia cuenta en la Oriental Trading Company, un minorista de venta directa, y luego vendía sus artículos para fiestas a los niños y padres del barrio. Incluso sacaba a la venta una selección de productos una semana mientras se burlaba del lanzamiento de otros nuevos a la siguiente.

Esto dejó boquiabiertos a sus padres, ambos médicos, que no habían fomentado en absoluto su mentalidad emprendedora, y mucho menos le habían ayudado a idear estrategias para crear demanda con fechas de lanzamiento escalonadas.

«Salió así», dice su madre, Lisa, todos estos años después.

A diferencia de sus dos hermanos menores, que querían juguetes para Navidad, Evans pedía un talonario de cheques o una caja registradora funcional. Y en los años posteriores a su estancia en el hospital, dejó que sus curiosidades impulsaran aún más su vida, porque, después de todo, ¿por qué vivir de otra manera?

Se convirtió en DJ en el instituto y consiguió un puesto en la emisora 102 JAMZ, la única emisora de hip-hop de Greensboro. Se llamaba a sí mismo DJ Curfew (toque de queda), porque sus sesiones terminaban a veces de forma abrupta en las noches de colegio cuando tenía que irse a casa a dormir.

Pero era bueno. El público quería más DJ Curfew, así que Evans creó una empresa de DJs móviles llamada Curfew Entertainment.

Poco después de matricularse en Virginia Tech en 2008, pasó a producir las canciones de los actos de Blacksburg y, en última instancia, a dirigir a los artistas. Hizo todo esto mientras llevaba una carga completa de cursos de negocios, aunque siempre estuvo más interesado en crear empresas que en discutirlas en auditorios rancios.

«Nunca hubo un momento en el que no intentara ser un emprendedor», dice un amigo de aquellos años, Chris Cunningham, el autodenominado «hype man» de Curfew Entertainment.

Uno de los artistas de Curfew era Killa J, un rapero de Blacksburg que empezó a recibir más atención después de que Evans empezara a promocionarlo. Con el tiempo, los agentes de dos grandes artistas nacionales, Wiz Khalifa y Macklemore, se pusieron en contacto con Curfew Entertainment para saber si Killa J podía hacer una gira.

Era el tipo de oportunidad que ningún emprendedor que se precie podría dejar pasar, y, sin embargo, ninguno de los chicos de Curfew estaba dispuesto a abandonar la universidad por completo, así que Evans ideó una solución: Las nacientes clases online eran limitadas y, además, se llenaban casi al instante. Así que Evans creó un bot que los inscribió en todos los cursos online que necesitaban antes de que las clases se llenaran.

Así es como llegaron a pasar ese semestre viajando de un lado a otro de la Costa Este, asistiendo a clases en línea. Y podían verlo, el éxito en el negocio de la música se desplegaba ante ellos: Killa J como acto nacional, Cunningham como mánager, y Evans como magnate de la música, dirigiéndolo todo, expandiéndolo todo.

Otros también lo veían, entre ellos un joven rapero llamado Davonte Mason, que se hacía llamar Lil Fresh y cuyo promotor le dijo a Cunningham que quería conocer a Evans y tal vez firmar como cliente.

Un día de 2011, Mason condujo hasta el apartamento de Evans desde Petersburg, un suburbio de Richmond, y llevó consigo a dos amigos que no se identificaron. Evans hizo subir a los tres a su habitación para que pudieran escuchar juntos el CD de Mason, y mientras todos se acomodaban, uno de los amigos de Mason se excusó para ir al baño. Cuando volvió, apuntó a Evans con una pistola.

«Dame tu dinero», dijo.

Evans pensó que estaba bromeando.

El tipo no estaba bromeando.

Después de que los tres jóvenes metieran a Evans y a su compañero de piso en un armario y los pusieran de rodillas -el hombre de la pistola colocó el cañón contra la frente de Evans-, empezaron a robar el lugar. No encontraron mucho. El dinero que tenía Curfew estaba invertido en alquileres y gastos de estudio y producción. Evans se lo dijo, y por eso el pistolero dijo que iba a matarlos. Luego se rió.

Voy a morir, pensó Evans. Esto es todo.

Pensó en muchas cosas en ese momento allí, en el armario. Pensó en el tiempo que había perdido en la escena de la fiesta que tan a menudo acompañaba a la escena musical. ¿Qué aportaba a su vida? ¿A la de cualquiera?

Lo mismo ocurría con la universidad. Había asistido a demasiadas clases sin sentido y había desperdiciado esos años. Había creado Curfew Entertainment, claro, pero quería crear algo que impactara en el mundo.

Juró en ese armario que si de alguna manera sobrevivía a este robo, dejaría la universidad. Se centraría únicamente en la creación de un nuevo negocio. Una nueva vida.

