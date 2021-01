En un reciente artículo publicado en INC, el emprendedor, profesor y autor Scott Galloway revela las mejores partes de su último libro.

Como emprendedor, profesor de la escuela de negocios y miembro de la junta corporativa, he visto cómo el pensamiento estratégico, tanto a corto como a largo plazo, puede significar la diferencia entre la desaparición de una empresa y su supervivencia. Eso es especialmente evidente ahora que la pandemia de Covid-19 ha obligado a todas las empresas a cambiar su estrategia. En mi nuevo libro, Post Corona: From Crisis to Opportunity (Portfolio / Penguin), ofrezco consejos a los líderes que enfrentan decisiones difíciles en esta nueva era. Aquí hay tres ideas esenciales del libro.

La pandemia está acelerando las tendencias existentes

Covid-19 ha iniciado algunas tendencias y ha alterado la dirección de otras, pero su impacto más duradero será como acelerador. Tome cualquier tendencia, social, empresarial o personal, y avance rápidamente 10 años. Incluso si su empresa aún no está viviendo en el año 2030, la pandemia ha provocado cambios en el comportamiento de los consumidores y los mercados. Esto es evidente en el rápido aumento de las compras en línea, en el cambio hacia la prestación remota de atención médica y en el espectacular aumento de la valoración entre las mayores empresas de tecnología.

Cuanto más disruptiva sea la crisis, mayores serán las oportunidades y los riesgos

Algunas empresas, como las grandes tecnológicas, están posicionadas en el lado correcto de las tendencias comerciales y serán las principales ganadoras de la pandemia. También existe la oportunidad de cambios positivos en la sociedad. El aprendizaje remoto, por ejemplo, podría revertir la vergonzosa tendencia hacia la escasez y la exclusión que ha dominado la educación superior durante 40 años. Sin embargo, mi optimismo al respecto se atenúa: muchas de las tendencias que la pandemia ha acelerado son negativas, principalmente las crecientes desigualdades de riqueza, salud y oportunidades. Los responsables de la formulación de políticas deberán tomar medidas concretas para evitar que una economía defectuosa se convierta en un mercado libre para todos.

Los rasgos clave determinarán quién sobrevive a la crisis

Las empresas con estructuras de costos variables y modelos de activos ligeros tienen más probabilidades de superar la disminución de los ingresos. Se valorarán mucho los productos y servicios que devuelvan el tiempo a las personas que hacen malabares con el trabajo y la educación en casa. Y los líderes que puedan aumentar la satisfacción y la innovación de los empleados durante la “gran dispersión” del trabajo remoto surgirán con una nueva y potente herramienta en su conjunto de herramientas de gestión. La mayoría de las empresas que perduran se beneficiarán de algunas o todas estas características.

Conclusiones

No hay mejor momento para iniciar un negocio que unos seis meses después de una recesión. Los costos de talento, alquiler y operación son bajos, y la prudencia y el valor están incrustados en el ADN de cada nueva empresa. Los fundadores que comienzan en tiempos difíciles arrojan monedas de cinco centavos como tapas de alcantarilla, incluso cuando los ingresos comienzan a llegar, y aprenden por necesidad la virtud del trabajo duro. Con la mayor cantidad de capital de riesgo disponible en 20 años, es un buen momento para que brille el talento emprendedor.

Scott Galloway, profesor de la NYU STERN School of Business @profGalloway – INC