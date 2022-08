La reconocida actriz Gwyneth Paltrow, a su vez empresaria y CEO de Goop se suma al reconocido programa de tv para emprendedores.

La actriz Gwyneth Paltrow será la tiburona invitada en la nueva temporada de Shark Tank. Se trata de la primera aparición de la estrella de Shakespeare in Love en este formato empresarial. En 2017, Paltrow protagonizó Planet of the Apps, un formato similar a Shark Tank para Apple que se centraba en las startups de Silicon Valley.

Como emprendedora, Paltrow fundó la marca de estilo de vida Goop en 2008 y se convirtió en CEO en 2016. La compañía tiene su propio programa en Netflix, un sello de libros, tiendas minoristas, sus propias líneas de productos, incluyendo el cuidado de la piel y las fragancias, así como su propio summit de salud.

En el primer teaser promocional de la nueva temporada, Paltrow lucha entre lágrimas mientras les dice a los Sharks: «Esto es lo primero que he hecho por mí misma», refiriéndose a la fundación de su empresa de bienestar.

En esta 14° temporada de Shark Tank se unirá al CEO y cofundador de DoorDash, Tony Xu, como invitados del show para emprendedores, acompañando a los tiburones clásicos como Mark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John y Kevin O’Leary.

El programa iniciará su nuevo ciclo en Estados Unidos el viernes 23 de septiembre con un episodio en vivo y contará también con Emma Grede, socia fundadora de Skims, Peter Jones, un dragón en la versión de la BBC, conocido como Dragon’s Den, Daniel Lubetzky, fundador de Kind y cofundador de Somos Foods y Kendra Scott, como otros tiburones invitados.