Hay una claridad de propósito que llega a muchos fundadores que tienen experiencias cercanas a la muerte.

Los ejemplos son legión: Steve Jobs sobrevivió al cáncer de páncreas que se suponía que lo mataría en seis meses y luego dijo a los estudiantes de Stanford en un discurso de graduación dos años después: «Recordar que pronto estaré muerto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida».

El fundador de la aplicación de emojis, Chad Mureta, atribuye su éxito a un accidente automovilístico casi mortal que lo hospitalizó durante seis meses, durante los cuales, ha dicho, «estaba sentado allí, con todos estos goteos intravenosos, con morfina, y miré a mi alrededor y finalmente vi el panorama. Me entretuve en un destino diferente».

Hay otros menos famosos, pero no menos profundos. Melinda Richter, a los 26 años, viajaba por el mundo para una empresa de telecomunicaciones cuando una picadura de insecto le provocó una meningitis y el pronóstico de que muy probablemente moriría. Irse a la cama cada noche preguntándose si no se despertaría llevó a Richter, después de haber vencido la meningitis, a dejar su trabajo, obtener un MBA y lanzar una incubadora en 2004 que finalmente dio origen a la empresa de I+D llamada JLabs, que hoy ha fomentado más de 640 colaboraciones.

Jules Schroeder sufrió un accidente de wakeboard en 2015 que la llevó al hospital, entrando y saliendo de la conciencia, durante el cual recibió una visión que la inspiró a sentar las bases de su podcast para emprendedores, Unconventional Life. Como dijo entonces: «Me ocurrió algo en esa habitación de hospital que no puedo explicar. Quien era antes y quien soy ahora son diferentes. Las cosas que antes importaban ahora no lo hacen».

Tim Loney, fundador de la empresa de servicios informáticos Solutions Information Systems, con sede en Houston, fue reanimado tres veces de un ataque cardíaco en 2018, y entonces adoptó lo que él llama un «nuevo enfoque» que alteró totalmente su trayectoria empresarial: «Aguanté muchas cosas que no debía», dice hoy. Clientes que exigían demasiado. Empleados que no llegaban a tiempo. Ya no. Loney dice que ahora dice lo que piensa porque el tiempo es limitado. El mañana no está prometido. Su nueva honestidad no sólo es edificante, sino también rentable. «Una progresión constante» en los ingresos, dice.

Nada de esto sorprende a Bruce Greyson, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Virginia que lleva 50 años estudiando las experiencias cercanas a la muerte.

«Hay una cosa de la que estoy seguro, sobre la que las pruebas son abrumadoras, y es el efecto de las ECM en las actitudes, creencias y valores de las personas. … A menudo [estas personas] hablan de la muerte como una puerta de entrada a otro tipo de vida», escribe en su libro After: Un médico explora lo que las experiencias cercanas a la muerte revelan sobre la vida y el más allá. Como él mismo dice: «Las respuestas a las preguntas que son tan opacas en la vida cotidiana son clarísimas en las ECM, porque las respuestas son muy sencillas».

De un modo u otro, enfrentarse a la muerte es aterrador… y luego clarificador.

Y así fue para Evans, por segunda vez. Aquel día de 2011, los ladrones volcaron todo en su apartamento. Luego se marcharon… se fueron sin más. Y aunque Evans y su compañero de piso tardaron varios minutos en reunir el valor para salir del armario, lo primero que hicieron fue avisar a la policía.

Lo siguiente que hizo Evans fue abandonar la universidad de Virginia Tech.

Si el estallido del apéndice le había enseñado la fragilidad de su propia vida, sobrevivir al robo a mano armada le había infundido la pasión por hacer algo más significativo. Sin embargo, cómo hacerlo era una cuestión muy abierta.

Las redes sociales eran todavía un fenómeno relativamente nuevo en 2011, y Evans había conseguido que Killa J apareciera en una gira nacional, en parte gracias a la destreza con la que había gestionado las cuentas sociales del rapero.

Había conseguido la audiencia de Killa J siguiendo primero a otros artistas de hip-hop y hablando de ellos en sus publicaciones, lo que obligaba a esos artistas a seguirlo. Esto ya era una práctica habitual en aquella época, pero entonces construyó un bot para automatizar el proceso.

Ahora, al considerar su futuro, se preguntaba: ¿Podría convertir estas automatizaciones «chapuceras» en un negocio real y ayudar a la gente corriente a sacar provecho de las redes sociales? Para averiguarlo, creó una empresa llamada Fast Followerz.

Así que se estacionó todos los días en un Starbucks local y estudió en sitios web como Treehouse. Se quedaba en ese Starbucks durante horas, aprendiendo, obsesionado, a veces hasta que cerraba por la noche.

En realidad, no tenía otro sitio donde estar.

Evans tiene una calma sobrenatural y tiende a hablar de manera uniforme. Pero en las semanas siguientes al robo, todavía nervioso por ello, se negaba a volver a su departamento y dormía en los sofás de los pocos amigos en los que confiaba. No hablaba de lo sucedido, ni siquiera con ellos. «Zeb es muy reservado», dice Cunningham. Algunas noches, si no había ningún sofá libre, Evans dormía en su coche. Con el tiempo consiguió su propio departamento en las afueras de Blacksburg, pero se encontraba constantemente asomado a las persianas.

No había buscado terapia para el TEPT que probablemente sufría. No sabía que debía hacerlo. Así que Fast Followerz se convirtió en su terapia. Se sumergió en el trabajo, intentando perfeccionar la automatización de la aplicación, una fórmula patentada basada en el método «follow-first».

Los influencers de las redes sociales estaban en auge, y Fast Followerz podía ayudarles a conseguir seguidores en cualquier sector en el que quisieran influir. Sus bots dirigían las cuentas de los influencers para que siguieran a usuarios específicos del público objetivo; muchos les seguirían. A partir de ahí, la persona influyente podía vender productos o servicios, o simplemente hacerse lo suficientemente famosa como para que las propias plataformas de redes sociales llegaran a acuerdos publicitarios con ella.

La cosa empezó a funcionar bien. Un día, Cunningham visitó el apartamento a las afueras de Blacksburg y encontró a su amigo frente a ocho monitores de computadora en una habitación a oscuras. Evans apenas podía pararse a charlar, porque el teléfono no paraba de sonar con llamadas de clientes.

En pocos años, en 2015, Fast Followerz tenía unos 25 empleados y miles de clientes. A los influencers les encantaba el tablero de mandos personalizado -revolucionario para la época-, que rastreaba quiénes eran sus seguidores y proyectaba el crecimiento futuro de la marca del influencer. Ese ingenio ayudó a que los ingresos de la empresa crecieran hasta los 2,5 millones de dólares anuales en 2015

Evans había acallado su ansiedad y depresión a través de la acción. Había trasladado la empresa a Charlotte, retomó el hábito de correr mucho, adoptó una dieta vegetariana y empezó a escribir un diario con la esperanza de entenderse a sí mismo.

Pero en esas entradas del diario, también empezó a escribir sobre una punzada, una infelicidad persistente. Los clientes querían que su número de seguidores creciera más rápido. Quería servirles mejor, construir un nuevo sistema de CRM, ampliar su base de clientes, hacer crecer su empresa, hacer crecer su riqueza.

«Quiero hacer algo más, pensar en grande», escribió en su diario.

Una noche, unos amigos le convencieron de que se tomara un descanso para ver The Martian, la película de ciencia ficción de Matt Damon. Evans no quería ir; estaba «al límite», dice, por las mil tensiones de ser fundador. Todos se sentaron en sus butacas en el cine mientras Evans se obsesionaba con sus clientes «vocingleros» y «necesitados», las interminables cavilaciones conducían a más: la toxicidad de las redes sociales y la enfermedad, también, de la cultura estadounidense, porque no hacía mucho que alguien había entrado en un cine muy parecido a éste, en Aurora, Colorado, y había disparado al lugar, y lo que pasaría…

Y entonces la oscuridad.

Evans se desplomó en su silla y se tiró al suelo.

Lo siguiente que pudo registrar fue que la gente le miraba fijamente, que le llevaban fuera, que una mujer le decía que intentara respirar. Ella también había tenido convulsiones. ¿Un ataque?

La historia le llegó. Se había caído de su asiento a los pocos minutos de empezar la película y se había sacudido violentamente en el suelo.

Más tarde, en un hospital cercano, los médicos iniciaron una batería de pruebas que duró varias semanas. Descartaron la epilepsia y luego un tumor cerebral, antes de que un especialista en neurología sugiriera que Evans padecía una afección llamada síncope convulsivo, que hace que uno pierda el conocimiento y tal vez se sacuda violentamente, y puede provocar una muerte súbita cardíaca. Esta reacción violenta suele estar causada por el estrés.

Los médicos se preguntaron: ¿Estaba Evans demasiado estresado? Él respondió que sí. Más tarde, una voz en su cabeza le preguntó si realmente disfrutaba de su vida.

Después del robo, Evans había querido dejar huella. Ahora temía haber ayudado a personas obsesionadas con su propio ego. «¿Estaba ayudando al mundo?», se preguntaba. «¿Era algo que estábamos haciendo netamente positivo?»

Así que lo dejó. No vendió Fast Followerz a nadie. Simplemente se levantó y disolvió la empresa.

Tenía veintitantos años, un millonario que había abandonado la universidad y que había sufrido en aquel teatro una tercera experiencia cercana a la muerte, y buscaba furiosamente la claridad podía enseñarle sobre la vida que aún tenía por delante.

El mundo estaba lleno de grandes problemas. ¿Podría él resolver uno de ellos? ¿Podría ser ese su impacto? Escribió en su diario lo que creía que era su respuesta: En Internet había demasiados mentirosos y mercachifles y filtros falsos que ocultaban la realidad. Evans decidió desarrollar una herramienta que limpiara los rincones de estafa de los mercados online como Craigslist.

Comenzó en 2016 a trabajar en una plataforma de medios sociales que finalmente llamaría Mimri.

Tal y como Zeb lo imaginaba, no habría «me gusta»; habría jardines amurallados de intimidad digital en los que tú y tus amigos hablarían de las imágenes de tu pasado que compartieras en Mimri. Chris Cunningham se unió de nuevo a él, junto con algunas personas del equipo de Fast Followerz y un ingeniero de IBM llamado Alex Yurkowski, que aceptó entrar como cofundador y director de tecnología. Trasladaron la empresa a Silicon Valley, encontraron una casa en la que podían vivir y trabajar, y se pusieron a trabajar.

Lo primero que tenían que hacer era mejorar su propia productividad. En Fast Followerz, habían utilizado al menos 10 aplicaciones de productividad, dice Evans: Asana, Trello, Slack, y así sucesivamente. Ninguna de ellas hizo que el equipo fuera más productivo. Todas ellas daban al equipo más cosas que controlar y, por lo tanto, añadían horas a sus días de trabajo.

Yurkowski decidió crear una aplicación interna que hiciera el trabajo de otras 15 herramientas de productividad en una sola.

Tan bien, de hecho, que amigos y vecinos del Valle empezaron a preguntar si podían utilizarla también. Se convirtió en una broma recurrente, y luego en un estribillo, y luego se convirtió en el negocio, ya que Evans se dio cuenta de que tenía que pivotar la empresa de Mimri a esta aplicación de productividad.

Así nació ClickUp.

Hay una forma aburrida de hablar de ClickUp y otra filosófica. La forma aburrida es decir que la aplicación hace que los flujos de trabajo y los procesos de las empresas sean más eficientes. La forma filosófica es decir que las horas que las empresas no pasan en reuniones de gestión de proyectos que chupan el alma son las que los empleados pueden pasar fuera del trabajo.

Pasar bien el tiempo se había convertido en la misión de Evans en 2017, el resultado de la claridad que había obtenido de su tercera experiencia cercana a la muerte. Para él, el trabajo ya no era la vida. La vida era la totalidad de sus días. Si esto, estas horas y días y años, son efímeros, entonces ¿cómo persuadir a otros para que aprovechen al máximo el precioso tiempo que tienen? se preguntó. La respuesta: devolviéndoles el tiempo.

Hasta que ClickUp entró en el espacio, las aplicaciones de productividad habían sido, para Evans, «opinables», con «tantas barandillas sobre cómo deberías trabajar».

Como escribió la escritora Annie Dillard: «Cómo pasamos nuestros días es, por supuesto, cómo pasamos nuestras vidas».

Por eso ClickUp se negaría a juzgar cómo trabajan sus usuarios cada día. Sería una aplicación «todo en uno» en la que la gente podría añadir las funciones que quisiera y quitar las que no quisiera. Funcionaría para empresarios individuales, tiendas familiares y corporaciones multinacionales. Se adaptaría a la vida de sus usuarios, no los dominaría.

El crecimiento que siguió se produjo en gran medida por el boca a boca, los clientes potenciales llegaron con tal consistencia que durante tres años, ClickUp no tuvo ni presupuesto de marketing ni de publicidad. Aun así, en la primavera de 2020, la empresa había acumulado 100.000 clientes, entre ellos Nike y Netflix.

Hasta la fecha, más de seis millones de usuarios a través de 800.000 equipos utilizan los servicios de ClickUp, y la propia ClickUp emplea a casi 1.000 personas en todo el mundo, con una base en San Diego y sus propios equipos que utilizan el software para gestionar sus vidas con muchos horarios. Los ingresos alcanzaron los 85 millones de dólares en 2021, y van camino de alcanzar los 200 millones este año, según Evans.

Y todo ese dinero, a su manera, es la última lección de los muchos roces de Zeb Evans con la muerte.

Él le diría a cualquier emprendedor que hace falta valor para alinear tus valores personales con los profesionales, pero cuando lo haces, cuando «lo vives y lo respiras», tus propios valores se vuelven valiosos, incluso rentables. Tus valores se convierten en el punto de diferenciación entre lo que vendes y lo que hacen los demás.

Y cuando eso ocurre, empiezas a ver que todo en la vida no sólo te pone a prueba, sino que te pide que aprendas.

*Paul Kix – emprendedor, escritor y ocasional podcaster – INC